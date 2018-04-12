Cosmo-тест: сколько лет твоей коже?

Возраст кожи не всегда равен цифре в паспорте. Пройди наш супертест и узнай, сколько лет твоей коже на самом деле!

Тест: Cosmo-тест: сколько лет твоей коже?

Вопрос 1 из 8 В какое время ты ложишься спать и сколько часов спишь?

Ложусь около 22 и встаю с первыми петухами

Стараюсь заснуть до полуночи и поспать хотя бы 7 часов

Как придется… За последний месяц так и не получилось выспаться

Так все самое интересное проспать можно! На пенсии выспимся! А пока — гулять и танцевать!

Вопрос 2 из 8 Чем ты делаешь пилинг?

Только аптечными средствами, предварительно изучив этикетку

Сама готовлю очищающие маски из натуральных продуктов

Готовыми средствами на скорую руку

Пилинг? А что это?

Вопрос 3 из 8 Какой макияж ты предпочитаешь на каждый день?

Наношу необходимый минимум: увлажняющий крем, базовое масло (как основу под макияж) и пару штрихов румянами

Ежедневный макияж? Зачем?!

Делаю акцент на чем-то одном — глаза или губы, зависит от настроения

Выхожу из дома при полном параде: плотный тон, контуринг, smoky eyes и стойкая помада

Вопрос 4 из 8 Какое твое любимое бьюти-средство?

Обожаю естественное сияние, так что да здравствует хайлайтер!

Тушь для ресниц, да побольше!

Плотные матовые помады

Люблю автозагары и бронзаторы

Вопрос 5 из 8 Как ты относишься к бьюти-новинкам?

Настороженно. Кто знает, вдруг пойдет аллергическая реакция…

Я как трендсеттер: первая опробую все на себе и рекомендую подругам!

Я предпочитаю только бьюти-средства, проверенные временем

Скупаю все с прилавков магазинов в поисках чего-нибудь эдакого!

Вопрос 6 из 8 Как ты скрываешь несовершенства кожи?

Пудрой с минеральными частицами

BB-кремами с легкой текстурой и высокой УФ-защитой

Локально замазываю прыщики корректором

Корректором, а сверху плотным тональным кремом, чем же еще?

Вопрос 7 из 8 Как ты относишься к загару?

Загар? Вы что, это же ужасно вредно!

Загораю, но только под зонтиком и обмазавшись с ног до головы кремом с высоким фактором защиты от солнца

Люблю понежиться на солнышке! Предпочитаю легкие масла для загара, чтобы получить красивый цвет кожи

Обожаю солнце! Готова «жариться» на шезлонге часами! А зимой раз в неделю захожу в солярий, чтобы поддерживать красоту

Вопрос 8 из 8 Как ты очищаешь кожу перед сном?

Смываю макияж мылом

Умываюсь гелем и наношу увлажняющий крем

У меня целый арсенал «очищалок», так что очищение для меня — настоящий обряд

Я так устаю, что могу запросто уснуть с макияжем. Ничего, утром умоюсь!

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