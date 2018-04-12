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Ольга Орлова опозорилась в новом купальнике
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Ольга Орлова опозорилась в новом купальнике 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Даже цитата прославленного писателя-философа Пауло Коэльо не спасла бывшую солистку группы «блестящие» от позора и множества негативных комментариев в сети. Фигура и лицо Ольги уже давно находятся под пристальным вниманием хейтеров, которые постоянно обвиняют звезду в использовании пластической хирургии для сохранения молодости. Но новый снимок в черном купальнике с вырезами и цепями просто взорвал Инстаграм сообщество.
Трудно поверить в то, что Ольга действительно посчитала пляжное фото удачным. На снимке телеведущая стоит на коленях в траве, из-за чего оставшаяся часть ее ног оказывается скрытой от глаз. Многим подписчикам очень не понравился подобный эффект, когда от красивых стройных ног остались одни «культи». Да и сам наряд восхищения не вызывает. Черный цвет смотрится очень тяжело на слишком постройневшем теле певицы, создавая видимость нездоровой худобы. Фотограф стоял над Ольгой, в результате чего ее грудь, едва скрываемая тканью купальника, кажется обвисшей, а кожа на бедрах дряблой.
Хейтеры Орловой вдоволь поиздевались над ее образом: «Как женщина чуть ли уже в пенсионном возрасте, выкладывает такого рода фотографии. Кроме тошноты этот снимок ничего не вызывает», «Маленький зелёный человечек с планеты земля на культях… не культурно как то…».
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