Ещё
Блондинка из Германии сменила цвет кожи и покорила Африку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блондинка из Германии сменила цвет кожи и покорила Африку 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Блондинка из Германии почувствовала зов Черного континента, сменила цвет кожи и переехала в Африку, где моментально стала местной знаменитостью.
Мартина Биг была обычной стюардессой и неплохо жила на родине, да и до всех пластических операций выглядела довольно привлекательно.
Девушка не рассказывает, что именно заставило ее пойти на столь кардинальные меры — мол, почувствовала себя черной и все.
Я пошла в парикмахерскую, чтобы снять накладные волосы. После процедуры я заметила, что мои собственные волосы потемнели, изменили структуру и стали похожи на африканские — Мартина Биг  Специальный курс инъекций помог Мартине достигнуть своей странной мечты. Кроме того, недавно она поехала в Кению, где официально сменила имя на традиционное имя народа суахили. Теперь девушка просит звать ее только Малаика Кумба.
Мартина искренне гордится своей трансформацией и вроде как собирается запустить призыв меняться для всех белых людей. Иногда просто интересно становится, что у таких персонажей в голове творится.
Последние новости
5 самых сильных болей, существующих в природе Самые скандальные платья в истории церемоний Оскар Сестры Белла и Гиги Хадид снялись полностью обнаженными и вызвали ужасный скандал
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже152
Кто из звезд сознательно не бреет подмышки
Сын родился спустя 4 года после гибели родителей9
Рыжеволосые звезды, которым поклоняется весь мир1
Чем опасен нерегулярный секс8
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение