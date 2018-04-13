Ещё
«Королева вулканов»: Любовь Толкалина продемонстрировала идеальные ноги в необычном месте
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Королева вулканов»: Любовь Толкалина продемонстрировала идеальные ноги в необычном месте 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Любовь Толкалина решила сфотографироваться на пляже недалеко от вулкана Везувий, на экскурсии по которому побывала, и не упустила случая показать одно из своих главных достоинств — длинные стройные ноги.
Актриса позировала сидя на темно-сером вулканическом песке, и поклонникам очень понравился контраст ее кожи с этим необычным фоном. «Ну просто королева вулканов», «Римская богиня», «Шикарно смотритесь, Люба!» — написали фолловеры звезды в ее микроблоге.
Напомним, после расставания с режиссером Егором Кончаловским Любовь Толкалина пока остается одна, но совсем не грустит по этому поводу. Знаменитость много путешествует, работает и проводит время с 17-летней дочерью Марией.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Кэтрин Зета-Джонс и ее 14-летняя дочь устроили битву декольте на вечеринке Dolce & Gabbana 4 основных принципа макияжа, который сделает вас моложе 5 идеальных профессий для интровертов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын родился спустя 4 года после гибели родителей4
Волочкова снялась голой на пляже147
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка6
Хлои Кардашьян подарила мужу-изменщику дочь2
Женские фразы, которые раздражают мужчин1
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение