Выбор блогеров: 21 лучшее корейское средство для макияжа

Колумнисты BeautyHack и бьюти-блогеры рассказывают о тональных основах, румянах и тинтах от корейских брендов, которые доступны в России.

BB крем BB Cream Nude SPF 20, Erborian

Живет уже не меньше трех лет в моей косметичке. Думаю, буквомания успела всем надоесть, да и наличие и отсутствие сдвоенных букв в названии еще ничего не обещает — отношусь к этому скептически. BB-крем от Erborian — исключение. С ним я поняла, что никакие другие ВВ, СС, DD и прочие не нужны, ведь он дает все то, что мне хочется видеть в тональном креме на каждый день: естественное полуматовое покрытие (когда веснушки на месте, шелушения не подчеркнуты, мелкие несовершенства кожи скрыты), беспроблемное нанесение хоть кистью, хоть спонжем, хоть пальцами и по-настоящему универсальный оттенок, который подходит мне 80% времени в течение года! У меня среднестатистический славянский цвет кожи — светлый, но не белоснежный. К слову, большинству моих знакомых он также подошел, из чего могу сделать вывод, что «подстраивание» под тон — это не миф.

Цена: 3450 руб.

Тушь Dinoplatz Escalator Mascara, Too Cool For School

Термотушь — это всегда удобно! Ведь для того, чтобы ее смыть, нужна всего-навсего теплая вода — ни трения, ни специальных средств. Также таким средствам не страшны пот, дождь, море и прочие «катаклизмы». Но, к сожалению, не все термотуши способны красиво прокрасить ресницы. Dinoplatz Escalator Mascara от Too Cool For School как раз из тех, которая может! А еще у нее интересная щеточка, которая может меняться: при повороте основания колпачка силиконовые ворсинки разъезжаются, и аппликатор удлиняется, а при повороте в другую сторону все возвращается на место. Получается, что у туши сразу два вида щеточки. Каждая из версий дает эффект удлинения, но в первом случае ресницы получаются более естественными и разделенными, а во втором — более яркими.

Цена: 1574 руб.

BB крем Good Afternoon Honey Black Tea BB Cream SPF20, Skin Food

С азиатского Skin Food Good Afternoon Honey Black Tea BB Cream SPF20 когда-то началась моя история с BB-кремами, и это была любовь! У него превосходная маскирующая способность и стойкость. Отдельно отмечу его сладкий медовый аромат!

Цена: 500 руб.

Хайлайтер Glow Crème, Erborian

Отличается от всех тем, что работает как дневной увлажняющий крем и одновременно дает легкий подсвечивающий эффект. Поэтому, если любите минимум слоев в макияже, то это определенно ваш вариант!

Цена: 3450 руб.

Консилер BB Eye Touche Parfaite 3-in-1, Erborian

Консилер уже давно знаменит в российской бьюти-среде — несколько лет входит в негласный топ лучших средств. Несмотря на то, что выпускается всего в одном оттенке, удивительно подстраивается под различные тона и подходит практически всем! Кроме этого, отлично ведет себя на коже — не скатывается и не подчеркивает сухость, даже наоборот — отлично увлажняет, а еще здорово справляется с маскировкой синячков и темных кругов под глазами.

Цена: 2990 руб.

Тинт Glossy Blaster Tint, Too Cool For School

Обычно тинты для губ, особенно корейские, сушат губы, но не Too Cool For School Glossy Blaster Tint: в его состав добавили значительную ухаживающую составляющую, поэтому на губах средства этой линии ощущаются как бальзамы-блески. Примечательная богатая для такого рода средства палитра — около 14 оттенков, среди которых можно найти как привычные красные, так и персиково-нюдовые.

Цена: 944 руб.

