Выбор блогеров: 20 редких средств макияжа, о которых вы не знаете

Лайнер Esprique, иллюминатор Cover FX и еще 18 средств для макияжа, о которых вы не знали. Популярные блогеры рассказывают о необычных «жителях» косметички.

Автор блога BeButterfly и колумнист BeautyHack Юлия Петкевич-Сочнова.

ВВ-крем Good Afternoon Honey Black Tea, Skin Food

С азиатского Good Afternoon Honey Black Tea BB Cream SPF20, Skin Food когда-то началась моя история с BB-кремами, и это была любовь. У него превосходная маскирующая способность и стойкость. Отдельно отмечу его сладкий медовый аромат — все идеально.

Блеск для губ Punch Pop Liquid Lip Color, Benefit

Блески Punch Pop Liquid Lip Color, Benefit представлены в пяти оттенках: клубника, манго, бабл-гам, вишня и арбуз. Каждый из них соответствует своему названию и по цвету, и по запаху! Плотность оттенков можно контролировать, но насыщенного цвета вы все равно не получите — все они полупрозрачные. Глянцевый финиш, отличная консистенция, легкое нанесение — все это Punch Pop Liquid Lip Color.

Хайлайтер ColourPop Super Shock Cheek

Хайлайтеры ColourPop Super Shock Cheek в оттенках Over The Moon, Honeymoon и Perilune отличаются не только дуохромными сочетаниями, но и наличием заметных глазу блесток в текстуре и нереальным сиянием. Если вы хотите блистать на все 200% — это точно к ним! Кстати, это самый бюджетный вариант хайлайтеров-призматиков — всего 8$ за каждую баночку.

Бальзам для губ Naturkosmetik Rich Bio-Calendula Lip Balm, Logona

Самый подходящий бальзам под суровые осенне-зимние условия –Naturkosmetik Rich Bio-Calendula Lip Balm, Logona. Он очень питательный, поэтому буквально за пару часов способен восстановить даже самые иссушенные губы. Его идеально использовать на ночь, но также можно и днем: за счет своей плотной и густой текстуры создает защитный барьер, который хорошо противостоит неблагоприятным факторам внешней среды. Кстати, средство выпускается с 1978 года — лучший показатель качества.

Иллюминатор Custom Enhancer Drops, Cover FX Если вы хотя бы иногда смотрите видео в инстаграме, где создают макияж с нуля, наверняка замечали сияющие капельки Cover FX Custom Enhancer Drops — это линейка-иллюминатор, которая сделала марке имя! В ассортименте девять оттенков, и большего разнообразия я не встречала. Если хотите вариант, которого нет у других, — вам к ним. Огорчает только то, что в России Cover FX официально не представлены.

База под макияж Glow Cream, Erborian

Если вы ищете такую базовую основу под макияж, которая могла бы заменить и праймер, и крем для лица (средство 2-в-1), присмотритесь к базе Glow Cream, Erborian. Главное ее преимущество — возможность заменить дневной уход +декоративная функция. Ниацинамид, сквалан, экстракт лакрицы, несколько антиоксидантов и не только их можно найти в составе средства. Конечно, не обойду вниманием и красивое розово-ракушечное сияние, которое появляется на коже после применения.

Матовая помада Cosmetics Velour Liquid Lipstick, Jeffree Star

Номер один среди «застывашек», как матовые помады называют в народе. Впервые я попробовала Cosmetics Velour Liquid Lipstick год назад и сожалею, что не сделала этого раньше. Они очень комфортные, текстура очень легкая, средство в тубе — как вода. Интересно, что именно с этой помады запустилась данная марка косметики, и сам Джеффри утверждает, что разрабатывал формулу несколько лет, стремясь сделать ее лучшей в своем роде.

Эльвира Чабакаури. Блогер

Хайлайтер Mermaid Glow Rainbow Highlighter, Ciaté London

Как говорится, во-первых — это красиво. Да, я купилась на упаковку, она поднимает мне настроение сама по себе — прекрасная радуга. Я была готова к тому, что получу радугу и на лице, поиграю с ней для тематического макияжа и успокоюсь на этом. Но нет, явной радуги нет, а есть очень мягкое красивое сияние на каждый день. Это, пожалуй, даже лучше! Особенно здорово, что оттенок хайлайтера довольно холодный, но при этом без явного белого или серебристого, как часто бывает.

