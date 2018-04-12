Бьюти-дневник Елены Перминовой

6:30 Подъем. Просыпаюсь, как правило, в 6:30 утра, чтобы успеть отправить детей в школу. Стараюсь ложиться не позднее 23:00 — тогда выгляжу отдохнувшей. Самая позитивная зарядка начинается уже в спальне, как только малыши наперегонки запрыгивают к нам в кровать. Более интенсивная тренировка уже после завтрака — обожаю пилатес с добросовестной растяжкой. Недавно на восьмом занятии села на долгожданный шпагат, чем очень горжусь.

09:00 Обычно в будни завтракаю с Сашей, когда отвезу детей в школу. В выходные же, наоборот, — традиционно завтракаем всей семьей. Всегда на столе свежеиспеченный поджаренный гречневый хлеб — не только суперполезный, но и очень вкусный, особенно с вареньем или кабачковой икрой.

10:00 — 11:00 Подготавливаю лицо к макияжу увлажнявшими средствами, одни из любимых — Dior Prestige Le grand masc и Valmont. Дневной макияж, как правило, супер легкий — блеск для губ и немного тона.

Маникюр мне делает проверенный мастер, которая мне настолько нравится, что я сама к ней езжу. Оттенок цвета nude выбрала для себя несколько лет назад и с тех пор не меняю.

12:00 — 14:00 Съемка — легко экспериментирую с разными образами, особенно когда мое лицо в надежных руках самого любимого визажиста — моей сестры Александры Кириенко.

14:00 Даже если съемка затянулась, заказываю еду только из проверенного ресторана. Побольше овощей, крупы, рыбы — всего, что дает энергию до конца дня.

16:00 Мое последнее открытие — бьюти-процедура Pikosure. Это настоящее ноу-хау в аппаратной косметологии. Пикосекундные импульсы энергии посылаются под кожу и тем самым провоцируют формирование нового коллагена, что в итоге позволяет запустить процессы омоложения. Результат — твоя кожа светится изнутри как у ребенка!

18:00 Время с детьми. Стараюсь возвращаться домой как можно раньше, чтобы поделиться с детьми впечатлениями о дне и их занятиях. Обожаем домашние спектакли и игры с собакой. Не перестаю каждый день убеждаться в том, что красота и гармония возможна только тогда, когда тебя любят, искренне и бесконечно.

20:00 Поход в салон. Вечерний мейк делаю легко, просто подкрутив ресницы.

Находка сезона?

Знаю, что даже самые веселые мероприятия могут пройти без алкоголя. Ему я предпочитаю сок Rich Crystal в оригинальной подаче в стекле от дизайнера Карима Рашида — создает настроение лучше любого бокала шампанского. Один только дизайн бутылочки — настоящее произведение искусства. Уверена — это будет новый тренд!

Еще открыла для себя программу Quik для Instagram которая позволяет делать фильм из фото.

Любимый бьюти-рецепт «из холодильника»?

Гречневый хлеб без глютена собственного приготовления.

Процедура, которая стоит своих денег?

Микростимуляция для лица — эффект подтяжки без вмешательства хирурга.