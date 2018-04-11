Инстаграм-блогер вводит моду на брови-бантики

Жительница Германии запустила новый тренд, нарисовав на бровях бантики. Необычна форма удивила интернет-пользователей, и они не поверили, что девушка готова так выходить на люди. Но, по всей видимости, бьюти-блогера ничуть не смущает реакция народа.

Девушка решила поэкспериментировать с макияжем, превратив свои брови в бантики. Она сообщила, что такой необычный мейкап очень легко сделать без помощи визажистов, и при этом он позволяет отличиться оригинальностью. Она заверила, что обладательницу таких бровей не обойдут стороной просто так, прохожие обязательно будут одаривать вниманием и комплиментами. Лизетт уверена, что её нововведение бесспорно станет частью повседневной жизни женщин.

Интернет-пользователи, правда, точку зрения Лизетт не разделяют. По мнению комментирующих, девушка выглядит смешно с такими бровями, да и рисунок не особо напоминает им бантики. Фолловеры признались, что ни за что не последуют её примеру, и советуют ей не ставить такие эксперименты. Они считают, что нестандартная внешность действительно будет привлекать много внимания, но девушка будет подвержена насмешкам и оскорблениям окружающих. Как написали в комментариях обитатели Инстаграма, Лизетт рисует неровно и слишком жирно, что придает ей неопрятный внешний вид. Они призвали родителей девушки обратить внимание на увлечение своей дочери, так как оно, по их мнению, не является нормальным.