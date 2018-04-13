Принципы макияжа, который сделает вас моложе

Сегодня есть тысячи способов обмануть время, стереть признаки первых возрастных изменений или недостатка сна, и правильный макияж — один из них. Разбираем с нашим экспертом, какие косметические трюки позволят вам выглядеть свежо и визуально скинуть пару лет.

Шаг 1: готовим лицо к макияжу

Чтобы создать идеальный макияж с эффектом внутреннего сияния, изначально нужно правильно подготовить лицо. Первоначально протираем очищенное лицо тоником и наносим либо питательный крем, который увлажнит кожу, либо используем специальную базу под макияж. Если вы располагаете временем, то не забудьте еще и о тканевых масках. Базы бывают разные, и вам останется только выбрать идеальную по потребностям кожи. Вот краткий гид, который поможет определиться: матирующие подходят для жирной кожи, питательные — для сухой и обезвоженной, а светоотражающие частицы в составе подсветят кожу изнутри даже после нанесения тонального крема! Зона под глазами нуждается в особом внимании, ведь обезвоженная тонкая кожа и мелкие морщинки первыми выдадут ваш истинный возраст и усталый вид. Идеальным вариантом будут гидрогелевые патчи под глаза, которые за 30 минут способны творить чудеса. Если же дела с отечностью и мешками обстоят совсем плохо, тогда попробуйте инновационное средство от dr. brandt — оно создает специальную биоармирующую сетку и прекрасно подтягивает кожу, хотя его можно использовать и поверх макияжа.

Шаг 2: начинаем с глаз

В возрастном макияже для прорисовки стрелок лучше использовать мягкий карандаш вместо подводки. Подводка с жидкой текстурой будет очень грубо и графично выглядеть, а вот мягкий карандаш всегда можно растушевать в легкую дымку. Чтобы он не скатался в течение дня, его необходимо закрепить сухими тенями. Для красивого макияжа в первую очередь нужно убрать мешки под глазами. Для этого используйте консилер или же просто тональный крем. Как только выравнивается тон под глазами, следы усталости стираются с лица. На веки можно нанести бежевые тени, а во внутренний уголок глаза добавить немного сияния, это освежит взгляд. Проработайте мягким карандашом межресничное пространство или выведите мягкую растушеванную стрелку, добавьте пушистости ресничкам с помощью объемной туши — и макияж готов! Лайфхайк: Если вдруг испачкали тушью кожу во время нанесения, просто подождите несколько минут, пока средство подсохнет, и уберите излишки сухой ватной палочкой.

Шаг 3: создаем идеальный тон

Для возрастного макияжа важно выбирать тональный крем легких текстур. Чтобы он был неплотный, так как плотные текстуры часто подчеркивают все нежелательные морщинки и другие несовершенства. Так как перед нами стоит задача освежить лицо, а не перегрузить его, прибавив возраста, предпочтение лучше отдать кремовым текстурам, так как пудра зачастую матирует и подсушивает кожу, тем самым подчеркивая ее недостатки.

Шаг 4: финальные штрихи

Эффект деликатного сияния можно создать с помощью хайлайтера, расставив акценты на лице: под бровями, на спинку носа, над скулами и галочку над верхней губой. Если у вас открытое декольте, то стоит подчеркнуть и эту зону, просто добавив хайлайтера на ключицы. Скульптурирование лица в возрастном макияже очень даже предпочтительно, так как с возрастом все наши линии уходят вниз. И создавая тени бронзером и акценты с мерцающей пудрой, можно зрительно подтянуть даже овал лица. Румяна и помада должны быть одной цветовой гаммы! Это значит, если вы выбираете холодную розовую помаду, то румяна не могут быть оранжевыми. Конечно, если речь идет не о красной помаде, здесь румяна должны быть самые естественные и нейтральные. Наносить румяна нужно на яблочки щек. Следуйте нашим советам, пробуйте повторить это дома и будьте готовы затмить всех своей свежестью и красотой!