Весна! 35 главных новинок для модного макияжа

Редакторы BeautyHack и блогеры рассказывают о новых палетках теней, тональных основах, «виниловых» блесках для губ и других средствах, которые нужно попробовать этой весной.

Тушь для ресниц Workout 24-Hour Mascara, Clinique

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Тушь оправдывает название — в течение суток выдерживает не только пробежки и интервальные тренировки, но и весенние ливни.

Поклонники тушей Сlinique оценят эффект по достоинству: новинка удлиняет и придает объем, но при этом выглядит очень естественно, создавая эффект «ваши ресницы, только лучше». В составе — масло жожоба, которое будет питать и придавать мягкость даже самым труднодоступным ресничкам, а удобная тонкая щеточка доберется до них без проблем.

Цена: 1 950 руб.

Палетка теней Miniature Pallete, Sephora

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Марка Sephora выпустила три новые мини-палетки с «вкусными» названиями — Cookie, Nougat и Donut. В последней преобладают розовые оттенки, как нельзя кстати подходящие для этого времени года. И пусть приставка «мини» вас не смущает: в палетке шесть оттенков с тремя разными эффектами — матовым, слегка мерцающим и блестящим, а значит, можно сделать абсолютно не похожие друг на друга образы.

Палетка очень компактная и надежная — крышечка на магните спасает вашу сумку от перламутровой россыпи, а милый подмигивающий глаз так и манит накраситься всеми оттенками сразу. Кстати, если вы новичок по части макияжа глаз, ищите подсказки внутри палетки — иллюстрации наглядно покажут, какие оттенки куда наносить.

Цена: 690 руб.

Бьюти-бокс Kama Sutra, Nikonorova

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Мы уже писали о волшебном наборе для идеального макияжа бровей от Татьяны Никоноровой, а теперь ее марка выпустила второй «том» — бьюти-бокс с нескромным названием Kama Sutra. В нем с любовью и заботой были собраны супер-средства для кожи лица и тела — начиная от хайлайтера для бровей и заканчивая шоколадно-кокосовым маслом для тела.

В наборе вам могут попасться бальзам для губ Arctic Balm от BJARMIA с касторовым маслом и маска-патч Brow Henna, с которой невозможно не сделать пару-тройку забавных селфи. Для перфекционистов по части бровей есть супер-стойкий карандаш Lena Levi, перманентная краска-хна на 8 применений и даже хайлайтер от самой Татьяны Никоноровой, превращающий макияж в произведение искусства. Порадуются и любительницы масок — тканевая Deep Water Wrapping Mask для лица содержит морскую воду и полезные минералы, а согревающая Daily Stream Eye Mask за 25 минут снимает напряжение с глаз и, в целом, заменяет спа-процедуру.

Цена: 1 900 руб.

Жидкая помада Stay Matte Liquid Lip Colour, Rimmel

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Новая помада от Rimmel соответствует всем параметрам хорошей матовой помады: легко распределяется, не сушит кожу и долго держится на губах (стойко выдержала перекус и сливочный капучино). Средство можно наслаивать, добиваясь интенсивного цвета — помада не скатается и будет ровно сходить с губ в течение дня. А если нанести ее в один слой, хорошо освежит цвет губ и останется с вами на весь день, как тинт.

Советую перед нанесением хорошо увлажнить губы — жидкая текстура мгновенно застывает и может «затечь» в маленькие трещинки. Понравился и широкий выбор оттенков — от карамельно-нюдовых до насыщенных ягодных.

Цена: около 400 руб.

Палетка для контурирования с кистью, Kiss Professional New York

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Первый ощутимый плюс средства — его универсальность. Такую палетку можно положить в косметичку, взять с собой в путешествия или оставить на рабочем столе, чтобы она всегда была под рукой: хайлайтер и выделенные скулы могут спасти ваш макияж за считанные секунды. У средства пудровая текстура, он не «пылит» при нанесении. Оно хорошо пигментированное, но не бойтесь нанести слишком много — растушевывается практически «в ноль». Что особенно ценно — все оттенки в палитре отлично сочетаются между собой. Миксую хайлайтер и бронзер, чтобы добиться естественного эффекта загорелой кожи, а скульптор имеет «правильный» серый оттенок, который не делает вас похожей на престарелую матрешку.

Хайлайтер прекрасно выглядит соло на скулах, но мне нравится наносить его и под бровь — так взгляд становится более распахнутым, а мелкий шиммер без активных блесток позволяет использовать его и над верхней губой. В общем, рекомендую палетку и новичкам, и бьютиголикам со стажем!

Цена: 1 490 руб.

Стойкий тональный крем для лица Superstay 24, Maybelline

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Недели моды этого сезона говорят нам о том, что матовая кожа ушла в прошлое. Но «счастливицам» с жирным и комбинированным типом, а также обладательницам несовершенств, не обойтись без плотных средств. Новинка от Maybelline в таком случае подойдет идеально — она обеспечивает ровное и матовое покрытие, которое скрывает все недостатки и убирает жирный блеск с лица. Средство не выглядит на лице плотной маской: вместо фантомаса на выходе вы получите девушку с ровной красивой кожей. Особый бонус этого средства, который понравится всем, — стойкость. На мне он продержался 8 часов и не скатался к концу дня. А эффекта естественной сияющей кожи с таким тоном можно добиться с помощью хайлайтера (лучшие — в нашей подборке).

Цена: 470 руб.

Тушь для ресниц Total Temptation, Maybelline

Выбор менеджера проекта BeautyHack Анастасии Лягушкиной

От идеальной туши я не ищу удлинения — с этим мне повезло. А вот объем — всегда приветствуется, причем без эффекта «паучьих лапок», а максимально натуральный. Новинка от Maybelline пришлась по вкусу: текстура туши в меру густая — не нужно ждать, пока высохнет, а ресницы становятся объемными, но выглядят при этом очень естественно. Понравилась и стойкость — средство не осыпалось в течение дня и не отпечаталось на верхнем веке даже после «душа» из мокрого снега.

Цена: 509 руб.

Помада Color Riche Shine, оттенок №642 I Woke Up Like This, L’Oréal Paris

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Каждый год с приходом весны матовые помады приглушенных оттенков хочется сменить на что-то яркое, сочное и, конечно же, увлажняющее. L’Oreal подхватывают тренд на «виниловый» блеск для губ и выпускают глянцевые помады Color Riche Shine. Глобальный директор бренда по макияжу Вэл Гарланд подтвердила: этой весной блеск на губах в сочетании с матовой основой будет очень актуален.

Нюдовый оттенок I Woke Up Like This понравится тем, кто не любит ярких акцентов на губах. Помада дает эффект «лака» без ощущения липкости — наоборот, кажется, что на губах увлажняющий бальзам. Несмотря на глянцевый финиш, новинка стойко держится на губах, а блеск сменяет равномерный тинт. И главный бонус, которым не могут похвастаться многие глянцевые «собратья» — помада не вытекает за контур губ и очень легко наносится даже без зеркала.

Цена: 640 руб.

BB-крем Healthy Mix, Bourjois

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Линейку Healthy Mix мы все знаем и любим еще со школьной скамьи. Но за это время бренд шагнул вперед, изменив формулу привычных средств. Теперь текстура стала легче, а стойкость увеличилась.

BB-крем — новое средство в коллекции. Он ничем не уступает своим корейским «коллегам», идеально подстраиваясь под цвет кожи, а самый светлый оттенок прекрасно подойдет даже белоснежкам. Новинка хорошо дружит с кистью (многие средства при таком способе нанесения быстрее окисляются и неровно ложатся), но мне больше понравилось наносить его пальцами: легкая водянистая текстура хорошо растушевывается и маскирует недостатки на раз-два. Кроме того, у средства очень приятный финиш — не слишком матовый, а придающий лицу естественное свечение изнутри.

Цена: 468 руб.

Спонж BeautyBlender Chill, BeautyBlender

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Каплеобразные спонжи BeautyBlender мы любим за новый способ нанесения тональных средств — легкий, быстрый и экономичный. Изначально спонжи использовались только в профессиональном макияже на съемочных площадках, пока голливудский визажист Реа Энн Сильва не сделала его незаменимым средством для всех.

Этой весной бренд выпустил спонж в новом мятном цвете — для всех тех, кто соскучился по морю, зелени и теплу. Его форма идеально подходит для нанесения тона на лицо, включая самые труднодоступные участки — зону под глазами и крылья носа. А узнать, правильно ли вы используете спонж, можно здесь.

Цена: 1 699 руб.

