Все ли в порядке с твоей вагиной

Почти каждая девушка знает в деталях, что представляет из себя мужской член, даже если никогда с ним не встречалась, но не очень понимает, как выглядит нормальная женская вагина. Какого размера должны быть малые половые губы? Почему интимная зона не такого же цвета, как кожа на других частях тела? Как вовремя понять, что с тобой не все в порядке, и не дожидаться явных симптомов какой-нибудь неприятной половой инфекции? Я советую тебе сесть и как следует осмотреть свою вагину и все, что к ней прилагается. Основной состав женского полового органа мы все изучали на биологии, а вот что касается конкретно твоего внешнего вида — тут все слишком индивидуально. Если ты не знаешь свое тело, то не заметишь, что что-то пошло не так. Вот на какие особенности в строении своего полового органа стоит обратить внимание.

Размер половых губ Первое, что открывается взгляду твоего гинеколога, — большие половые губы. Их задача защищать более чувствительные части тела, которые находятся у входа во влагалище. Между ними расположены малые половые губы — две складки слизистой оболочки. У них много сальных желез, кровеносных сосудов, нервных окончаний, так что эта часть тела — полноправный участник твоего возбуждения. По данным исследования Международного журнала акушерства и гинекологии от 2005 года, длина женских больших половых губ варьируется от 7 до 12 сантиметров, а малых — от 2 до 10 сантиметров. При возбуждении малые половые губы набухают и увеличиваются в объеме. Многие девушки комплексуют из-за того, что их малые половые губы не желают соответствовать своему названию и простираются за пределы больших половых губ. Гинекологи уверяют, что вульва каждой женщины неповторима и не стоит переживать из-за несоответствия стандартам. Если речь идет о гипертрофированном объеме или длине, которые доставляют серьезный дискомфорт, возможна пластика малых половых губ или лабиопластика. Специалисты рекомендуют обращаться к таким крайним мерам только в особых случаях, так как процедура болезненная и доставит немало дискомфорта. Еще одна хорошая новость — размер половых губ ничего не говорит о количестве, качестве, возрасте и других характеристиках сексуальных партнеров и твоем прошлом опыте в целом. Вульва — это не паспорт транспортного средства, и никакой информации о предыдущих пользователях она не содержит.

Форма и цвет

Как говорила моя мама, криво заплетая мне косички в школу: «Абсолютной симметрии нет в природе». В нашем теле все неодинаково — грудь, ноги, черты лица. Половые губы тоже принимают такую форму, какую им заблагорассудится. Они ассиметричны по краям и могут даже иметь разную чувствительность с правой и с левой сторон. Цвет кожи в интимной зоне обычно отличается от других участков тела. У светлокожих женщин он может быть коричневого или лилового оттенка, у смуглых наоборот — более светлый. Не стоит удивляться, если разные части твоего органа имеют свой окрас, — половые губы, как правило, темнее промежности. При возбуждении они могут краснеть за счет притока крови, хотя навряд ли в такой момент тебе есть дело до цвета. Если же половые губы краснеют и зудят в свободное от секса время — возможно, дело в неподходящей одежде или тесном белье.

Текстура

Как ты уже поняла, половые губы почти так же уникальны, как отпечатки пальцев. На ощупь они могут быть разными: гладкими или шероховатыми по краям. Все это тоже в рамках нормы, волноваться стоит лишь о новых родинках или кистах, в этом случае лучше сразу обратиться к врачу. По текстуре малые половые губы схожи с кожей внутренней части щеки. Они постоянно смазаны, чтобы защитить влагалище от вредного воздействия.

Запах

Запах в интимной зоне варьируется в зависимости от цикла. Он говорит о том, что твои «хорошие» бактерии нормально функционируют. Во время занятий сексом или спортом запах может стать более выраженным, но слишком резким или неприятным он быть не должен. Есть версия, что продукты, которые мы едим, влияют на вкус и запах выделений. Это убеждение распространено в отношении мужской спермы, однако стоит отметить, что оно справедливо и для женских выделений. Говорят, что фрукты могут придать сладкий привкус или аромат, а капуста или другие зеленые овощи — горьковатый. Впрочем, к здоровью эта информация отношения не имеет, просто прими к сведению на случай, если твой парень гурман. Никакого сильного и неприятного запаха быть не должно, если с твоим организмом и гигиеной все в порядке. Достаточно ежедневно промывать вульву теплой водой и ни в коем случае не пытаться помыть вагину изнутри, иначе можешь нарушить естественный pH. Вагина обладает чудесным свойством самоочищения, поэтому будь спокойна — там все достаточно чисто. Она выводит все ненужные бактерии с помощью выделений и в дополнительных услугах не нуждается.

Возрастные изменения

Поскольку половые губы сделаны из кожи, а она с возрастом склонна к изменениям, года не добавляют твоим гениталиям прелести. Одержимые погоней за вечной молодостью женщины прибегают к пластической хирургии, чтобы подтянуть беспощадно стареющую вульву. Стоит отметить, что практическую функцию эта процедура не несет, — чувствительность половых губ и клитора с годами может немного снизиться, но здесь тебе не поможет никакая хирургия. Хотя, если решишь сняться на обложку Playboy в честь 50-летнего юбилея, лабиопластика будет не лишней.