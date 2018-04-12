Запахи весны — какие и кому?

Весной нам всегда хочется привнести в жизнь что-то новое. Предлагаем начать с парфюма и делимся информацией о новинках Jo Malone London.

Эта весна ассоциируется у бренда с цветами и фруктами — он предлагает нам три лимитированных аромата с нотами свежей груши, насыщенной вишни, нежной розы и яркой фиалки.

Аромат Plum Blossom

Аромат понравится девушкам, которым весной хочется легкости и свежести. Центральный аккорд аромата — японский абрикос, он органично сочетается с нотами свежей сливы. Аромат раскрывается шлейфом манящего мускуса, который делает запах очень мягким и неповторимым.

Цена: 7 800 руб.

Аромат Nashi Blossom

Этот парфюм придется по душе тем, кто настроен на новый роман или другие приключения: ноты зеленого яблока, груши и белого мускуса могут свести с ума. Мягкие аккорды розы и переливы наши делают аромат лучистым, а его обладательницу –цветущей, словно белый сад.

Цена: 7 800 руб.

Sakura Cherry Blossom

Парфюм ассоциируется не только с легкостью весны, но и элегантным соблазнением, которое уместно на первом свидании. Аккорды вишни, розы и фиалки гармонируют с нотами бергамота и делают аромат воздушным и придают ему особое очарование.

Цена: 7 800 руб.