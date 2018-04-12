Какие средства могут заменить вам тональный крем

Любой, кто хоть раз в жизни просидел несколько часов в интернет магазине, пытаясь найти идеальный продукт для лица, знает, что сейчас сделать правильный выбор (особенно вслепую) очень сложно. Несмотря на тонны статей, make-up тюториалов, youtube — видео, разобраться в предлагаемых продуктах очень сложно. При выборе тонального крема нужно учитывать степень покрытия, финиш (матовый, глянец, сатин), ощущения на коже, цвет, ингредиенты, не говоря уж и о цене. Есть раньше у нас было одно название «тональный крем», то теперь кроме него еще есть BB, CC, кушон и основа. Давайте расставим по полочкам эти продукты.

Если вы опасаетесь тональных кремов, боитесь, что они забьют ваши поры, да и просто не любите плотную основу, то тут как раз таки на помощь приходят вышеперечисленные банки. Да, все эти средства не только сделают тон вашего лица ровным, но и могут помочь бороться с некоторыми проблемами кожи. Так в чем же разница между ними?

BB — КРЕМ BB (англ, «beauty balm»)— крем стал одним из самых выдающихся продуктов, которые перевернул бьюти-игру во всем мире. Это — идеальное сочетание увлажняющего крема и тональной основы, которое не только выравнивает тон кожи, но и увлажняет ее. Большинство bb-кремов обладает spf, что является приятным бонусом в уходе за кожей лица. Преимущества BB перед обычным тональным кремом — уход за кожей наряду с хорошим покрытием. Недостаток — обычно bb-крем выпускается в двух-трех тонах, которые подойдут далеко не всем. Самый знаменитый bb — крем — Missha, Perfect Cover B. B. Cream, Также стоит обратить внимание на Erborian BB Creme. Наряду с прекрасным матовым финишем, крем обогащен женьшенем (ингредиентом против старения), который уменьшает появление темных пятен и кругов под глазами.

CC — КРЕМ CC — крем стоит на ступеньке выше BB — крема. Он как улучшенная версия своего предшественника. CC означает «color correct» и фокусируется больше на устранении покраснений на коже, а также обладает такими же ухаживающими свойствами и SPF. CC-кремы существуют в нескольких версиях: корректирующие цвет лица (лавандовые, мятные) и бежевые. Существуют также прозрачные CC — кремы с микрочастицами, направленные на цветовую коррекцию лица. Честно говоря, BB и CC очень похожи между собой, но если вам важна цветокоррекция лица, то это — ваш вариант. The Cosmetics CC Cream — культовый фаворит всех бьютиголиков. Он обладает отличными кроющими способностями, скрывает красноту на лице и содержит увлажняющие компоненты и SPF 50.

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ Как следует из названия, это ваша база под макияж. Основы различаются не только по цвету, но и текстуре (в зависимости от того, что вам нужно). Многие основы сейчас содержат SPF и уходовые ингредиенты (возможно, чтобы не отставать от популярности BB и CC кремов). Рынок основ под макияж, как правило, предлагает гораздо больше оттенков, чем BB или CC кремы. Если честно, трудно говорить об основе под макияж, как о самостоятельном продукте. Стоит обратить внимание на основы под макияж от Make-Up Forever.

КУШОН Кушон (от англ. Cushion — подушка)— не так странен, как его название. На самом деле кушон — это всего — лишь губка с СС или BB — кремом, упакованная в пудренницу. Этот формат очень удобно брать с собой, чтобы подправить макияж в течение дня. Вы просто нажимаете аппликатором на подушечку с кремом, а потом наносите его на лицо. Вы, наверняка, видели такие кушоны уже не только у корейских брендов, но и у таких гигантов, как Estée Lauder.

DD, EE, FF — КРЕМ Бьюти-бренды всегда стараются придумать инновационные продукты, чтобы выделиться, но иногда это выходит за грани дозволенного. На самом деле, не существует никаких DD, EE, FF — кремов. Это одна большая уловка для бьютиголиков, для того, чтобы продать свой товар. Просто запомните — всегда перед тем, как что-то купить читайте обзоры на тот или иной продукт!

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