Как наносить макияж

Какая женщина не пользуется декоративной косметикой? Наверное, таких нет. На работу, в гости, просто сходить в магазин или на рынок, да даже выйти во двор погулять с ребенком — женщина всегда использует косметику, чтобы выглядеть красиво и привлекательно. Но для того чтобы хорошо и правильно наложить косметику необходимо использовать специальные средства для ее нанесения. Средства для нанесения косметики могут быть разными — различные щеточки, кисточки, губки или пуховки. В последнее время чаще всего стали использовать спонжи для макияжа. Что же это за такие интересные штучки? МедикФорум собрал советы по нанесению макияжа. Спонж представляет собой специальную тоненькую губку, которая изготовлена из целлюлозы. Эта губка может быть круглой, овальной, прямоугольной или же квадратной формы. И предназначены они для различных целей. Ими можно нанести макияж и с их же помощью его и удалить. Кроме того, их также используют для нанесения различных косметических средств — лосьонов, очищающих средств. Спонж очень удобно использовать. Можно выбрать такая форму губку, которая больше всего вам подойдет. Кроме того, эта губка прочна, и ею можно пользоваться длительное время. Спонж также сохраняет не только свою плотность, но и форму на длительный период. И самое главное, он гигиеничен, так как его можно хорошо выстирать, высушить и опять использовать. И при этом он не только не деформируется, но и не теряет свои свойства. Спонжи не рекомендуется мыть мылом, так как они потеряют свою бархатистость. Для мытья лучше всего использовать шампунь. Эти специальные губки для макияжа изготавливают не только из целлюлозы. Существуют и натуральные морские спонжи, которые являются очень экономичными, так как не особо впитывают наносимые косметические средства, что дает возможность расходовать их более экономно. Такие спонжи мягки, не царапают кожу лица и шеи, и не вызывают раздражения. Спонжи для нанесения косметических средств также изготавливают из ваты, поролона и бывают разного цвета. Для того чтобы правильно выбрать спонж нужно взять его и согнуть пополам. Затем отпустить и проследить, как быстро он восстановит свою форму. Качественные спонжи восстанавливают ее легко и сразу же. Используя эту специальную тоненькую губки можно красиво и легко нанести под макияж основу. Она также будет вам помощницей и в том случае, когда румяна или же тени осыпались с лица и нужно слегка подправить макияж. Ранее ученые рекомендовали летом пользоваться макияжем.