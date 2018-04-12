Ещё
Как наносить макияж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как наносить макияж 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
Какая женщина не пользуется декоративной косметикой? Наверное, таких нет. На работу, в гости, просто сходить в магазин или на рынок, да даже выйти во двор погулять с ребенком — женщина всегда использует косметику, чтобы выглядеть красиво и привлекательно. Но для того чтобы хорошо и правильно наложить косметику необходимо использовать специальные средства для ее нанесения. Средства для нанесения косметики могут быть разными — различные щеточки, кисточки, губки или пуховки. В последнее время чаще всего стали использовать спонжи для макияжа. Что же это за такие интересные штучки? МедикФорум собрал советы по нанесению макияжа. Спонж представляет собой специальную тоненькую губку, которая изготовлена из целлюлозы. Эта губка может быть круглой, овальной, прямоугольной или же квадратной формы. И предназначены они для различных целей. Ими можно нанести макияж и с их же помощью его и удалить. Кроме того, их также используют для нанесения различных косметических средств — лосьонов, очищающих средств. Спонж очень удобно использовать. Можно выбрать такая форму губку, которая больше всего вам подойдет. Кроме того, эта губка прочна, и ею можно пользоваться длительное время. Спонж также сохраняет не только свою плотность, но и форму на длительный период. И самое главное, он гигиеничен, так как его можно хорошо выстирать, высушить и опять использовать. И при этом он не только не деформируется, но и не теряет свои свойства. Спонжи не рекомендуется мыть мылом, так как они потеряют свою бархатистость. Для мытья лучше всего использовать шампунь. Эти специальные губки для макияжа изготавливают не только из целлюлозы. Существуют и натуральные морские спонжи, которые являются очень экономичными, так как не особо впитывают наносимые косметические средства, что дает возможность расходовать их более экономно. Такие спонжи мягки, не царапают кожу лица и шеи, и не вызывают раздражения. Спонжи для нанесения косметических средств также изготавливают из ваты, поролона и бывают разного цвета. Для того чтобы правильно выбрать спонж нужно взять его и согнуть пополам. Затем отпустить и проследить, как быстро он восстановит свою форму. Качественные спонжи восстанавливают ее легко и сразу же. Используя эту специальную тоненькую губки можно красиво и легко нанести под макияж основу. Она также будет вам помощницей и в том случае, когда румяна или же тени осыпались с лица и нужно слегка подправить макияж. Ранее ученые рекомендовали летом пользоваться макияжем.
МедикФорум: последние новости
Как выбрать помаду Создан пластырь, защищающий от пищевых отравлений Уход за телом после родов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже46
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»24
Опухшую Волочкову подняли на смех34
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе80
«Слишком толстый для операции»
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение