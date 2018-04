Новинки недели: косметика, которую нужно купить, чтобы нравиться себе!

Эти апрельские бьюти-новинки стоят того, чтобы на них потратиться. Они поднимут тебе настроение, согреют (если нужно), придадут уверенности и сделают тебя совершенной!

Коллекция средств для снятия макияжа Ready-to-Cleanse, Givenchy, цены по запросу

В коллекцию вошли четыре основных продукта: очищающая эмульсия, крем-гель, мицеллярная вода и двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. В каждый из них добавлен экстракт опунции (растение семейства кактусовых) — он идеально защищает кожу и усиливает ее сияние. Кстати, нам особенно понравилась эмульсия — при соприкосновении с кожей ее молочная текстура превращается в масло, которое аккуратно удаляет все загрязнения, оставляя приятное чувство прохлады.

Аромат Omnia Pink Sapphire, Bvlgari, от 3500 р.

Этот аромат точно понравится целеустремленным и уверенным в себе девушкам — тем, кто жаждет экспериментов и старается жить «на полную громкость». В нем красиво звучат «шипучие» ноты розового помело и розового перца, экзотические и дерзкие аккорды франжипани и дикого цветка тиаре.

Лимитированные ароматы Love The Way You Taste и Love The Way You Feel, Killian, цены по запросу

Необычные парфюмерные новинки, которые тебе точно понравятся. Композиция Love The Way You Taste с нотами зеленых листьев и цветков магнолии напомнит тебе легкий летний коктейль с мохито. А Love The Way You Feel с маслом монои «перенесет» на пляж с горячим песком и теплым морем.

Зубная паста Black Lotus, Splat, 240 р.

Эта паста черного цвета эффективно осветляет зубы, возвращая им белизну и блеск. И все это благодаря природным компонентам: бамбуковому углю и пирофосфату калия — они, подобно губке, впитывают и помогают эффективно удалить частицы налета.

Шампунь и кондиционер для волос Kemon, цены по запросу

Все, что нужно твоим волосам для глубокого восстановления. В составе этих новинок есть оливковое масло, которое питает, увлажняет и «оживляет» локоны. Результат ты заметишь уже после первого мытья головы.

Увлажняющий охлаждающий гель-крем, La Mer, 30 мл, 11 300 р.

Этот продукт пригодится тебе не только весной, но и летом. Он хорошо освежает и увлажняет кожу, обеспечивая приятный охлаждающий эффект.

Ароматы Tom Ford, цены по запросу

Две роскошные новинки: изысканный и утонченный Private Blend Vanille Fatale, а также яркий и свежий Eau De Soleil Blank. Каждый из них заставит тебя светиться от счастья и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Лечебная питательная эссенция для сухой кожи C`BON СH Essence MD, 17 400 р.

Незаменимый продукт для ухода за сухой кожей. Наносить его можно как обычный крем и как маску (то есть делать более толстый слой). Уже после пары применений ты заметишь результат: кожа станет мягкой, упругой и эластичной.

Универсальный уход с тонирующим эффектом SPF30 для комбинированной и жирной кожи Hyseac 3-Regul Tinted, Uriage, 1215 р.

Этот продукт будет незаменим летом. Он идеально увлажняет кожу, выравнивает ее тон и делает матовой. Кроме того, борется с комедонами, воспалительными элементами и постакне. Наносить его нужно утром на сухую очищенную кожу.

Три лимитированных цветочных аромата, Jo Malone, 100 мл, 7800 р. каждый

То что надо на весну: освежающие, яркие и соблазнительные ароматы Plum Blossom с нотами жёлтой сливы, Nashi Blossom с мягкими акцентами розы и белого мускуса и Sakura Cherry Blossom с цветками вишни и фиалки.

Корректирующий крем-гель для жирной кожи, склонной к акне, Effaclar Duo+, La Roche-Posay, 1044 р.

Идеально подойдет для ухода за проблемной кожей: мгновенно увлажняет и надолго матирует, но главное — заметно сокращает количество несовершенств, убирает следы от акне, справляется с покраснениями и отлично матирует. Его, кстати, можно использовать в качестве базы под макияж.

Антицеллюлитный крем Celltense, Endor Technologies, 200 мл, 5800 р.

Твой лучший друг в борьбе с апельсиновой коркой. Уже после недели применения (при условии, что ты наносила его каждый день утром и вечером) он сделает кожу значительно более ровной и гладкой. Но для достижения стойкого результата его все-таки стоит использовать в течение месяца.

