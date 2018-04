20 лучших тушей за последние 20 лет (с 98 года)

В каком году создали первое средство Diorshow и какая тушь была у каждой девочки в 2000-х? Визажисты, блогеры и редакторы BeautyHack рассказывают, за что любят самые популярные туши от Chanel , Lancôme, Maybelline, M. A. C и других брендов.

Тушь для ресниц Hypnôse, Lancôme

Главный редактор BeautyHack Карина Андреева

«У компании Lancôme каждый второй продукт можно назвать легендарным. С момента своего появления, Hypnôse остается одним из лидеров в личных ТОП-ах визажистов с мировым именем. Легкое нанесение, идеальное прокрашивание каждого волоска, стойкость — все это о Hypnôse. Химия и никакой магии. Звездная поклонница этой туши — Наталья Рудова . Поскольку Наташа — блондинка со светлыми глазами, она пользуется оттенком brown».

Подкручивающая тушь для ресниц High Impact Mascara, Clinique

«Это супер-тушь, которая стала для меня открытием. Универсальна, подходит аллергикам, легко смывается, не щиплет глаза, не оставляет темных кругов, не осыпается, дает достаточно объема и цвета. Для повседневного макияжа — идеальна».

Тушь для ресниц Volume Effet Faux Cils Shocking, Yves Saint Laurent

«Когда меня спрашивают, какую тушь я мог бы посоветовать, эта приходит на ум одной их первых. Пользуюсь уже долгое время, потому что именно она дает фантастический эффект накладных ресниц и роскошный объем».

Автор блога BeButterfly, колумнист BeautyHack Юлия Петкевич-Сочнова:

«Замечательно подкручивает ресницы и разделяет их, создавая тот самый эффект накладных ресниц, в честь которого и получила свое название. А еще в ассортименте около шести оттенков — от стандартных черно-коричнево-синих до интересных бордовых и сливовых».

Тушь для ресниц Le Volume de Chanel Mascara, Chanel

Визажист Эрнест Мунтаниоль:

«Прекрасно наслаивается — когда спустя 6 часов вам нужно будет обновить макияж, не придется стирать тушь. Если я хочу слегка подчеркнуть ресницы, наношу в один слой. Когда необходимо сделать их очень выразительными — в несколько. Деликатно работает с каждым типом ресниц — если это длинные и жидкие, не сделает из них три слипшихся палочки, а аккуратно разделит и даст объем».

Визажист Андрей Шилков:

«Одно из последних моих открытий — просто фантастическая тушь! Скажу честно, я не использовал туши от Chanel довольно продолжительное время, у бренда с этим продуктом как-то не складывалось. Но Le Volume De Chanel сразу полюбилась — марке наконец-то удалось создать совершенный продукт».

Тушь Cabaret Premiere, Vivienne Sabo

Креативный директор BeautyHack Ксения Вагнер

«Эту тушь мне разрекламировали читатели моего блога, и я в очередной раз констатирую, что у меня чудотворящие подписчики. Ну разве это не волшебство, когда тушь и разделяет, и удлиняет, и дает объем, а главное — делает все это весь день, не превращая цветущую деву в Пьеро?

Ключевое тут, думаю, щеточка — то ли пластиковая, то ли силиконовая — достаточно жесткая и не набирающая лишнего. Я вообще предпочитаю такие щеточки ворсистым — ими легче наслаивать тушь, к ним ничего не липнет, и они не склеивают ресницы.

В палитре, кроме черного, есть фиолетовый, синий, зеленый и коричневый оттенки. За такие деньги (300 рублей или даже меньше) — кррр-р-асота!, как сказала бы Эллочка-людоедка».

Визажист Александра Кириенко:

«Тушь люблю за то, что она очень пластичная. Покупаю сразу по 5-6 штук. Удлиняет ресницы и дает им объем».

Юлия Петкевич-Сочнова:

«Cabaret Premiere от Vivienne Sabo — бюджетная тушь, которая способна удивить почти всех. Она с легкостью даст фору десяткам люксовых тушей: дарит эффект накладных ресниц буквально за пару движений. Но за это приходится «платить» тем, что она довольно быстро засыхает в тюбике, поэтому ее придется менять чаще — правда, при такой стоимости это не так страшно».

Тушь для ресниц Lash Sensational, Maybelline

Звездный визажист Юрий Столяров:

«Моя любимая тушь с силиконовой изогнутой щеточкой — подходит для всех типов ресниц. Она прекрасно разделяет и создает ощущение, что ресниц у вас очень-очень много! Особенно если прокрасить со всех сторон — я рассказывал, как это сделать правильно».

