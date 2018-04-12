Бьюти-шопинг: самые интересные предложения апреля

Быть бьютиголиком хорошо, но получать за это дополнительные бонусы и подарки — еще лучше. Мы собрали самые выгодные акции, которые помогут обновить косметичку и подготовиться к лету.

В Апреле на сайте yslbeauty.com.ru по специальному промокоду YSL_OK вы можете получить дополнительную скидку 5%, а также миниатюру новой туалетной воды Black Opium при любой покупке.

Студия красоты Zazeркалье

12 апреля в Москве открывается студия красоты «Zazеркалье», обещающая стать настоящей находкой для любительниц нейл-арта. В меню услуг будет более 500 различных дизайнов и техник. По случаю открытия первый месяц действует акция: всем гостям дарят карты, которые будут давать возможность на момент десятого посещения студии получить бесплатную зеркальную втирку или однотонное покрытие шеллаком. Также с 12 по 19 апреля открытия для всех гостей — просекко и фирменные десерты.

Салон красоты Beauteria

Если вы хотите стать счастливой обладательницей бесплатного маникюра на год, полгода или три месяца, приводите подруг в салон Beauteria на Красносельской. Среди тех, кто приведет хотя бы двух подруг, в прямом эфире будут разыграны три сертификата.

Если вы еще не начали готовить тело к лету, фитнес-клуб «Секция» на территории Трехгорной мануфактуры предлагает новичкам три пробных занятия за 990 рублей или бесплатную тренировку на счет, если приведете друга. Помимо занятий с элементами бокса здесь также есть сайкл и разные виды йоги.

У марки Lumene весь апрель планируются скидки на линию Harmonia. Сэкономить 40% можно будет в сетях Рив Гош и Золотое яблоко. Кстати, мы в редакции уже оценили органичность линии — в составе 99% натуральных ингредиентов, в их числе северный торф и гриб Чага, отвечающие за восстановление водного баланса и смягчение кожи.

Совершив покупку в Иль Дэ Ботэ на сумму от 5500 рублей, вы получите миниатюру обновленной парфюмерной воды Aura от Mugler в подарок. Акция действует с 1 Апреля. В новом творении парфюмера Мари Саламань — ноты ревеня, фледоранжа и бурбонской ванили.

А при заказе на сайте matrix.ru на сумму от 3000 рублей, вы получите в подарок маску Miracle Creator, которая обещает за 60 секунд придать волосам потрясающий вид. Акция продлится до 30 апреля.

Вместе с новой версией культового аромата La Vie Est Belle, марка Lancôme запускает проект «Карта Счастья». Принять участие в конкурсе и выиграть призы от марки может каждый, для этого надо выбрать свою самую «счастливую» фотографию (или сделать новую) опубликовать ее с геотегом вашего города и хэштегом #СчастьеLancome в профиле ВКонтакте, Instagram или Facebook. Следить за промежуточными и финальными итогами на официальном сайте бренда.

26 и 27 апреля в интернет-магазине Иль Де Ботэ пройдут клиентские дни израильской уходовой марки AHAVA. Натуральная соль мертвого моря и электрическая очищающая щетка для лица и тела идет в подарок при покупке любых средств марки.

В тему подготовки тела к лету, в течение всего апреля будет действовать скидка 40% на первую процедуру лазерной эпиляции на израильском аппарате SOPRANO XL в бьюти-бутике Aestetica.

В Brow Up!&Make Up вышло обновленное и предельно простое меню услуг. А еще, с 10:00 до 13:00 салон обещает скидки на услуги в рамках специального предложения Beauty Breakfast.

Главное фото: YSL Beauté