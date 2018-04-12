12 бьюти-средств, которые помогут справиться с весенним авитаминозом

Мы нашли лучших борцов с авитаминозом — отшелушивающий крем, спрей для гладкости волос и «капли красоты» для ровного тона кожи.

Капли BB Drops, Erborian

Средства на все руки (а также все лицо и всю шею) становятся трендом. Корейская марка изобрела обогащенные экстрактом женьшеня, хвоща и корня солодки «капли красоты». Их можно добавлять в дневной крем или использовать как базу под мейкап — для мягкости и ровного тона. Крем Hydra Sparkling, Givenchy

Увлажняющий крем-желе с вод­ным экстрактом листьев азиатской альпинии галанга уплотняет кожу и утоляет ее жажду. При этом тип кожи и широта, на которой устроен водопой, не имеют никакого значения. Крем Universal, Filorga

Парижский крем в скромной металлической тубе претендует на статус члена семьи. Он готов увлажнить лицо мадам, успокоить после бритья кожу месье и заживить ссадины их анфан террибля. Спрей для волос Wonderland, Percy & Reed

Любопытственнее этого средства не встречала даже Алиса. Основатели бренда Пол Персиваль и Адам Рид специально приехали в Россию, чтобы показать: после спрея Wonder Prime Light волосы становятся гладкими и покорными любой укладке. Магнитная маска DNA, dr. brandt

Железная пудра в очищающей антивозрастной маске для лица снижает гипер­тонус мышц. А потом притягивается к магниту, захватив весь мусор и токсины из эпидермиса. Но где суперспособности — там и суперслабости. Маска и магнит ужасно боятся воды, поэтому никаких умываний после! Обновляющий пилинг-гоммаж Lundenilona

Пилинг для лица взял на себя дерзкую миссию: очистить кожу природным эксфолиантом люффой и насытить всем, что послал косметический бог. То есть шестнадцатью растительными экстрактами и комплексом витаминов E, С, PP, В5 и B6. Сыворотка для eye-зоны Blue Serum, Chanel

В прошлом году в лабораториях Chanel можно было снимать сай-фай про спасение человечества: три на первый взгляд простых природных элемента из разных уголков земли специалисты Научно-исследовательского центра сложили в футуристическое средство, которое ускоряет регенерацию клеток кожи. Не вечная молодость, но что-то вроде. В этом году выходит сиквел: те же три элемента сливаются в сыворотку для зоны вокруг глаз. Ее компоненты добыты в благословенных краях, где люди живут дольше (и, наверное, счастливее) всего, — зеленый кофе собран на солнечном полуострове Никойя в Коста-Рике, мастичная смола привезена из Греции, а оливковое масло — с безмятежной Сардинии. Оказалось, что кофе и масло кожа любит не меньше нашего. Главное, чтобы при экстракции или полифракционировании не растерялись их полезные вещества — полифенолы и жирные кислоты. База под макияж SOS Primer, Clarins

На смену мультимаскингу французский бренд предлагает мультикорректинг. Персиковым праймером затираем синяки под глазами, коралловым — пигментные пятна, зеленым — покраснения. Желтизну перекроет лавандовый, а белый и розовый придадут сияния. Бустер Mineral 89, Vichy

Гель-сыворотка на 89% состоит из термальной воды вулканического происхождения (минутка ликбеза: во французском регионе Овернь — почти сотня потухших вулканов!), а все остальное место в бутылочке бустера отдано гиалуроновой кислоте. На выходе — идеальный смузи для кожи. Лосьон и и сыворотка для кожи вокруг глаз Belle de Jour Sacred Lotus, KenzoKi

Новинки в коллекции Belle de Jour Sacred Lotus наполнены растительной водой и масляным экстрактом лотосов, выращенных специально для Kenzo в долине реки Меконг. Цветы собирают вручную в сезон летних муссонов, а затем обрабатывают так, чтобы полифенолы и антиоксиданты в их составе проявили свои лучшие черты. Для скорейшего усвоения лотос, как унаги маки, обернут коричневыми водорослями, экстракт которых уплотняет кожу. Лосьон подают в самом начале трапезы, приступать к нему можно руками. А к сыворотке для кожи вокруг глаз прилагается холодный прибор — металлический дозатор-аппликатор. Крем № 2 Nuage, Payot

Крем в текстуре nuage (то есть невесомого облака) — практически аптечная штучка. Он восстанавливает микрофлору, действуя на поверхности кожи как пробиотик. Когда там воцаряется мир, щеки, лоб и подбородок перестают нервно реагировать на солнце и стресс. Текст: Алла ШарандинаФото: архивы пресс-служб