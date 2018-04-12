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Запахи весны — какие и кому?
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Запахи весны — какие и кому? 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Весной нам всегда хочется привнести в жизнь что-то новое. Предлагаем начать с парфюма и делимся информацией о новинках Jo Malone London.
Эта весна ассоциируется у бренда с цветами и фруктами — он предлагает нам три лимитированных аромата с нотами свежей груши, насыщенной вишни, нежной розы и яркой фиалки.
Аромат Plum Blossom
Аромат понравится девушкам, которым весной хочется легкости и свежести. Центральный аккорд аромата — японский абрикос, он органично сочетается с нотами свежей сливы. Аромат раскрывается шлейфом манящего мускуса, который делает запах очень мягким и неповторимым.
Цена: 7 800 руб.
Аромат Nashi Blossom
Этот парфюм придется по душе тем, кто настроен на новый роман или другие приключения: ноты зеленого яблока, груши и белого мускуса могут свести с ума. Мягкие аккорды розы и переливы наши делают аромат лучистым, а его обладательницу –цветущей, словно белый сад.
Цена: 7 800 руб.
Sakura Cherry Blossom
Парфюм ассоциируется не только с легкостью весны, но и элегантным соблазнением, которое уместно на первом свидании. Аккорды вишни, розы и фиалки гармонируют с нотами бергамота и делают аромат воздушным и придают ему особое очарование.
Цена: 7 800 руб.
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