«Без мейка, фильтра, ретуши»: Вера Брежнева поделилась фото с натуральной красотой

Вера Брежнева относится к тем артисткам, которые не стесняются показывать миру свою натуральную красоту. А все потому, что певице нечего скрывать: она совершенно не вышлядит на свой возраст. Несколько часов назад Вера в разделе Stories Instagram опубликовала утренне фото, на котором она запечатлена без прически, макияжа, ретуши и фильтров. И ведь Брежнева действительно не врет: на фото заметны мелкие морщинки, синяки под глазами и другие несовершенства кожи, которые в той или иной мере присуствуют у каждой женщины.

В интервью Вера признавалась, что одними из главных рецептов ее красоты является сон, правильное питание и много воды в течение дня. И, как видишь, результат не заставляет себя ждать: лицо Брежневой выглядит молодым и свежим.

А как тебе Вера без макияжа?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram