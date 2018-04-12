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«Какая красотка!»: помолодевшая Марина Федункив очаровала фанатов
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«Какая красотка!»: помолодевшая Марина Федункив очаровала фанатов 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Мария Федункив удивила подписчиков, опубликовав фотоснимок из гримерки. После работы визажиста артистка настолько преобразилась, что помолодела в глазах своих поклонников. Фолловеры принялись забрасывать актрису комплиментами и просить чаще представать перед ними в таком амплуа.
Преобразившись, 44-летняя Марина Федункив, по мнению фанатов, стала выглядеть на десять лет моложе. Поклонники привыкли видеть актрису с небрежно собранными волосами и без косметики, а тут женщина предстала перед ними в неожиданном образе. Удачный макияж отнял возраст у артистки, превратив её в прекрасного лебедя. Комментирующие восхитились тем, какой красавицей предстала перед ними Федункив, и попросили чаще появляться на публике в таком виде. Подписчики признались, что артистка обладает природной красотой, которую просто нужно подчеркивать грамотным макияжем.
Почитатели творчества юмористки поведали, что несмотря на любовь к образу Федункив в роли мамы Коляна в «Реальных пацанах», им приятнее видеть её именно такой, как на последнем фото — женственной и нежной. Среди пользователей рунета нашлись и те, кто не поверил в то, что преображение Федункив — заслуга визажиста. По мнению недоверчивых обитателей Инстаграма, добиться такого острого овала лица с помощью косметики невозможно, и они предположили, что актриса прибегла к использованию фотошопа. «Какая красотка!» «Обалдеть, вы так помолодели!» «Не узнала вас» «Ретушь присутствует, мне кажется» «Макияж творит чудеса»
А вот коллега Марины Екатерина Варнава, напротив, по признанию интернет-пользователей, потеряла женственность. Актриса опубликовала снимок, на котором предстала с непривычно короткими черными волосами, вызвав волну вопросов.
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