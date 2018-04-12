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В Косино-Ухтомском прошло занятие из цикла «Все грани совершенства»
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В Косино-Ухтомском прошло занятие из цикла «Все грани совершенства» 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Молодежная палата района Косино-Ухтомский организовала и провела практические занятия по макияжу для девушек района.
Практические занятия прошли в ГБУ СДЦ «Триумф». После практических занятий девушки района Косино-Ухтомский приняли активное участие в мастер-классах. По информации Молодежной палаты, цикл «Все грани совершенства» включает в себя три занятия. В первую очередь всем желающим расскажут о том, как правильно нужно пользоваться косметическими средствами, чтобы не навредить себе. «Каждая из нас может быть разной», — поделилась консультант по красоте косметического бренда Евгения Родионова. По ее словам, нужно уметь применять правильный образ в той или иной ситуации.
После практических занятий участницы мастер-класса овладели техникой очистки лица и наложения легкого макияжа. Следующее занятие цикла «Все грани совершенства» пройдет 17 апреля. Информация о проводимых мероприятиях размещается в анонс районной газеты «Косино-Ухтомский информационный вестник».
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