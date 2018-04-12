Рыжие и голубоглазые сибиряки чаще всех страдают раком кожи

Исследователи из Красноярского государственного медицинского университета и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова выяснили, какие варианты гена рецептора меланокортина 1 типа чаще встречаются у больных меланомой. Они обнаружили, что вариант R151C, обеспечивающий рыжий цвет волос, присутствует у 18 процентов больных меланомой жителей Восточной Сибири. Научная статья опубликована в European Journal of Cancer Prevention.

В исследовании в качестве испытуемых приняли участие 95 больных меланомой, направленных в Красноярский краевой клинический онкологический диспансер, и 334 здоровых человека. Сначала ученые определили их фенотипы, то есть отметили цвет кожи, волос, глаз и ряд других признаков. Затем у всех испытуемых проверили ген рецептора меланокортина 1 типа, Mc1r, на наличие в нем изменений — однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП, по-английски SNP, или снипы). Это делали с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени — метода, позволяющего одновременно увеличивать число копий ДНК и определять их количество, а также обнаруживать различия между отдельными их участками.

Рецептор меланокортина 1 типа — один из регуляторов синтеза меланина. Этот пигмент имеет несколько вариантов строения, и в зависимости от их соотношения в клетке она приобретает тот или иной цвет. В первую очередь ученых интересовали ОНП гена Mc1r, для которых была ранее показана связь с рыжими волосами и светлой кожей: R151C, R160W и D294H. Известно, что меланома чаще поражает людей со слабой пигментацией кожи и светлыми либо рыжими волосами, поэтому указанные ОНП теоретически могли бы быть особенно важны для определения риска рака кожи.

В соответствии с результатами более ранних исследований, большинство заболевших меланомой имели светлую кожу, рыжие или светлые волосы и голубые глаза. Также у них чаще присутствовали веснушки на шее, туловище и конечностях. У 18 процентов больных раком кожи присутствует вариант R151C гена Mc1r. У здоровых участников исследования он встречался в 6,4 раза реже. Другие два «рыжих» ОНП, R160W и D294H в обеих группах находили редко — не более чем в 1 проценте случаев каждый. По всей видимости, это связано с тем, что у жителей Восточной Сибири они в принципе не распространены.

Авторы исследования делают вывод, что носители варианта гена R151C должны особенно внимательно относиться к здоровью своей кожи и по возможности не подвергать ее воздействию прямых солнечных лучей, чтобы избежать развития меланомы.