В Косино-Ухтомском прошло занятие из цикла «Все грани совершенства»

Молодежная палата района Косино-Ухтомский организовала и провела практические занятия по макияжу для девушек района.

Практические занятия прошли в ГБУ СДЦ «Триумф». После практических занятий девушки района Косино-Ухтомский приняли активное участие в мастер-классах. По информации Молодежной палаты, цикл «Все грани совершенства» включает в себя три занятия. В первую очередь всем желающим расскажут о том, как правильно нужно пользоваться косметическими средствами, чтобы не навредить себе. «Каждая из нас может быть разной», — поделилась консультант по красоте косметического бренда Евгения Родионова. По ее словам, нужно уметь применять правильный образ в той или иной ситуации.

После практических занятий участницы мастер-класса овладели техникой очистки лица и наложения легкого макияжа. Следующее занятие цикла «Все грани совершенства» пройдет 17 апреля. Информация о проводимых мероприятиях размещается в анонс районной газеты «Косино-Ухтомский информационный вестник».