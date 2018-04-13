«Королева вулканов»: Любовь Толкалина продемонстрировала идеальные ноги в необычном месте

Любовь Толкалина решила сфотографироваться на пляже недалеко от вулкана Везувий, на экскурсии по которому побывала, и не упустила случая показать одно из своих главных достоинств — длинные стройные ноги.

Актриса позировала сидя на темно-сером вулканическом песке, и поклонникам очень понравился контраст ее кожи с этим необычным фоном. «Ну просто королева вулканов», «Римская богиня», «Шикарно смотритесь, Люба!» — написали фолловеры звезды в ее микроблоге.

Напомним, после расставания с режиссером Егором Кончаловским Любовь Толкалина пока остается одна, но совсем не грустит по этому поводу. Знаменитость много путешествует, работает и проводит время с 17-летней дочерью Марией.

Фото: Instagram