Водонаева омолаживается при помощи улиток

Почти сутки назад в микроблоге 35-летней теледивы появилось фото, на котором она запечатлена на массажном столе с двумя крупными улитками на лбу и шее. Известно, что слизь, выделяемая этими неторопливыми созданиями, очень полезна для женского организма. Подобный массаж считают чуть ли не панацеей от морщин и дряблости кожи.