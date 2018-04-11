5 лайфхаков макияжа глаз

Совет №1 Нарисовать красивые стрелки легко. Если у вас под рукой не оказалось подводки, просто заточите классический карандаш и подогрейте его кончик с помощью спички или зажигалки. Этот трюк позволит достигнуть гелевой текстуры.

Совет №2 Еще один способ красиво подвести глаза — нарисовать стрелки в самом начале нанесения макияжа. А потом просто протрите веко углом влажной салфетки, у вас получится ровная линия.

Совет №3 Если вы пользуетесь керлером для ресниц, то прокрасьте основание инструмента карандашом или подводкой для глаз, и оно само отпечатается на корнях ваших ресничек, когда вы будете их завивать. Этот лайфхак существенно сэкономит ваше время.

Совет №4 Чтобы получить шикарные, длинные и объемные ресницы, необязательно бежать в салон их наращивать. Просто между слоями туши слегка припудрите свои волоски.

Совет №5 Обязательно носите в сумочке капли для глаз. Они не только помогут скрыть последствия бурной ночи, но и избавят от покраснений на коже и мелких прыщиков.