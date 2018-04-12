Что такое CC-крем?

CC-крем — средство, которое можно отнести и к декоративным, и к уходовым. По сути это тональный крем с увлажняющим эффектом. Он выравнивает несовершенства кожи, ухаживает и защищает ее от вредного воздействия ультрафиолета.

СС — первые буквы слов Color Correction, что в переводе с английского означает «цветовая коррекция». CC-крем начали производить в Азии — в 2010 году его презентовала одна из бьюти-корпораций Сингапура. Теперь это корректирующее средство производят компании по всему миру.

CC-крем способен заменить консилер, праймер, корректор, тональный, увлажняющий и крем с SPF-фильтрами. По своим функциям он очень похож на BB-крем, но разница все же есть: СС-крем еще работает как цветной корректор, улучшающий цвет лица. Помимо этого в тюбике с двумя буквами C больше питательных и увлажняющих веществ, а также в его составе присутствуют мельчайшие светоотражающие частицы.

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