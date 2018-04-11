10 российских бьюти-средств дешевле 200 рублей

Многие девушки уверены, что чем дороже косметика, тем она лучше. А уж если на ней написано Made in France — точно надо брать! Сэкономлю на чем-то другом, думаешь ты, и оставляешь в косметическом магазине добрую половину зарплаты. Остановись! Во‑первых, не стоит переплачивать. А во-вторых, современные российские косметические средства легко дадут фору зарубежным!

Мы внимательно изучили ассортимент бюджетных косметических средств, сделанных в России, и собрали для тебя 10 настоящих хитов, стоимость которых не превышает 200 рублей!

Гель для бровей и ресниц, Art-Visage

Этот прозрачный гель для бровей стал любимым продуктом многих звездных визажистов и бестселлером российского бренда Art-Visage. Гель эффективно фиксирует нужную форму бровей и ресниц, а также способствует их активному росту. Не содержит спирта и подходит для чувствительных глаз. D-пантенол, входящий в состав геля, придает эластичность и блеск ресницам, стимулирует их рост, увлажняет, увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Цена — около 120 рублей.

Мицеллярная вода для лица, век и губ «Очищение + Уход», Чистая Линия

Средство не раздражает кожу, не сушит ее и прекрасно справляется с удалением макияжа. Идеально подходит для чувствительных глаз!

Цена — около 140 рублей.

Смягчающий крем для ног Loves Lithuania Soften Foot Cream, Natura Siberica

Крем отлично смягчает, снимает сухость и заживляет ранки на стопах. А благодаря экстракту эвкалипта в составе еще и оказывает дезодорирующее действие.

Цена — около 190 рублей.

Сатиновая губная помада «Сияние в цвете», Faberlic

Богатая кремовая текстура помады, обогащенная маслом карите и витаминами, А и Е, не только дарит губам глубокий оттенок, но и интенсивно питает их, разглаживает мелкие морщинки, убирает неровности и делает кожу губ гладкой и нежной.

Цена — около 180 рублей.

Натуральный ежедневный скраб-гоммаж Dead Sea Naturals, Planeta Organica

Новое уникальное средство для эффективной борьбы с возрастными изменениями кожи. В его состав входят 12 минералов Мертвого моря, которые обладают выраженными лечебными, тонизирующими и омолаживающими свойствами. Скраб-гоммаж выравнивает рельеф кожи, способствует ее регенерации, повышает эффективность дальнейших процедур.

Цена — около 150 рублей.

Тушь для ресниц Extreme Fashion Lashes, Eva Mosaic

Тушь великолепно удлиняет ресницы, красиво их подкручивает и идеально разделяет. Да-да, такое бывает: головокружительная длина, яркий, насыщенный цвет и манящий изгиб — всего за 200 рублей.

Цена — около 200 рублей.

Кремовые румяна 2 в 1 Egg Blush & Lip Balm, Divage

Компактный, удобный и многофункциональный продукт для макияжа. Для создания модного макияжа в стиле «ноумейкап» нанеси немного средства на «яблочки» щек и растушуй подушечками пальцев по направлению к вискам, затем создай эффект «зацелованных губ» — подчерпни продукт безымянным пальцем и нанеси на губу вбивающими движениями.

Цена — около 200 рублей.

Горячее обертывание для тела серии Fitness Model «Экспресс-похудение», Fito Косметик

Отличное средство для коррекции проблемных зон, которое дает заметный результат уже после первого применения: один сеанс горячего обёртывания заменяет 50 минут кардиотренировки.

Красный перец интенсивно разогревает кожу, стимулирует микроциркуляцию и обменные процессы. Вулканическая глина выводит лишнюю жидкость и токсины. Альфа-липоевая кислота увеличивает биовосприятие липолитика L-карнитина клетками и обеспечивает активное жиросжигание.

Экстракт цикория нормализует водно-солевой баланс, а экстракт кардамона способствует расщеплению жировых клеток и моделирует контуры тела. Масло чайного дерева увлажняет и тонизирует кожу.

Цена — около 120 рублей.

Крем ночной для лица восстанавливающий «Баю-бай», Organic Kitchen

Чудесная восстанавливающая колыбельная для твоей кожи! Легкая текстура крема мгновенно впитывается, оказывает мощное антиоксидантное действие, активирует процессы регенерации клеток, придает коже упругость и эластичность. Органическая вечерняя лилия увлажняет и наполняет жизненной энергией, удерживая влагу в обезвоженной коже. Свежий шиповник интенсивно питает и насыщает витаминами глубокие слои кожи, замедляет процесс ее старения.

Цена — около 100 рублей.

Питательный пилинг для тела «Банька Агафьи» на 5 злаках, Рецепты бабушки Агафьи

Молотые зерна ячменя, ржаные отруби, гречневый продел нежно очищают кожу и способствуют её глубокому питанию. Овсяное толокно обладает особым увлажняющим свойством, смягчает и разглаживает кожу. Органическое масло амаранта способствует насыщению клеток кожи кислородом и существенно замедляет возрастные изменения. Органическое масло ростков пшеницы — непревзойденный источник полезных веществ для поддержания здоровья кожи, стимулирует процессы ее обновления.

Цена — около 100 рублей.