«Гадость какая»: Алена Водонаева сделала массаж лица при помощи улиток

35-летняя телезвезда Алена Водонаева не скрывает того, что довольна собственной внешностью, которую ей даровала природа. Она отрицает вмешательство пластических хирургов, отмечая, что свежий вид и отсутствие морщин на лице — результат правильного образа жизни и косметических процедур, которые не предусматривают так называемые «инъекции красоты». На днях красавица показала необычный массаж лица.

На что только не идут женщины, чтобы продлить молодость и красоту! Одной из популярных косметических процедур в наше время является массаж лица при помощи улиток, которые способствуют улучшению состояния кожи. К ней и прибегла экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которая опубликовала снимки, где она изображена с огромными моллюсками на лбу и шее.

Подписчиков удивили новые снимки знаменитости, ведь люди часто брезгливо относятся к слизи улиток. Впрочем, она обладает позитивными свойствами — улучшает цвет и упругость кожи, сокращает количество морщин, способствует уменьшению количества прыщей, пигментации и отечности.

Хотя единственным противопоказанием к модной бьюти-процедуре может быть только боязнь улиток, многие опасаются их ползания по своей коже. Но те, кто пробовал такой массаж, находят его приятным. Мнения подписчиков красавицы разделились: «Гадость какая, мочой еще умываться начните, тоже полезно я читала». «Ой, класс, тоже хочу сделать!» «Фу, мне не нравятся эти существа, не могу даже представить их на себе». «Слышала, что это полезно, но улитки мне такие противные». «Отличная процедура, очень приятная, кстати. Я делала, когда в Таиланде отдыхала, море эмоций, еще и полезно».

Алена Водонаева также тщательно следит за своей фигурой, предпочитая правильное питание и физические нагрузки, с помощью которых ей удалось за неделю сбросить 3,5 килограмма.