Агата Муцениеце показала упражнения на пилоне

Оказывается, жена Павла Прилучного является не только талантливой актрисой и заботливой мамой. Девушка также обладает отличной фигурой и невероятной силой воли. Готовясь к весне и пляжному сезону, Агата решила освоить не самый новый способ избавления от лишних килограммов в проблемных зонах. Жена Прилучного показала поклонникам фотографию из зала, где она занимается на пилоне.

На снимке Агата, одетая в спортивный топ и полосатые трикотажные шорты, замерла на спортивном шесте, держась за него прямыми ногами и откинув голову назад. Актриса с радостью сообщила, что освоила новую позу под названием «Титаник».

Поклонницы прокомментировали хэштег, использованный Агатой в подписи к фото #чемонитамдержатсянапилоне: «Чем-чем, кожей держаться! Это боль адская, моя кожа такое испытание стерпела только лишь три месяца, больше меня не хватило, синяки, даже гематомы. Молодец! Это стоит больших усилий, и необходим хороший болевой порог».