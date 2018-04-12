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Мастер-класс: как сделать быстрый макияж губ на каждый день
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Мастер-класс: как сделать быстрый макияж губ на каждый день 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Визажист Екатерина Ашуркова показала, как быстро накрасить губы для ежедневного макияжа.
Макияж губ — это то, о чем многие девушки вспоминают только тогда, когда начинают делать вечерний мейкап. На самом деле, про губы нельзя забывать ни в коем случае, даже если речь идет о нюдовом или ежедневном макияже. Правильно подобранный цвет блеска, бальзама или помады поможет освежить образ, сделать его более ярким или более нежным.
Визажист Екатерина Ашуркова показала Sobesednik.ru, как сделать быстрый макияж губ на каждый день.
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