Блондинка из Германии сменила цвет кожи и покорила Африку

Блондинка из Германии почувствовала зов Черного континента, сменила цвет кожи и переехала в Африку, где моментально стала местной знаменитостью.

Мартина Биг была обычной стюардессой и неплохо жила на родине, да и до всех пластических операций выглядела довольно привлекательно.

Девушка не рассказывает, что именно заставило ее пойти на столь кардинальные меры — мол, почувствовала себя черной и все.

Я пошла в парикмахерскую, чтобы снять накладные волосы. После процедуры я заметила, что мои собственные волосы потемнели, изменили структуру и стали похожи на африканские — Мартина Биг Специальный курс инъекций помог Мартине достигнуть своей странной мечты. Кроме того, недавно она поехала в Кению, где официально сменила имя на традиционное имя народа суахили. Теперь девушка просит звать ее только Малаика Кумба.

Мартина искренне гордится своей трансформацией и вроде как собирается запустить призыв меняться для всех белых людей. Иногда просто интересно становится, что у таких персонажей в голове творится.