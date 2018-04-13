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ГЛЮК'OZA подрабатывает у Шнуровой
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ГЛЮК'OZA подрабатывает у Шнуровой 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярная певица опубликовала в Инстаграме отрывок из бьюти-блога, в котором она делала макияж жене Сергея Шнурова.
"Для тех, кто верил и ждал. Возвращение бьюти-влога Глюк’oZы, свершилось", — написала Наталья и добавила, что ее новым героем стала Матильда Шнурова. Девушка призналась, что сильно переживала за процесс и результат, ведь ее гостья очень педантично относится ко всему, особенно к процессу создания нового образа.
"Мотя, знаю, что ты волнуешься, но не волнуйся, хейтеров я беру на себя! А твою красоту и утончённость не испортить ничем, даже мне", — заметила Глюкоза и добавила, что ей понравился результат работы. В процессе создания макияжа певица спрашивала Матильду о личной жизни и работе. Девушка заметила, что ее муж, Сергей Шнуров, наверняка не одобрит макияж и скажет, что он слишком яркий, но она любит эксперименты и иногда идет ему наперекор сознательно.
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