Помада-карандаш для губ Sexy Lipstick Pen Velvet, оттенок Praline, Romanovamakeup

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

В помаду-карандаш от Ольги Романовой мы влюбились давно — даже до того, как Кети Топурия в интервью для BeautyHack призналась, что это средство всегда лежит в ее косметичке. Сама визажист, создавая Sexy Lipstick Pen, хотела добиться универсальности — это и карандаш, которым можно очертить контур, и нежная матовая помада, удивительно стойкая и не пересушивающая губы.

Оттенок Praline — это дань 90-м, тренды этой эпохи продолжают возращаться и обретать новое прочтение. Холодный серо-бежевый оттенок идеально подойдет любому типу внешности и, как бонус, будет визуально увеличивать губы (за счет нейтрального подтона) и делать зубы белее.

Цена: 1 400 руб.

Палетка мерцающих румян Signature Color Shimmer Cubes for Face, Artistry

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Внутри целых девять сияющих кубиков с разными оттенками румян — от цвета искрящегося шампанского до клубничного леденца. Вспомните детство и располагайте кубики на манер «пятнашек» — варианты комбинаций безграничны. Но мы советуем отделить самые светлые тона от более насыщенных и использовать одну половину в качестве румян, а другую — как деликатный подсвечивающий кожу хайлайтер.

Цена по запросу

Губная помада Lipstories, оттенок No Cell Service, Sephora

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Если вы хотите почувствовать себя одной из «перчинок» Spice Girls (но моднее), смело берите новую помаду от Sephora в оттенке No Cell Service. От помады золотого цвета не ждешь увлажнения или железобетонной стойкости, но новинка удивила: при нанесении она легла ровно и не скаталась в складки губ в течение дня. Помимо этого губы оставались увлажненными, по ощущениям было похоже, что я нанесла питательный бальзам. И пусть оттенок вас не пугает — в деле он выглядит неброско и не превращает вас в Нефертити, а позволяет сделать интересный акцент на губах.

Цена: 527 руб.

Тушь для ресниц Benefit BADgal BANG!, Benefit

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской:

«Тушь для ресниц из будущего» — так окрестили новинку представители бренда. Что же делает ее такой инновационной? Во-первых, специально для туши была разработана новая антигравитационная формула, созданная с помощью аэро-частиц одного из самых легких материалов, известных науке. Во-вторых, на гибкой щеточке вы насчитаете (или просто поверите нам на слово) 300 конусообразных щетинок, набирающих оптимальное количество средства и создающих объем с первого слоя. Благодаря ей ресницы прокрашиваются со всех сторон от корней и до кончиков — даже те, о существовании которых вы раньше не догадывались. Дополнительный бонус — отличная стойкость: тушь не превращает вас в панду к концу дня и честно сохраняет невероятный объем и удлинение.

Цена: 1 950 руб.

Матовая карандаш-помада Phyto-Lip Twist Mat Tinted Balm, оттенок Tango, Sisley

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской:

Яркая линейка оттеночных бальзамов Phyto-Lip Twist от Sisley в нарядных полосатых упаковках пополнилась матовой версией — теперь с классическим бальзамом для губ у них мало общего, но формула по-прежнему ухаживающая. Помада наносится одним движением и не требует наслаивания — высокая пигментация позволяет добиться максимальной яркости с первого слоя. Матовая текстура не пересушивает губы, оставляя их гладкими и объемными — за это спасибо компонентам на растительной основе. А дополнительное преимущество карандаша-помады перед другими похожими средствами — удобный острый угол грифеля, который помогает идеально прорисовать контур губ без карандаша.

Цена: 3 045 руб.

Палетка для контурирования Ombre Radiance Palette, оттенок Belgard, Kiss Professional

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Палетка от Kiss Professional способна дать вам все: сияющую здоровьем кожу, деликатный румянец и легкий бронзовый загар. А главное, — регулировать насыщенность цвета и оттенок вы можете сами, вооружившись пушистой кистью.

В омбре-палитре вы найдете хайлайтер натурального оттенка, яркие румяна с шиммером (которые можно использовать и в качестве сияющего верхнего покрытия), а также бронзер. Самым смелым рекомендуем смешать все тона — получатся персиковые румяна, подсвечивающие кожу.

Цена: 1 350 руб.