Визажист Алена Моисеева:

«Мне нравятся пластиковые кисточки в форме расчески — они позволяют растянуть средство очень тонко к краю ресниц. Густым слоем ложится в основании ресниц, а на кончиках остается совсем чуть-чуть — без эффекта «паучьих лапок».

Тушь Excessive Flash, Make Up For Ever

Андрей Шилков:

«Очень удобная щеточка-брашинг, которая позволяет проработать ресницы любой длины. Она и удлиняет, и разделяет, и дает объем, но при этом ресницы выглядят очень естественно — будто они от природы у вас такие. Прекрасная тушь на каждый день или можно «дать драмы», если наслоить несколько раз».

Елена Крыгина:

«Мгновенно подсыхает — краситься надо быстро. Менять эту тушь придется раз в месяц, потому что она засохнет и начнет осыпаться. Такова цена за невероятный объем и суперудлинение.

Интересно, что она фибровая. Я не раз говорила: ненавижу фибровые туши! Обычно это тот тип средств, который я хочу, чтобы мы сожгли на костре и навсегда о нем забыли. Фибровые туши оставляют ужасные ворсинки, смотрится жутко. НО! Конкретно у Excessive Lash эти ворсинки просто микроскопические, они аккуратно обволакивают ресницы и создают объем».

Тушь для ресниц Voluminous Original Mascara, L'Oréal

Андрей Шилков:

«Это настоящий мастхэв профессиональных визажистов на протяжении многих лет. Классическая объемная тушь с удобной щеткой, делает невероятные ресницы и прекрасно носится — не осыпается к концу дня, подходит и для съемок, и для обычной жизни. Я люблю, когда ресниц очень много и при этом они объемные — Voluminous Original Mascara дает как раз такой эффект».

Тушь Diorshow, Dior

Бьюти-блогер Мур Соболева:

«Одна из самых узнаваемых тушей в мире была придумана в 2002 году — и запустила бум на объемные пушистые ресницы до небес. Нынешний креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс говорит, что до появления Diorshow на рынке не было настолько крупной щеточки для туши. В Dior придумали эту кисточку после того, как Пэт Макграт на одном из показов John Galliano нанесла тушь моделям зубной щеткой — и эффект оказался настолько хорош, что марка сразу приступила к работе. Смелый замысел оправдал себя: после выпуска тушь смели с полок магазинов, на нее выставлялся лист ожидания — в общем, появились все признаки макияжного культа. Сейчас у классической Diorshow существует множество подвидов — в частности, Diorshow Iconic Overcurl, едва ли не лучшая подкручивающая тушь на рынке, и Diorshow New Look с тонкой разделяющей кисточкой. Последняя новинка — объемная Diorshow Pump’n’Volume в высокотехнологичном флаконе, позволяющем максимально легко дозировать количество туши и желаемый эффект».

Ультрачерная тушь для ресниц Smokey Eye Mascara, Bobbi Brown

Елена Крыгина:

«Очень крутая тушь, у нее абсолютно такая же щеточка, как у Clinique — простая, классическая. Тушь яркая, угольно-черная, а еще с ней легко «лепить» ресницы — можете уложить их, как угодно».

Тушь Great Lash Blackest Black, Maybelline New York

Елена Крыгина:

«Очень люблю эту тушь, обычно покупаю ее в Америке — там много вариаций. Она «никакая» — универсальна, я могу с ней сделать все, что угодно. Если вы не визажист и ищете тушь на каждый день, наверное, не поймете это средство. А профессионал дольше работает с ресницами, ему важно, чтобы тушь не высыхала мгновенно и не оставляла комков. Продукт в какой-то момент начинает застывать, и тогда можно выстраивать ресницы ­— это как укладочное средство с насыщенным оттенком. Если к ней приноровиться, «слезть» уже будет сложно!»

Визажист Юрий Столяров:

«Тушь-легенда, любимая многими визажистами — на модных показах вы обязательно ее увидите. В чем секрет? Это просто тушь. Зачастую нам нужен именно такой эффект — естественных ресниц, хорошо прокрашенных, без лишнего объема и удлинения. Для таких целей нет ничего лучше этого классического средства. Кстати, вы можете купить разные щеточки и экспериментировать с этой тушью».

Тушь для ресниц Volume Million Lashes Feline, L'Oreal Paris

Елена Крыгина:

«Из средств, которые широко представлены и которые легко найти в любом магазине, я бы выделила эту тушь. Она просто отличная — классическая, удобная, насыщенного черного оттенка».

