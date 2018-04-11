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5 лайфхаков макияжа глаз
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5 лайфхаков макияжа глаз 

WomanHit.ru 35 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Совет №1  Нарисовать красивые стрелки легко. Если у вас под рукой не оказалось подводки, просто заточите классический карандаш и подогрейте его кончик с помощью спички или зажигалки. Этот трюк позволит достигнуть гелевой текстуры.
Совет №2  Еще один способ красиво подвести глаза — нарисовать стрелки в самом начале нанесения макияжа. А потом просто протрите веко углом влажной салфетки, у вас получится ровная линия.
Совет №3  Если вы пользуетесь керлером для ресниц, то прокрасьте основание инструмента карандашом или подводкой для глаз, и оно само отпечатается на корнях ваших ресничек, когда вы будете их завивать. Этот лайфхак существенно сэкономит ваше время.
Совет №4  Чтобы получить шикарные, длинные и объемные ресницы, необязательно бежать в салон их наращивать. Просто между слоями туши слегка припудрите свои волоски.
Совет №5  Обязательно носите в сумочке капли для глаз. Они не только помогут скрыть последствия бурной ночи, но и избавят от покраснений на коже и мелких прыщиков.
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