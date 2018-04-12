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«Без мейка, фильтра, ретуши»: Вера Брежнева поделилась фото с натуральной красотой
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«Без мейка, фильтра, ретуши»: Вера Брежнева поделилась фото с натуральной красотой 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Вера Брежнева относится к тем артисткам, которые не стесняются показывать миру свою натуральную красоту. А все потому, что певице нечего скрывать: она совершенно не вышлядит на свой возраст. Несколько часов назад Вера в разделе Stories Instagram опубликовала утренне фото, на котором она запечатлена без прически, макияжа, ретуши и фильтров. И ведь Брежнева действительно не врет: на фото заметны мелкие морщинки, синяки под глазами и другие несовершенства кожи, которые в той или иной мере присуствуют у каждой женщины.
В интервью Вера признавалась, что одними из главных рецептов ее красоты является сон, правильное питание и много воды в течение дня. И, как видишь, результат не заставляет себя ждать: лицо Брежневой выглядит молодым и свежим.
А как тебе Вера без макияжа?
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Фото:Instagram
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