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Что такое CC-крем?
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Что такое CC-крем? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
CC-крем — средство, которое можно отнести и к декоративным, и к уходовым. По сути это тональный крем с увлажняющим эффектом. Он выравнивает несовершенства кожи, ухаживает и защищает ее от вредного воздействия ультрафиолета.
СС — первые буквы слов Color Correction, что в переводе с английского означает «цветовая коррекция». CC-крем начали производить в Азии — в 2010 году его презентовала одна из бьюти-корпораций Сингапура. Теперь это корректирующее средство производят компании по всему миру.
CC-крем способен заменить консилер, праймер, корректор, тональный, увлажняющий и крем с SPF-фильтрами. По своим функциям он очень похож на BB-крем, но разница все же есть: СС-крем еще работает как цветной корректор, улучшающий цвет лица. Помимо этого в тюбике с двумя буквами C больше питательных и увлажняющих веществ, а также в его составе присутствуют мельчайшие светоотражающие частицы.
Estee Lauder CC Creme в «РИВ ГОШ», от 2 499 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20  Swiss Line Force Vitale CC Cream в «РИВ ГОШ», ​ от 3 999 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20  Узнайте больше об anti-age макияже:
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