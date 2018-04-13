Выбор НЕредактора: любимая косметика создателя бренда Siammsiamm Лады Томиловой

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Давно пользуюсь линейкой Kerastase Thérapiste: шампунь и маска благоприятно влияют на мои волосы, которые в какой-то период времени были подвержены частым и зверским окрашиваниям.

С недавнего времени мой стилист по волосам подсадил меня на продукты итальянского бренда NOOK. Шампуни и маски из природных компонентов, очень легкие и совсем не утяжеляют мою структуру волос.

После мытья головы всегда наношу на волосы масло. Долгое время пользовалась маслом Sebastian, но потом перешла на Alfaparf. Его консистенция не такая густая и маслянистая, а значит не делает волосы жирными. Однако периодически чередую эти два бренда. Кроме того, масло — хорошая термозащита, так как я использую утюжок для выпрямления каждый день.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Мой любимый крем для тела Kenzo Ki остается в фаворитах вот уже шестой год подряд. Его легкая и воздушная консистенция напоминает мне рисовый пудинг. Структура крема не жирная, он легко впитывается и отлично увлажняет. Иногда наношу его даже на лицо.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Вот уже год я пользуюсь косметикой для лица французской серии Biologique Recherche. Пенка для умывания, лосьон, маски, крем, сыворотка и увлажняющий спрей в комплексе сделали мою кожу более увлажненной, ровной и послушной для нанесения макияжа. В общем, лицо явно преобразилось. Большинство продуктов этой серии имеет специфический запах (например, лосьон, маски и крем), но это никак не влияет на качество и эффект от использования косметики.

Хорошее увлажнение лица для меня — залог комфортной жизни, потому что, когда я ощущаю стягивание кожи, настроение мгновенно портится. Cо мной всегда эти три средства: термальная вода, крем вокруг глаз Kenzo и увлажняющий крем Khiels. Последний, кстати, очень легкий. Иногда я наношу его даже поверх тона в течение дня. Вода освежает, она также постоянно в сумке.

КОСМЕТИКА

Я почти не пользуюсь декоративной косметикой: в какой-то момент жизни, поняла, что лучше и комфортнее я чувствую себя без нескольких слоев на лице. Тушь и тени наношу крайне редко, примерно раз в месяц (если я не на съемке и меня не красит визажист). Очередность такая: умыться, нанести увлажняющий крем (порой даже 2-3 раза), затем легкую тональную основу Chanel , немного добавить скульптурность скулам, носу и лбу с помощью мягких кремовых румян Becca, а также немного хайлайтера. И в завершение расчесать брови гелем Bobbi Brown. На губы я наношу увлажняющий бальзам. Бальзамы у меня живут по всем уголкам: в спальне, машине, карманах пальто, сумках.

АРОМАТЫ

Мой фаворит — Zadig et Voltaire, один из двух финишных флаконов этого аромата. Их, к сожалению, сняли с производства. Несмотря на то, что это мужской аромат, он мне подходит. Все женские ароматы их серии слишком сладкие, на мой взгляд. Пока менять его не хочется, потому что в нем я чувствую себя очень комфортно.

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