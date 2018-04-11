Выбор дерматологов: 10 лучших тканевых масок для увлажнения

После загара и вечеринок, с коллагеном и растительными экстрактами, из фольги и биоцеллюлозы: в специальной подборке BeautyHack — любимые тканевые маски ведущих дерматологов.

Ревитализирующая маска 5G, Amenity

Маска содержит аминокислоты, витамин А, гиалуроновую кислоту, коллаген. Еще в составе пять видов пептидов, которые стимулируют выработку собственного коллагена, поэтому средство увлажняет кожу и подтягивает ее. Удобно использовать перед важным событием: оставить на лице на 15 минут, а затем массажными движениями помочь средству впитаться. Результат — свежий вид и здоровый цвет лица. Маску можно оставлять на ночь — утром будете выглядеть отдохнувшей!

Коллагеновая маска Regenerating Mask Treatment, Valmont

Эту маску я особенно советую летом, берите с собой на отдых: уберет красноту после загара. Наносите на 20-30 минут и ложитесь отдохнуть на это время (посидеть не получится). После — ампула пост-коллагенового ухода (они также есть в комплекте). В составе натуральный коллаген, который восстанавливает упругость кожи и разглаживает морщины.

С Pla MASK, La Mente

Раз в пять дней используйте эту маску на нетканом полотне. В составе экстракт плаценты и витамин С. Благодаря этим компонентам маска хорошо отбеливает кожу, но подойдет и для экспресс-восстановления (другие компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота, экстракт саке, масло авокадо). В «Белом саду» мы сочетаем ее с аппаратными процедурами, но рекомендуем использовать и дома для увлажнения кожи и поддержания результата после салонных методик.

Коллагеновые маски под глаза Eye Regenerating Mask, Valmont

В составе мукополисахариды и натуральный коллаген — увлажняющие компоненты, которые повышают упругость кожи. За уменьшение отеков и темных кругов под глазами отвечают кофеин, арника, зеленый чай. В комплекте сами коллагеновые маски (выдерживайте на лице минимум 20 минут), подготавливающий комплекс (смесь мукополисахаридов и растительных компонентов, о которых я уже говорила) — им нужно увлажнить маску до использования, и постколлагеновый уход — завершающая стадия.

Маска Genefique Youth Activating Mask, Lancome

Очень комфортная тканевая маска с высоким содержанием запатентованных активных ингредиентов. Из бонусов: максимально повторяет контуры лица и не «сползает» (маска сделана из биоцеллюлозы), за 20 минут убирает все признаки усталости, подтягивает контуры лица, а также возвращает коже сияние и здоровый цвет. Настоящая «скорая помощь» после затяжных веселых выходных, тяжелого рабочего дня или длительного перелета.

Тканевая маска Bamboo Shot Mask, Erborian

Идеальный вариант для мощного заряда увлажнения и свежести. Если времени очень мало, а нужен мгновенный эффект, то Bamboo Shot может легко спасти ситуацию. В составе комплекс сока и волокон бамбука, которые мощно увлажняют, питают кожу, дарят ей глоток свежести. Следы усталости исчезают, уменьшаются покраснения, раздражения и даже некоторые воспаления, а кожа выглядит более свежей, гладкой и упругой.

Тканевая маска Masque Cure Anti-Age Hydratant, Apot.care

Высокая концентрация активных ингредиентов, в числе которых коллаген и гиалуроновая кислота, делает эту антивозрастную маску настоящим спасением для кожи. Она мгновенно увлажняет, восстанавливает и подтягивает кожу. Маска сделана по медицинской технологии «вторая кожа», которая часто используется в клиниках. Её тканую основу составляют хлопок и нежный шёлк.

Тканевая маска Hydra Sparkling Fresh & Fast Masks, Givenchy

Маски в компактной упаковке пропитаны запатентованным лосьоном Sparkling Water Complex из пяти ингредиентов. Каких — производитель умалчивает, но маска достойно справляется с заявленными обещаниями: увлажняет, снимает усталость, освежает и приводит кожу в тонус. Маску необходимо держать на лице в течение пяти минут, а остатки распределить по коже массирующими движениями — тон выравнивается, а от отеков не остается и следа.

Увлажняющая маска Bio Hyaluronic Acid, Mizon

Эта маска создает тончайшую пленку из гиалуроновой кислоты на коже, которая увлажняет кожу как на поверхности, так и в глубоких слоях, предотвращает старение и стимулирует выработку собственных коллагена и эластина. Средство пропитано сывороткой, в которой помимо гиалуроновой кислоты есть экстракты семян чиа, кокона шелкопряда и центеллы азиатской. Через 15-20 минут после нанесения маски не смывайте остатки, а вмассируйте сыворотку в кожу.

Антивозрастная тканевая маска Advanced Night Repair, Estee Lauder

Действие маски основано на революционной восстанавливающей технологии, обеспечивающей более быстрое впитывание в 25 раз, и значит, в 25 раз более глубокое увлажнение. Если пользоваться этой маской на фольгированной основе каждый день, кожа будет увлажненной и свежей, — за это спасибо двойной дозе гиалуроновой кислоты.