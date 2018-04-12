«Какая красотка!»: помолодевшая Марина Федункив очаровала фанатов

Мария Федункив удивила подписчиков, опубликовав фотоснимок из гримерки. После работы визажиста артистка настолько преобразилась, что помолодела в глазах своих поклонников. Фолловеры принялись забрасывать актрису комплиментами и просить чаще представать перед ними в таком амплуа.

Преобразившись, 44-летняя Марина Федункив , по мнению фанатов, стала выглядеть на десять лет моложе. Поклонники привыкли видеть актрису с небрежно собранными волосами и без косметики, а тут женщина предстала перед ними в неожиданном образе. Удачный макияж отнял возраст у артистки, превратив её в прекрасного лебедя. Комментирующие восхитились тем, какой красавицей предстала перед ними Федункив, и попросили чаще появляться на публике в таком виде. Подписчики признались, что артистка обладает природной красотой, которую просто нужно подчеркивать грамотным макияжем.

Почитатели творчества юмористки поведали, что несмотря на любовь к образу Федункив в роли мамы Коляна в «Реальных пацанах», им приятнее видеть её именно такой, как на последнем фото — женственной и нежной. Среди пользователей рунета нашлись и те, кто не поверил в то, что преображение Федункив — заслуга визажиста. По мнению недоверчивых обитателей Инстаграма, добиться такого острого овала лица с помощью косметики невозможно, и они предположили, что актриса прибегла к использованию фотошопа. «Какая красотка!» «Обалдеть, вы так помолодели!» «Не узнала вас» «Ретушь присутствует, мне кажется» «Макияж творит чудеса»