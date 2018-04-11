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Неузнаваема: Варнава кардинально сменила имидж и снялась топлесс
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Неузнаваема: Варнава кардинально сменила имидж и снялась топлесс 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Екатерина Варнава покорила многих поклонников своими комедийными ролями и остроумными высказываниями. Актриса является участницей шоу Comedy Woman, где играет роль привлекательной длинноногой девушки, которая может добиться всего с помощью своей красоты. В жизни артистку часто критикуют. Некоторые пользователи считают ее слишком худой, а другие не верят в то, что ее красота дана ей природой.
Однако Екатерина довольна своей внешностью и старается не обращать внимания на недоброжелателей. Недавно она вновь приняла участие в откровенной фотосессии. На этот раз актриса позирует в кадре топлесс. Для съемок она кардинально сменила имидж. В кадре она запечатлена с очень короткой стрижкой и черными, как смоль, волосами. «Знакомьтесь с моим альтер-эго!», — написала Варнава.
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Поклонники пришли в восторг от нового образа звезды. Снимок стал набирать сотни комментариев и вскоре набрал более полутора тысяч отзывов. «Жаль, если это парик … очень стильно и красиво», «Инопланетянка!», «Вы тут как мальчик и все равно классно выглядите», «Катя, ты вообще другая, какая роскошная шея, ты совсем по другому смотришься на экране», — стали комментировать фото подписчики. Многие не стали скрывать, что не сразу узнали Екатерину. Вероятно она так и не решилась подстричься, а для съемок использовала парик, так как на новых снимках артистка вновь позирует с длинными волосами. Зато теперь она знает, что ей и короткие волосы очень идут.
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