Бальзам для губ Arctic Balm, Bjarmia

Очень понравился бальзам для губ от российского инди-бренда Bjarmia. И, честно признаться, это мой первый удачный опыт с такого рода средствами. У нас полно талантливых людей, но очень трудные условия для небольшого бизнеса. И не у всех в итоге складывается так, что на выходе получается качественное средство. Но Bjarmia удалось! Бальзам действительно очень хорош, даже для холодной погоды, а я пробовала десятки средств этой категории. Мне еще очень нравится, что его в упаковке 30 мл! Люблю, когда средства много, и всегда ценю это.

Румяна Argan Wear Blush Physiсians Formula

Меня просто поразила стойкость румян и бронзера серии Argan Wear! Так случилось, что я пробовала их в пик жары, и они держались ну просто феноменально, с утра до вечера. Так что мой список того, что интересного попробовать у новой марки, начинает расти.

Подводка-карандаш Wonderland Gelkohl Hybrid Liner Espresso Ciate

Для натурального макияжа, на мой взгляд, лучше всего подходит подводка-карандаш холодного темно-коричневого цвета. Важно, чтобы он легко растушевывался и выделял линию роста ресниц. Ciate Wonderland Gelkohl Hybrid Liner Espresso именно такой — идеальный коричневый карандаш на каждый день. К тому же у него на обратной стороне очень удобная скошенная кисточка для растушевки. Эта новая для российского рынка марка заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание, — соотношение цены и качества у них отличное.

Палетка Dinoplatz Cinema City, Too Cool For School

Мне кажется, среди корейских производителей косметики есть негласное соревнование — кто сделает средство еще удобнее, кто добавит в него еще больше «фишечек». Вот бы и европейским производителям косметики перенять такое рвение!

Например, я никогда раньше не встречала средства, как Too Cool For School Dinoplarz Cinema City. Это СС-крем, который выравнивает цвет лица, придает легкое сияние. Но в комплекте у него три «крышечки» которые можно прикрутить, и в них есть консилер в тон крему, розовый натуральный кремовый хайлайтер и коралловые румяна. Все это так удобно для быстрого макияжа вне дома, а еще очень мило по дизайну!

И выгодно, конечно: по цене тонального средства можно получить консилер, румяна и хайлайтер в комплекте.

Тонированный бальзам Selection BB Bon Baume a levres, Л`Этуаль

Бальзамы Selection BB Bon Baume a levres, Л`Этуаль в тюбиках с очень приятным аппликатором. Их оттенки несколько более прозрачные, чем у других бальзамов из подборки. Зато в них больше ощущается уход за губами, они даже способны восстановить губы от сухости, хотя текстура у них не жирная, а легкая. Кстати, у каждого оттенка своя приятная кондитерская отдушка.

Хайлайтер Ciate London Dewy Stix Highlighter, Ciate London

Я очень долго ждала его появления. И вот, наконец, свершилось!

Да, сейчас бум хайлайтеров, и их выпускают все бренды. Но этот не такой, как все. Этот стик практически не содержит ни блесток, ни даже привычного мягкого сияния перламутра. Он тает на коже и дает эффект настоящего влажного блика, делает кожу приятно лоснящейся, как у моделей на фотосессиях. Если вы давно искали такое, в Л`Этуаль он есть в продаже.

Палетка Chocolate Bar Semi Sweet, Too Faced

Too Faced очень милая и веселая марка декоративной косметики, которая прославилась на весь мир своими палетками-шоколадками. Моя любимая из них — Too Faced Chocolate Bar Semi Sweet. Это большая палетка, оформленная в виде плитки шоколада, пахнущая этим сладким десертом! В ней много коричневых оттенков, но их не столько, чтобы она стала скучной. Прекрасный выбор для любительниц коричнево-бронзовой и золотистой гаммы в макияже глаз.

Лайнер Liquid Eyebrow Liner, Esprique

В какой-то момент все производители косметики разом обратили внимание на брови. И начали негласное соревнование в запусках разных обычных и необычных продуктов для бровей. Это здорово, когда у нас есть выбор, и он большой. Но, увы, ничего подобного корейской Esprique Liquid eyebrow liner я пока не встречала у европейских производителей косметики. Это подводка для бровей с кисточкой и полупрозрачным пигментом естественного серо-коричневого цвета. Идеально прорисовывает волоски, они выглядят как настоящие.