Бальзам для губ Dinoplatz Lip Balm Spilled Wine, Too Cool For School

По неизвестной причине именно бальзамы для губ в баночках с динозаврами у Too Cool For School я хотела попробовать больше всего. Бывает такое — хочу, и все! Что-то в этом дизайне меня очень трогает. Но когда заветная баночка оказалась у меня, да и не только она, я узнала что и качество косметики бренда очень хорошее. И все его настроение мне нравится — не слишком серьезное, но и не слишком детское. Бальзам Dinoplatz Lip Balm Spilled Wine очень здорово смягчает губы и пахнет, как леденец из винограда. На вид он почти черного цвета, но на губах дает очень легкий холодный розовый ягодный оттенок. Мне нравится использовать бальзам заодно и как кремовые румяна.

Цена: 861 руб.

Масло для губ Rose Infusion Nude Infusion Lip Oil, Erborian

Это питательное легкое масло в небольших тюбиках, которое блестит и питает губы, а еще проявляет и усиливает их естественный оттенок. Выглядит так, будто на вас прозрачный блеск, а такие ровные яркие губы у вас от природы.

Цена: 1390 руб.

Тинт Rouge Tint lip and cheek tint, Erborian

Это тоже жидкий продукт в тюбике, но совсем другой. После нанесения на губы быстро впитывается. Они остаются матовыми, будто на них совсем ничего нет, но выглядят выразительнее. Такие продукты особенно удобно использовать в тех случаях, когда не хочется поправлять макияж губ после еды.

Цена: 1390 руб.

Палетка Dinoplatz Cinema City, Too Cool For School

Мне кажется, среди корейских производителей косметики есть негласное соревнование — кто сделает средство еще удобнее, кто добавит в него еще больше «фишечек». Вот бы и европейским производителям косметики перенять такое рвение!

Например, я никогда раньше не встречала средства, как Too Cool For School Dinoplarz Cinema City. Это СС-крем, который выравнивает цвет лица, придает легкое сияние. Но в комплекте у него три «крышечки» которые можно прикрутить, и в них есть консилер в тон крему, розовый натуральный кремовый хайлайтер и коралловые румяна. Все это так удобно для быстрого макияжа вне дома, а еще очень мило по дизайну!

И выгодно, конечно: по цене тонального средства можно получить консилер, румяна и хайлайтер в комплекте.

Цена по запросу

Пудра Gudetama Sebum Clear Pact, Holika Holika

Я фанатка серии Holika Holika с ленивым яйцом — я люблю, когда косметика меня развлекает, а сами средства очень достойные. В линейке недавно появились матирующие прозрачные пудры — рассыпчатая и компактная. Хочу их хотя бы за футлярчики!

Цена: 790 руб.

Кушон Air Mesh, Dr. Jart+

В свое время именно Dr. Jart+ заставили Америку полюбить ВВ-кремы, а потом они же показали рынку кушоны — и открыли ящик Пандоры. У марки существует несколько кушонов, но тот, что относится к моей обожаемой серии Time Returning, к сожалению, для меня темноват (у меня экстра-светлая, почти белая кожа). Поэтому мой вариант — Air Mesh, который совершенно незаметен на лице, но при этом придает ему бодрый и здоровый вид.

Цена: 4655 руб.

Румяна Lazy & Joy Jelly Dough Blusher, оттенок RD01 Cherry Jelly, Holika Holika x Gudetama

На крышечке Гудетама, он же ленивое яйцо, изображен с вишенкой на голове, но это обманка — румяна не вишневые, а вовсе даже абрикосовые, ну или цвета светлой черешни. У них отличная текстура (мягкий крем, который очень красиво лежит на коже) и яркий, но не кричащий оттенок.

Цена: 950 руб.

Мист Mist Expert Red Moisture Gel Mist, VProve

Молодая корейская марка VProve, специализирующаяся на многоступенчатом уходе за кожей, вышла на наш рынок только этим летом. Их гель-мист из линейки Expert нацелен не столько на борьбу с покраснениями, сколько на увлажнение и общее улучшение качества кожи — его можно использовать и как тоник, и поверх макияжа. В составе средства алоэ вера, экстракт женьшеня и астаксантин, который известен как антивозрастной и увлажняющий компонент.

Цена: 1590 руб.