Тени для век Chanel Les 9 Ombres Affresсo, Chanel

Выбор блогера и колумниста BeautyHack Эльвиры Чабакаури

По-моему, это одна из самых прекрасных палеток теней, что выходили за последнее время! Прежде всего, в ней замечательно скомбинированы цвета, а сами тени прекрасного качества. Компактная и удобная для поездок, с ней можно сделать очень много разных макияжей — как совершенно повседневных, так и ярких цветных. Надеюсь, что мы еще увидим палетки 9-ки в лимитированных коллекциях Chanel или в постоянном ассортименте. Пока же можно найти в продаже Chanel Les 9 Ombres Affresсo — она прекрасна!

Цена: 6 050 руб.

Бальзамы для губ Eclat Minute 07 Hot Pink, Clarins

Выбор Эльвиры Чабакаури

Clarins в своей весенней коллекции выпустили два новых оттенка моих любимых цветных бальзамов для губ Eclat Minute. И я не расстаюсь с обоими! У них очень тонкие упаковки, которые влезают в любой карман, очень вкусный запах красных ягод. И самое главное — они неплохо работают как бальзамы, но в тот же момент это достаточно сочные и яркие цвета. Hot Pink — теплый коралловый оттенок, очень освежающий. Наносить можно хоть без зеркала!

Цена: 1 495 руб.

Блеск для губ Holo Lip Gloss, Artdeco

Выбор Эльвиры Чабакаури

Голографические элементы в макияже сейчас набирают обороты. К счастью, этот модный тренд и мне лично тоже очень нравится: хочется иметь голографическое все — от рюкзака и ботинок до скул и губ. Новинка от Artdeco пришлась мне по вкусу — да-да, я про их блеск Holo Lip Gloss. Эффект действительно переливающийся и голографический, а не прозрачная «обманка», как иногда бывает с подобными средствами. Очень красиво выглядит и сам по себе, и с карандашом для губ, и поверх помады. Блестит так, что видно из космоса, и сам выглядит как маленький космос на губах.

Цена: 786 руб.

Пудра Nordic Chic CC Color Correcting Powder, Lumene

Выбор Эльвиры Чабакаури

Lumene недавно обновили свою самую знаменитую линию средств для тона. Знаменитый СС-крем просто переупаковали, а вот компактные пудры обновили полностью. Теперь они в очень красивой упаковке. И в каждом оттенке пудры есть небольшой корректирующий зеленый сектор. Трудно сказать, из-за этого или нет, но эффект, в целом, получается отличный. Она не полностью прозрачная и не исключительно закрепляющая. У нее есть и перекрывающая способность — если маскировки тонального средства немного не хватило, пудра ее добавит. А еще средство здорово выравнивает текстуру кожи — она выглядит бархатной, но не слишком запудренной и сухой. Мне нравится использовать Nordic Chic CC Color Correcting Powder и в течение дня.

Цена: 1 140 руб.

Тушь для ресниц «Суперобъем и разделение», Л`Этуаль

Выбор Эльвиры Чабакаури

Мне очень редко нравится и подходит тушь для ресниц. Очень уж скромные у меня природные данные, но хочется то все равно всего и сразу! Со временем поняла, что у бренда Л`Этуаль часто встречается тушь, которая мне подходит. Например, новая Etoile для разделения делает ресницы аккуратными, немного кукольными и совсем без комочков. У нее изогнутая щеточка, поэтому она завивает ресницы, а это тоже всегда плюс. Не размазывается и не осыпается! А что еще нужно от туши?

Цена: 524 руб.

Праймер Beyond Veil, Illamasqua

Выбор Эльвиры Чабакаури

У Illamasqua недавно пополнился ассортимент праймеров — к увлажняющему Hydra Veil и матирующему теперь прибавился сияющий Beyond Veil. Он в такой же королевской упаковке — круглой объемной баночке, под крышкой которой скрывается еще и ложечка на специальной подставке. Это гель золотого цвета с обильными, но мелкими светоотражающими частичками. На коже выглядит очень красиво! Сразу после нанесения может показаться, что лицо слишком «золотое», зато эффект не пропадает после нанесения тонального средства — кожа начинает сиять изнутри, а это всегда выглядит очень эффектно.

Цена: 3 399 руб.

Хайлайтер Mermaid Glow Rainbow Highlighter, Ciaté London

Выбор Эльвиры Чабакаури

Как говорится, во-первых — это красиво. Да, я купилась на упаковку, она поднимает мне настроение сама по себе — прекрасная радуга. Я была готова к тому, что получу радугу и на лице, поиграю с ней для тематического макияжа и успокоюсь на этом. Но нет, явной радуги нет, а есть очень мягкое красивое сияние на каждый день. Это, пожалуй, даже лучше! Особенно здорово, что оттенок хайлайтера довольно холодный, но при этом без явного белого или серебристого, как часто бывает.