Ольга Смирнова . Автор блога makeupmania.ru Матовый флюид Meet Matt (e) Hughes theBalm

Матовые губы — тренд последних лет, и почти каждый бренд предложил свою версию матовой помады. Кто любит матовые помады, смирился и с их недостатками — сухость губ, трещинки, сложность демакияжа. Американская марка theBalm решила обойтись без компромиссов и выпустила одну из наиболее удачных жидких матовых помад Meet Matt (e) Hughes.

В палитре 18 оттенков: от самых нежных розовых и нюдовых до многозначительных винных. Эта матовая помада стойкая, проверена многократными чаепитиями и перекусами. Она не сушит губы, наносится равномерно, без комочков, держится вечность, обладает приятным ароматом мяты и шоколада, еще и стоит в 2 раза дешевле люксовых аналогов. Мой самый любимый оттенок для нуар макияжа — ягодное вино Adoring. С нетерпением жду осень, чтобы укутаться в кашемировое пальто темно-зеленого цвета и нанести этот оттенок помады.

Палетка tarteist™ PRO Amazonian clay palette

Американский бренд Tarte боготворят зарубежные бьюти-блогеры и визажисты, а вот в России он еще не так знаменит, хотя на сайте есть прямая доставка в нашу страну. Мое последнее открытие — палетка теней tarteist™ PRO Amazonian clay palette. При наличии в коллекции более 30 палеток самых известных брендов и еще большего количества монотеней именно эту палитру я могу назвать маст-хэвом всех времен: пользуюсь ею чаще других.

Палитра tarteist™ PRO внушительных размеров, плоский футляр выполнен из черного матового пластика. Внутри объемное зеркало, которое в нужный момент заменит настольное для создания макияжа. В палетке — выдержанная гамма из 20 оттенков трех текстур: есть и матовые, и сатиновые, и металлик. Под одной крышкой собраны однотонные оттенки и дуохромы.

Эта палетка предназначена для профессионального макияжа, но на деле с ней справится и гуру, и новичок. Оттенки гармонично сочетаются между собой: светлые кремовые, лиловые и розовые тени для дневного макияжа, более глубокие и насыщенные пурпурные, охровые и кофейные — для вечернего. Преимущество теней Tarte, за что их и полюбили бьютиголики всего мира, в интенсивном цвете, мягкой растушевке и шелковистой текстуре.

Тушь Falsies Angel, Maybelline

Недавно Maybelline представили новую тушь Falsies Angel, которая полностью вытеснила остальных конкурентов из моей косметички. Я могу с ходу назвать как минимум 10 замечательных тушей с эффектом удлинения, объема, стойкости, для дайвинга или феерической драмы, но бренды так увлеклись новинками для бровей, что ресницам перестали уделять должное внимание. А вот Maybelline снова удалось удивить, и именно эту бюджетную новинку я могу назвать маст-хэвом если не всей жизни, то лета точно.

У средства оригинальная щеточка, но не такая, как в классической версии. Пластиковая щеточка туши сделана в форме крыла, она захватывает даже самые тонкие реснички, спрятанные в уголках глаз, вытягивает их и придает объем и длину. Всего один взмах щеточки-крыла, и взгляд становится более выразительным. Действительно, этот бьютихак Maybelline нашептали ангелы.

Alina FlyCloud. Автор популярного бьюти-канала на Youtube

Палетка хайлайтеров Hi-Lite, Lime Crime

Меня обошел стороной бум на хайлайтер Mary-Lou Manizer от The Balm, но захватил тренд на «сияющего единорога», и цветные хайлайтеры — для меня сейчас все. Хотя, возможно, это вина палетки от Lime Crime с ее волшебной текстурой! Попробуйте и вы все поймете.

Никогда не встречала такого мягчайшего сухого средства, как будто тающего, но столь же хорошо при этом пигментированного. Хайлайтеры ложатся на кожу идеально и растушевываются без каких-либо усилий, наношу иногда их вместо теней. Люди на улице спрашивают, что у меня за хайлайтер такой волшебны.