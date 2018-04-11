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9 лучших средств для борьбы с черными точками
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9 лучших средств для борьбы с черными точками 

SNCmedia.ru 41 минуту назад
Фото: pixabay.com
Черные точки еще никого не оставляли равнодушными — в борьбе с ними мы готовы почти на все и даже больше. Но начнем с гуманных методов — например, новых крутых средств, которые со всем разберутся.

Себорегулирующая маска EGIA Biocare System

Маска Seboregulating Mask подходит для тех, кто хочет организовать дома такой же уод, как в салоне. Лучший друг жирной и комбинированной кожи, склонной к акне. Маска обещания выполняет — глубоко очищает, сужает поры и успокаивает кожу. Если вы внимательно относитесь к составу, то вот вам спойлер: содержит экстракты корня лопуха, тимьяна, розмарина и ламинарии сахаристой.

Сыворотка-пилинг с кислотами SKIN RENEWAL IRC

Сыворотка с действительно впечатляющим составом — AHA|BHA кислотами. Пройдемся подробнее: в маленькой баночке есть самая бережная из кислот — молочная, которая мягко обновляет кожу, яблочная, которая укрепляет сосуды, улучшает цвет лица и делает кожу плотной и эластичной, гликолевая, которая борется с пигментными пятнами, неровностями и морщинами, ну и лимонная — снимает воспаления и регулирует работу сальных желез. Полный набор кислот, для тех, кому просто салициловой мало.

Очищающий скраб с абсорбирующим углем Garnier «Чистая кожа актив»

Garnier придумали тройной удар по черным точкам — салициловая кислота, модный нынче уголь и отшелушивающие микрогранулы. Средство вполне уверенно справляется сразу с несколькими заявленными задачами и убирает омертвевшие клетки кожи.

МАСКА Cholley BIOCLEAN G3

Маска на основе глины заметно очищает и стягивает поры лица. Помимо этого нормализует себум и поглощает кожное сало вместе с грязью и мертвыми клетками. Без пилингующего действия тоже не обошлось — получайте все и сразу.

Очищающая маска GLAMGLOW SUPERMUD

Самая передовая (с научной точки зрения, а не с нашей субъективной) очищающая маска, которая борется с несовершенствами кожи, предупреждает их появление и способствует заживлению раздражений. Все крайне серьезно — маска специально разработана химиками-дерматологами, чтобы наша жизнь стала легче и прекраснее. Большой плюс — маска универсальна: подходит всем, независимо от пола и типа кожи. Гроза всех черных точек, одним словом.

Лосьон для глубокого очищения пор Hyseac Uriage

Если вы в замешательстве, что бы еще такого нанести, чтобы заполировать эффект от очищения кожи, советуем лосьон Hyseac Uriage, который подсушивает, сужает поры и матирует. В составе комплекс фруктовых кислот, который проблемной коже нужен как ничто другое. Хорошо справится с дополнительным уходом для проблемной кожи с акне.

Очищающая маска-пленка с нимом Himalaya Herbals

Линия Himalaya с нимом — фаворит среди обладателей проблемной кожи. От черных точек советуем протестировать новинку линейки — маску-пленку с нимом. Соотношение цены-качества на ура, да и маска без лишней скромности способна на многое: глубоко очищает кожу, осветляет пятна от угрей, освежает и улучшает цвет лица, обладает антибактериальным свойствами. В общем, вы уже поняли — пора проверить на себе.

Скраб для глубокого очищения лица разогревающий Dr. Konopka’s

Всем, кто любит разогревающие скрабы для глубокого очищения посвящается. Скраб Dr. Konopka’s предназначен для отлично отшелушивает старые клетки и способствует обновлению кожи. За чистоту лица сражается экстракт имбиря и шалфея. Органические, разумеется.

Мыло-маска Lanolin Agg Tval

Спорим, что яичное мыло в борьбе с черными точками вы еще не задействовали? А пора бы — шведские эксперты знают, рецепт мыла-маски, которое способно сделать черные точки почти незаметными уже после 6 применений.
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