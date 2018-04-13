Ученые назвали самые вредные маски для лица

Медики составили список опасных масок для лица. Ухаживая за кожей лица, многие отдают предпочтение натуральным компонентам в составе косметических масок, а поэтому готовят их самостоятельно. Но далеко не все маски приносят пользу: от некоторых ингредиентов кожа может воспалиться, потерять упругость и еще больше состариться. Список популярных, но крайне вредных масок озвучили специалисты из США.

На первом месте косметические маски, приготовленные на основе зубной пасты. В Сети утверждается, что такой состав помогает побороть высыпания на лице. Ученые категорически не согласны. Единственным итогом применения такой маски, по их мнению, станет раздражение на коже, сообщает Vistanews.

Под запретом также перекись водорода, которую часто используют в качестве основы средств для ухода. Легкое несоблюдение пропорций — и перекись сожжет нежную кожу лица.

Замыкает тройку лидеров в списке вредных компонентов лимонный сок. Он способен легко пересушить кожу и привести к микровоспалениям.

Кроме того, ученые крайне не рекомендуют использовать для лица маски на основе пищевой соды. Она может в короткие сроки привести к преждевременному старению кожи.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что уколы ботокса негативно сказываются на сексуальной активности женщин. С таким заявлением выступили американские биологи. Согласно новым данным, ботокс или ботулотоксин постепенно купирует чувство возбуждения и за счет этого подавляет потребность в интимных отношениях. Препарат блокирует спинной нерв, который обеспечивает чувствительность клитора. К слову, это свойство ботулотоксина успешно используется при лечении женщин, которые страдают от синдрома постоянного сексуального возбуждения.

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