Возраст кожи не всегда равен цифре в паспорте. Пройди наш супертест и узнай, сколько лет твоей коже на самом деле!
Тест: Cosmo-тест: сколько лет твоей коже?
Вопрос 1 из 8 В какое время ты ложишься спать и сколько часов спишь?
Ложусь около 22 и встаю с первыми петухами
Стараюсь заснуть до полуночи и поспать хотя бы 7 часов
Как придется… За последний месяц так и не получилось выспаться
Так все самое интересное проспать можно! На пенсии выспимся! А пока — гулять и танцевать!
Вопрос 2 из 8 Чем ты делаешь пилинг?
Только аптечными средствами, предварительно изучив этикетку
Сама готовлю очищающие маски из натуральных продуктов
Готовыми средствами на скорую руку
Пилинг? А что это?
Вопрос 3 из 8 Какой макияж ты предпочитаешь на каждый день?
Наношу необходимый минимум: увлажняющий крем, базовое масло (как основу под макияж) и пару штрихов румянами
Ежедневный макияж? Зачем?!
Делаю акцент на чем-то одном — глаза или губы, зависит от настроения
Выхожу из дома при полном параде: плотный тон, контуринг, smoky eyes и стойкая помада
Вопрос 4 из 8 Какое твое любимое бьюти-средство?
Обожаю естественное сияние, так что да здравствует хайлайтер!
Тушь для ресниц, да побольше!
Плотные матовые помады
Люблю автозагары и бронзаторы
Вопрос 5 из 8 Как ты относишься к бьюти-новинкам?
Настороженно. Кто знает, вдруг пойдет аллергическая реакция…
Я как трендсеттер: первая опробую все на себе и рекомендую подругам!
Я предпочитаю только бьюти-средства, проверенные временем
Скупаю все с прилавков магазинов в поисках чего-нибудь эдакого!
Вопрос 6 из 8 Как ты скрываешь несовершенства кожи?
Пудрой с минеральными частицами
BB-кремами с легкой текстурой и высокой УФ-защитой
Локально замазываю прыщики корректором
Корректором, а сверху плотным тональным кремом, чем же еще?
Вопрос 7 из 8 Как ты относишься к загару?
Загар? Вы что, это же ужасно вредно!
Загораю, но только под зонтиком и обмазавшись с ног до головы кремом с высоким фактором защиты от солнца
Люблю понежиться на солнышке! Предпочитаю легкие масла для загара, чтобы получить красивый цвет кожи
Обожаю солнце! Готова «жариться» на шезлонге часами! А зимой раз в неделю захожу в солярий, чтобы поддерживать красоту
Вопрос 8 из 8 Как ты очищаешь кожу перед сном?
Смываю макияж мылом
Умываюсь гелем и наношу увлажняющий крем
У меня целый арсенал «очищалок», так что очищение для меня — настоящий обряд
Я так устаю, что могу запросто уснуть с макияжем. Ничего, утром умоюсь!
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