Цена: 2 099 руб.

Праймер SOS Primer, Clarins

Выбор Эльвиры Чабакаури

Я любила и прежние базы под макияж от Clarins, но обновленные SOS Primers понравились еще больше. Их теперь шесть для разного назначения — среди них несколько довольно универсальных сияющих, а несколько — с функцией цветокоррекции. У всех отличная, в меру плотная кремовая текстура, без «силиконовой» матовости, которые я не люблю. А способов использования много! Можно на все лицо под тональное средство — как стандартную базу. Оттенок Peach для меня и сам вполне заменит тональное средство. Coral хорош для придания здорового цвета лица и отлично работает, если смешать каплю с тональным средством перед нанесением. Lavender здорово справляется, если хочется нейтрализовать желтизну на лице.

Цена: 1 855 руб.

Жидкие помады Tatouage Couture Matte Stain, Yves Saint Laurent

Выбор Эльвиры Чабакаури

Честно говоря, мне до недавнего времени казалось, что лучше Armani Lip Magnet и Chanel Rouge Allure Ink уже ничего нельзя придумать. Но как только я попробовала YSL Tatouage Couture Matte Stain, сразу поняла, что у меня теперь как минимум три самых любимых формулы жидких помад.

YSL Tatouage Couture Matte Stain ложится еще более тонко, хотя казалось, что тоньше уже некуда. Через час можно совсем забыть, что помада на губах вообще есть, а она будет все такой же яркой, как после нанесения. Кстати, само нанесение тоже очень удобное из-за специальной формы аппликатора. Но и это не все — даже после еды и стирания салфеткой, от Tatouage Couture Matte Stain практически на весь день остается стейн. Поэтому не каждый раз нужно поправлять, а для меня это большая редкость

Цена: 3 075 руб.

Тени-карандаш Nordic Noir Longwear Eyeshadow Stick, Lumene

Выбор Эльвиры Чабакаури

Кто не любит формат тени-карандаш для быстрого макияжа? Наверное, только тот, кто его для себя еще не открыл и не пробовал! У меня выдался месяц с множеством поездок: тот случай, когда походную косметичку я даже на всякий случай не разбирала. И Lumene Nordic Noir Longwear Eyeshadow Stick в ней были и очень выручали. Для быстрого макияжа глаз можно просто провести стиком по векам, немного растушевать пальцем границы, и все! Тени стойкие, цвета повседневные, а качество отличное. Ничуть не хуже, чем у аналогичных теней более дорогих брендов, которые я пробовала.

Цена: 1 069 руб.

Шиммер Body Lava, Fenty Beauty

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Новинка от Fenty Beauty — это шиммер Body Lava — первое средство для тела, выпущенное Рианной. Для презентации звезда традиционно выбрала Instagram, между делом заметив в stories, что свой флакон Body Lava, она уже практически использовала.

Продажи шиммера для тела стартовали 6 апреля. Средство будет доступно в двух оттенках: Brown Sugar и Who need the clothes. Оба — супер мерцающие и напоминают жидкую версию хайлайтера Killawatt Freestyle Highlighter — еще одного бестселлера бренда.

Цена: около 3 800 руб.

Тональная основа Le Teint Ultra, Chanel

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Тональный флюид сразу стал моим любимчиком среди средств для идеального тона. Он создает тончайшее покрытие, которое мгновенно выравнивает тон кожи. От природы моя кожа очень светлая, и большинство основ делают лицо желтым. В новой линейке без труда нашла свой идеальный оттенок для белоснежек. Средство держится весь день, не провоцируя жирный блеск.

Цена: 3 849 руб.

Корректор Le Correcteur De Chanel, Chanel

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Средству удалось меня удивить — оно совсем не заметно на лице! Корректоры всех цветов сливаются с тональным средством, перекрывая недостатки. При помощи корректора персикового цвета я перекрыла темные круги по глазами, а средство зеленого оттенка помогло мне справиться с мелкими высыпаниями, которые, так некстати, появились на лице. Корректоры не забивались в мелкие морщинки и складки на лице. Тестировала их и на «голом» лице без тональной основы — пигменты не выглядели пятном и отлично справились со своей задачей.

