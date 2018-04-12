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Бьюти-идея недели: тайное чаепитие с ароматами Ralph Lauren Collection
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Бьюти-идея недели: тайное чаепитие с ароматами Ralph Lauren Collection 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ароматы странствий Коллекция ароматов Ralph Lauren посвящена путешествиям, вернее самым любимым местам основателя бренда, дизайнера Ральфа Лорана.
Всего в подборке зашифрованных 10 ольфактивных маршрутов (по два в каждую из полюбившихся дизайнеру стран). Каждый из ароматов по задумке его создателей — это арома-портал в прекраснейшие места на планете.
White Lily — аромат, посвящённый Нью-Йорку, точнее, флагманскому магазину марки Ralph Lauren на Мэдисон-авеню.
Vetiver — и снова путешествие в Нью-Йорк, на этот раз на гламурную закрытую вечеринку.
White Tea — это легендарное английское чаепитие, конечно же, в Лондоне.
Аромат Rose — квинтэссенция благоухающих роз в саду Лондона.
Amber — аромат, который родился после поездки Ральфа Лорана в Африку, он посвящён красоте пустыни Сахара.
Oud — и снова Африка, её бескрайние саванны.
Lime — передаёт атмосферу отдыха на французской Ривьере.
Orange Flower. И снова Ривьера, на сей раз, не побережье, а вечеринка в саду.
Magnolia — гимн красоте садов американского Юга.
Sage с нотами шалфея, воспевают красоту Скалистых гор Америки.
Чай пить будете? На стыке двух искусств — парфюмерии и кулинарии родилась интересная коллаборация марки Ralph Lauren и московского ресторана Cafe Russe. Шеф-повар Йоанн Бернард для каждого из пяти направлений из travel-листа Ральфа Лорана создал авторский чайный сет с закусками. Среди них «Портрет Нью-Йорка» с закусками из морепродуктов, «Мечты о Ривьере» с французскими десертами-ассорти, «Наследие английской элегантности» — яйца Бенедикт с лососем, «Американская песня» —с чёрным бургеров и смузи и «Сокровища сафари» — в который включён тар-тар из говядины. К каждому сету подаётся свой особый сорт чая.
Чайный сет «Портрет Нью-Йорка» — помимо морепродуктов включает малиновое заварное пирожное и подается с чаем «Серебряный пи ло чан».
Сет «Наследие английской элегантности» — английский ланч с мини-порцией супа, яйцом «Бенедикт» и прикопчёным лососем включает ароматный чай «Превосходный белый инь ланг».
«Мечты о Ривьере» — сет изысканных французских десертов и имбирный чай «Аюрведа».
Сет «Американская песня» с бургером на чёрном хлебе, ассорти из смузи и чизкейками подаётся с чаем «Утонченный Моргентау».
Сет «Сокровища сафари» включает овощной салат, тар-тар из говядины и ассорти панакоты, к которой предлагается чай «Восхитительный айриш крим».
Приглашение на изысканную чайную церемонию можно получить вплоть до 7 июня. Чтобы стать его обладателем и попасть в закрытый чайный поп-ап клуб марки, надо приобрести любой аромат Ralph Lauren Collection во флаконах объёмом 100 мл в московском флагманском бутике марки в ЦУМе.
Фото: ralphlauren.com, facebook.com/ritzcarltonmoscow, instagram.com/klimhelen
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