Мастер-класс: как сделать быстрый макияж губ на каждый день

Визажист Екатерина Ашуркова показала, как быстро накрасить губы для ежедневного макияжа.

Макияж губ — это то, о чем многие девушки вспоминают только тогда, когда начинают делать вечерний мейкап. На самом деле, про губы нельзя забывать ни в коем случае, даже если речь идет о нюдовом или ежедневном макияже. Правильно подобранный цвет блеска, бальзама или помады поможет освежить образ, сделать его более ярким или более нежным.