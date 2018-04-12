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Агата Муцениеце показала упражнения на пилоне
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Агата Муцениеце показала упражнения на пилоне 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Оказывается, жена Павла Прилучного является не только талантливой актрисой и заботливой мамой. Девушка также обладает отличной фигурой и невероятной силой воли. Готовясь к весне и пляжному сезону, Агата решила освоить не самый новый способ избавления от лишних килограммов в проблемных зонах. Жена Прилучного показала поклонникам фотографию из зала, где она занимается на пилоне.
На снимке Агата, одетая в спортивный топ и полосатые трикотажные шорты, замерла на спортивном шесте, держась за него прямыми ногами и откинув голову назад. Актриса с радостью сообщила, что освоила новую позу под названием «Титаник».
Поклонницы прокомментировали хэштег, использованный Агатой в подписи к фото #чемонитамдержатсянапилоне: «Чем-чем, кожей держаться! Это боль адская, моя кожа такое испытание стерпела только лишь три месяца, больше меня не хватило, синяки, даже гематомы. Молодец! Это стоит больших усилий, и необходим хороший болевой порог».
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