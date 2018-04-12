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Потерявшая обе ноги девочка стала моделью
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Потерявшая обе ноги девочка стала моделью 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Родители Хэйвен Шеперд были связаны запретными чувствами, и, чтобы уйти от общественного осуждения, они решились на самоубийство. Тогда взрыв забрал жизни взрослых, но их дочь выжила, потеряв ноги.
В возрасте двух лет девочку удочерила семья из Миссури, США, а теперь 15-летняя Хэйвен Шеперд является весьма умелой пловчихой и строит карьеру в модельном бизнесе. Хэйвен Шеперд давно занимается плаванием и имеет шанс отправиться на Паралимпийские игры, где будет выступать в качестве представителя США. Она смогла развить свою физическую силу несмотря на то, что после взрыва у нее отсутствуют обе ноги ниже колена.
Биологические родители девочки подорвали себя, когда та была совсем маленькой, поскольку являлись любовниками. Во Вьетнаме женщина не могла разорвать брак с мужчиной, в связи с чем пара приняла решение пойти на отчаянные меры. У выжившей во взрыве девочки остались только дедушка и бабушка со стороны родственников, которые оказались слишком бедны, чтобы платить за лечение внучки или должным образом заботиться о ребенке.
В итоге девочка оказалась в детском доме, ее удочерили Роб и Шелли Шеперд из Миссури. Пара преодолела больше 13 тысяч км, чтобы забрать ребенка домой. Всего в семье растут еще семь детей. Как только Хэйвен научилась передвигаться с помощью протезов, она стала серьезно заниматься спортом, а плаваньем она увлеклась с четырехлетнего возраста. Девушка отмечает, что плавание ей особо нравится из-за того, что в воде она может избавиться от протезов и чувствовать себя свободно.
anews.com
Помимо плавания Хэйвен Шепперд начала сотрудничать с модельным агентством, чтобы показать всем девушкам, у которых есть инвалидность, что они могут жить полноценной жизнью даже со своей особенностью. Семья Хэйвен признается, что всегда поддерживала ребенка во всех ее начинаниях и не отговаривала от стремления к спорту.
Сама девушка вспоминает, что сидела на скамейке, когда другие подростки играли в баскетбол, и думала, что ей этого не достичь, но ее сестра отметила, что стоит попробовать, иначе всю жизнь можно провести, жалея себя.
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