СС крем Cicapair Re-Cover, Dr. Jart+

Линейка Cicapair состоит всего из двух средств — отличного заживляющего бальзама и вот этого СС-крема, который балансирует на грани ухода и тонирующего средства. Это крем зеленого цвета, который при нанесении становится бежевым — довольно универсальным, хотя совсем белокожим он может показаться темноватым. У средства, как всегда у Dr. Jart+, отличный состав — сок из листьев центеллы азиатской (на втором месте!), ниацинамид, масла и пантенол, так что не стоит его недооценивать и считать просто тональным кремом.

Цена: 4780 руб.

BB крем Premium BB Beauty Balm SPF 45, Dr.Jart+

Premium BB носит неофициальный титул лучшего ВВ-крема на свете — у него очень хороший ухаживающий состав, способность к наслаиванию (покрытие среднее, но натурально выглядящее) и минеральные фильтры в высокой концентрации. Сразу после нанесения крем немного заметен, но ему нужно дать минут 5-10 на «усадку» — тогда он хорошо сливается с кожей. Единственный минус Premium BB — даже самый светлый тон маркируется как light to medium и будет немного темноват для очень светлокожих людей: для него нужен хотя бы небольшой загар.

Цена: 4670 руб.

BB крем BB Creme Au Ginseng, Erborian

У Erborian отличная уходовая линейка для лица и тела, но успех их ВВ крема она вряд ли повторит. Кажется, это средство обожают все или почти все, кто его пробовал. Корейско-французская марка сделала идеальный ВВ-крем, магическим образом усидев на двух стульях. Erborian сохранили характерную для корейских средств способность подстраиваться под тон кожи и сделали крем по-европейски легким. Крем легко наслоить, он отлично ухаживает за кожей (многие любят наносить его в самолете — лицо меньше обезвоживается) и совершенно незаметен. Существует конгениальная оригиналу версия Light — она на микрон тоньше и лучше подойдет тем, кто любит совсем легкое покрытие.

Цена: 3450 руб.

Кушон Air Fit, A’pieu

С этой марки началось движение кушонов, и на данный момент это самый дешевый подобный продукт на рынке. Представлен в трех текстурах. Первая, классическая, очень сияющая и немного влажная. Она сливается с кожей — за это я ее и люблю. Также существует очень стойкая матовая текстура XP (подойдет для съемок) и, наконец, средняя между ними называется корейским словом Pposong. Так что этот кушон выигрывает за счет многообразия текстур, низкой цены и легчайшего покрытия. Наносится настолько просто, что им будет удобно пользоваться даже в такси.

Цена: 580 руб.

Кушон Do Do Cat, Holika Holika

Особенность этого кушона в том, что вы получаете сразу тон и стробинг: продукт с очень сияющей текстурой. Сразу же привлекает веселым дизайном в виде кошачьей лапки. При нанесении охлаждает лицо и сужает поры. Сделан на основе растительных компонентов, которые успокаивают кожу. А диоксид кремния в составе помогает избавиться от жирного блеска.

Цена: 2 190 руб.

Кушон Cover King Powder Cushion, Nakeup Face

Находка для тех, кто хочет замаскировать шрамы от акне и покраснения — дает беспрецедентно плотное покрытие (интернет полон шокирующими фото «до» и «после»). У него три оттенка, сильно отличающихся друг от друга, и большинство девушек найдет здесь себе правильный тон. Для тех, у кого нет никаких проблем с кожей, это хороший экономичный вариант — его можно наносить по чуть-чуть и растягивать один кушон на несколько месяцев. Хороший аксессуар: упаковка цвета розового золота (как у iPhone) выполнена в матовом пластике.

Цена: 2064 руб.

Румяна Air Fit, A’pieu

Румянами в виде кушонов также славится корейский бренд A’pieu. Эти сделаны на основе экстракта чайного дерева, алоэ веры — не сушат кожу, а наоборот увлажняют ее. Кремовые по текстуре, легко наносятся и создают эффект натурального румянца.

Цена: 890 руб.