Цена: 2 749 руб. (за одно средство)

Тональный мусс Face Fabric, Giorgio Armani

Выбор бьюти-блогер Вероники Заборовской

Мода становится свободнее, проще и демократичнее — такой тренд плавно внедряется и в люксовые декоративные бренды.

Для всех, кто горевал, что оригинальный тональный мусс Face Fabric сняли с производства, есть хорошие новости: он вернулся! Упаковка сменила свой классический черный костюм на удобные джинсы, но формула осталась прежней (ура!).

А еще к нам официально привезли несколько дополнительных оттенков — Белоснежки, ликуйте! Этот тон с очень легким покрытием — на мой взгляд, это больше выравнивающая база для лица с тонирующим эффектом.

Он не замажет прыщики или темные круги под глазами, но зато создаст эффект качественно отдохнувшего человека с натуральным, естественным цветом кожи. Окружающие могут даже не догадаться, что вы вообще накрашены, но комплименты о здоровом цвете лица вы будете от них получать постоянно!

Цена: 3 200 руб.

Хайлайтер Click & Glow, Lancôme

Выбор бьюти-блогера Вероники Заборовской

Новинка представлена сразу в четырех оттенках. Выбирайте — золотой, бронзовый, розовое золото или жемчужно-розовый?

Упаковка в формате кликающей ручки позволяет накраситься на бегу, удобный родной аппликатор отлично распределяет средство, но я все же люблю окончательно растушевать хайлайтер подушечками пальцев!

Такая сияющая волшебная палочка займет мало места в косметичке и всегда будет под рукой для создания эффекта естественного свечения кожи и свежести!

Осталось только выбрать оттенок, но как тут определиться, ведь каждый из них по-своему хорош! Может, взять сразу 4?

Цена: 1 560 руб.

Коллекция Urban Decay & Kristen Leanne, Urban Decay

Выбор бьюти-блогера Вероники Заборовской

Очень яркая коллаборация бренда Urban Decay и блогера Kristen Leanne, которая стала популярна благодаря своему задорному характеру и любовью к ярким цветам и блесткам!

Коллекция вышла довольно большой и включает в себя следующие средства: Kalleidoscope Palette (11 оттенков теней!), Daydream Palette (5 оттенков бежево-терракотовых теней), Beauty Beam (палетка из 3-х оттенков хайлайтеров и 3-х лимитированных оттенков помады Vice).

Я буквально сразу влюбилась в Daydream Palette — по сути, это сочная выжимка самых носибельных цветов палетки Naked Hot!

На втором месте в моем личном рейтинге — палетка хайлайтеров, Во-первых, их много не бывает, а во-вторых, это очень красивые оттенки с мелким помолом и роскошным шиммером во вполне компактной упаковке!

Если вы настоящий бьютиголик, вам прямо сейчас надо бежать в бутик Urban Decay или на официальный сайт. Как известно, лимитки бренда всегда представлены в очень ограниченном количестве — от всей души желаю успеть!

Цена: палетка — от 2 300 руб., помады — 1 550 руб.

Палетка теней для век Capri Eye Shadow Palette, Bobbi Brown

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

У средства есть два ощутимых плюса, которые делают его идеальным: прекрасная пигментация теней, которые легко поддаются растушевке, а еще насыщенность и разнообразность оттенков, с которыми можно создать как легкий дневной, так и яркий вечерний макияж. При помощи пудрового темно-синего оттенка можно сделать необычные smoky eyes и подчеркнуть глубину цвета глаз. Светлые кремовые тени наносите в уголки, чтобы сделать взгляд более распахнутым.

Цена: 5 900 руб.

Подводка Dual-Ended Long-Wear Liquid Liner, Bobbi Brown

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

У средства очень удобный аппликтор — тонкая кисточка, с которой справится даже новичок. Она позволяет варьировать толщину линии — с ней получатся и широкие «кошачьи» стрелки, и тонкая линия, которая подчеркнет ресничный контур и сделает взгляд выразительным

Цена: 2 930 руб.

Жидкий хайлайтер All Over Glow, Bobbi Brown

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

У средства очень легкая текстура, которая позволяет наслаивать хайлайтер, добиваясь как интенсивного блеска, так и легкого сияния. Его особое свойство — светоотражающие частицы, которые придают коже очень естественное мерцание. Все дело в сквалане, который входит в состав хайлайтера, а еще на 100% совместим с кожей. И для максимально естественного результата смешайте каплю средства с тональной основой и нанесите на все лицо — кожа будет сиять изнутри.

Цена: 3 370 руб.