Тушь Eyelash Waterproof Mascara, Ludanmei

Елена Крыгина:

«Это китайская тушь — именно они разработали технологию смывания «трубочками». Мы привыкли к тому, что корейская косметика — это хорошо, а китайская ассоциируется с некачественными продуктами. Но на самом деле, в Китае много прекрасных средств, и Ludanmei — яркий пример. Тушь очень легкая, не суперяркая и снимается водой. Когда я долго тестирую какие-то средства и хочу, чтобы глаза отдохнули, перехожу на нее. Кстати, продается в моем интернет-магазине».

Тушь для ресниц In Extreme Dimension Waterproof Mascara, M. A. C Юлия Петкевич-Сочнова:

«Идеальную суперустойчивую тушь я искала несколько лет — все делали из моих ресниц толстые палки и совершенно не придавали им красивый изгиб. Думаю, с такой проблемой столкнулась не я одна, поэтому спешу поделиться своей находкой — In Extreme Dimension Waterproof от M. A. C. В симпатичном футляре с бирюзовым паттерном логотипа марки скрывается добротная тушь «Все в одном» — удлинение, подкручивание, объем, а еще и водостойкость».

Тушь для ресниц Cat Lashes Mascara, Burberry

Юлия Петкевич-Сочнова:

«Тушь Cat Lashes от Burberry покорила меня каждым пунктом своей характеристики — начиная от дизайна и заканчивая оттенками. Эффект самый универсальный, при этом выразительный — удлинение, объем от самых корней и подкручивание. С ней можно и в пир, и в мир! То есть тушь прекрасно подходит как для дневного, так и для яркого вечернего макияжа. Отдельного внимания заслуживают оттенки — если с черным Jet black 01 все понятно, то остальные два очень интересные. Темно-коричневый Chestnut brown № 2 — прекрасная альтернатива черному, выглядит чуть мягче, при этом все равно прекрасно подчеркивает ресницы. А оттенок Midnight Blonde 03 создан специально для блондинок — этот сложный коричнево-серо-болотный оттенок идеально сочетается со светлыми волосами, и ресницы на лице не выглядят вульгарно, как иногда бывает у светленьких с черной тушью».

Объемная тушь So Intense, Sisley

Мур Соболева:

«Одна из лучших, по моему мнению, тушей на рынке. Если приноровиться к щеточке (она похожа на миниатюрную расческу для волос с тонкими короткими зубьями), So Intense будет делать все — прокрашивать, расчесывать, разделять, придавать объем и длину. Марка также обещает, что при постоянном использовании средство укрепляет ресницы и делает их длиннее».

Водостойкая тушь для объема Effet Push Up Volume Glamour Waterproof, Bourjois

Мур Соболева:

«Французские мастера масс-маркета были известны своими объемными тушами еще в начале 2000-х. Effet Push Up Glamour (существует в классическом и в водостойком, как у нас, варианте) обещает сделать из ресниц пушистый веер и в целом обещание держит: классическая щеточка прокрашивает ресницы ровно, быстро и аккуратно, безо всяких десятиминутных танцев перед зеркалом».

Тушь False Lash Effect Waterproof, Max Factor

Мур Соболева:

«Туши Max Factor были, кажется, у каждой второй девочки, заканчивавшей школу 15-20 лет назад. False Lashes с ее крупной силиконовой кистью хороша для тех, кто любит драму и объем на ресницах — щеточка забирает достаточно много туши и ложится плотно (но при этом без комков). Ресницы может немножко склеивать, но не так, чтобы получились паучьи лапки — скорее элегантные пучки».

Тушь Upward Lash, Upwardblack, M. A. C Визажист Ирина Митрошкина:

«Эту тушь использую для красивого изгиба и эффекта густых ресниц. Кисточка прокрашивает каждую ресничку, а карнаубский воск в составе туши обволакивает их эластичной пленкой — она отвечает за объем».

Тушь для ресниц Eccentrico Mascara, Giorgio Armani

Визажист Марина Рой:

«Я исключаю для себя туши, которые смываются, как чернила. Eccentrico Mascara снимается пленкой, бережет глаза.

Блондинкам я всегда рекомендую коричневую тушь. Со светлыми волосами (и тем более со светлой кожей) черный цвет не гармонирует, выглядит слишком броско. Моя любимая тушь — Eccentrico Mascara, Armani. У нее силиконовая щеточка и текстура геля, который легко наслаивать».