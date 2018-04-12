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Водонаева омолаживается при помощи улиток
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Водонаева омолаживается при помощи улиток 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Прославившаяся благодаря участию в проекте «Дом-2» Алена Водонаева уже несколько дней отдыхает вместе сблизкими: мужем, диджеем Алексеем Косинусом, и маленьким сыном Богданом.
Почти сутки назад в микроблоге 35-летней теледивы появилось фото, на котором она запечатлена на массажном столе с двумя крупными улитками на лбу и шее. Известно, что слизь, выделяемая этими неторопливыми созданиями, очень полезна для женского организма. Подобный массаж считают чуть ли не панацеей от морщин и дряблости кожи.
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