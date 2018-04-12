Потерявшая обе ноги девочка стала моделью 

Родители Хэйвен Шеперд были связаны запретными чувствами, и, чтобы уйти от общественного осуждения, они решились на самоубийство. Тогда взрыв забрал жизни взрослых, но их дочь выжила, потеряв ноги.
В возрасте двух лет девочку удочерила семья из Миссури, США, а теперь 15-летняя Хэйвен Шеперд является весьма умелой пловчихой и строит карьеру в модельном бизнесе. Хэйвен Шеперд давно занимается плаванием и имеет шанс отправиться на Паралимпийские игры, где будет выступать в качестве представителя США. Она смогла развить свою физическую силу несмотря на то, что после взрыва у нее отсутствуют обе ноги ниже колена.
Биологические родители девочки подорвали себя, когда та была совсем маленькой, поскольку являлись любовниками. Во Вьетнаме женщина не могла разорвать брак с мужчиной, в связи с чем пара приняла решение пойти на отчаянные меры. У выжившей во взрыве девочки остались только дедушка и бабушка со стороны родственников, которые оказались слишком бедны, чтобы платить за лечение внучки или должным образом заботиться о ребенке.
В итоге девочка оказалась в детском доме, ее удочерили Роб и Шелли Шеперд из Миссури. Пара преодолела больше 13 тысяч км, чтобы забрать ребенка домой. Всего в семье растут еще семь детей. Как только Хэйвен научилась передвигаться с помощью протезов, она стала серьезно заниматься спортом, а плаваньем она увлеклась с четырехлетнего возраста. Девушка отмечает, что плавание ей особо нравится из-за того, что в воде она может избавиться от протезов и чувствовать себя свободно.
anews.com
Помимо плавания Хэйвен Шепперд начала сотрудничать с модельным агентством, чтобы показать всем девушкам, у которых есть инвалидность, что они могут жить полноценной жизнью даже со своей особенностью. Семья Хэйвен признается, что всегда поддерживала ребенка во всех ее начинаниях и не отговаривала от стремления к спорту.
Сама девушка вспоминает, что сидела на скамейке, когда другие подростки играли в баскетбол, и думала, что ей этого не достичь, но ее сестра отметила, что стоит попробовать, иначе всю жизнь можно провести, жалея себя.