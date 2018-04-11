Неузнаваема: Варнава кардинально сменила имидж и снялась топлесс

Екатерина Варнава покорила многих поклонников своими комедийными ролями и остроумными высказываниями. Актриса является участницей шоу Comedy Woman, где играет роль привлекательной длинноногой девушки, которая может добиться всего с помощью своей красоты. В жизни артистку часто критикуют. Некоторые пользователи считают ее слишком худой, а другие не верят в то, что ее красота дана ей природой.

Однако Екатерина довольна своей внешностью и старается не обращать внимания на недоброжелателей. Недавно она вновь приняла участие в откровенной фотосессии. На этот раз актриса позирует в кадре топлесс. Для съемок она кардинально сменила имидж. В кадре она запечатлена с очень короткой стрижкой и черными, как смоль, волосами. «Знакомьтесь с моим альтер-эго!», — написала Варнава.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1753852965996740789_1750942627"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Поклонники пришли в восторг от нового образа звезды. Снимок стал набирать сотни комментариев и вскоре набрал более полутора тысяч отзывов. «Жаль, если это парик … очень стильно и красиво», «Инопланетянка!», «Вы тут как мальчик и все равно классно выглядите», «Катя, ты вообще другая, какая роскошная шея, ты совсем по другому смотришься на экране», — стали комментировать фото подписчики. Многие не стали скрывать, что не сразу узнали Екатерину. Вероятно она так и не решилась подстричься, а для съемок использовала парик, так как на новых снимках артистка вновь позирует с длинными волосами. Зато теперь она знает, что ей и короткие волосы очень идут.