Косметичка: 10 любимых средств на весну от Авеми Лиссы

За youtube-каналом бьюти-блогера Авеми Лиссы следят больше 500 тысяч человек (мы тоже в их числе)! Cпециально для BeautyHack Авеми рассказала, как готовит кожу к нанесению тона и поделилась средством от Lime Crime, которое за пять минут приведет ваши ногти в порядок.

Где еще, как не на любимом портале признаваться, что ты фанат косметики. Я обожаю тестировать новинки и пробовать разные текстуры. А мои подписчики шутят, что в каждом видео я выгляжу по-разному.

В вопросах макияжа мне важны два вопроса. Первый — его фотогеничность (это на тот случай, если нужно прямо сейчас снимать влог). Второй — стойкость. Если через пару часов тушь осыпается, тональное средство «плывет», а цвет помады уходит с губ, то смысл в макияже теряется.

Крем The Moisturizing Soft Cream, La Mer Моя ежедневная бьюти-рутина всегда начинается с крема 2 в 1 — уход и основа по макияж. У The Moisturizing Soft Cream от La Mer нежнейшая текстура, он практически моментально впитывается в кожу, увлажняет, не оставляя липкого слоя. На него идеально наносится абсолютно любое тональное покрытие. Кстати, вы знали, что если тональный крем ложится неравномерно, это может быть не его вина. Скорее всего, кожа недостаточно отшелушена и увлажнена?

Тональная основа Soft Fluid Foundation SPF 20, La Mer Когда увлажняющий крем полностью впитается, я использую тональное средство La Mer. В моей косметичке огромное количество тональных средств, но Soft Fluid Foundation — фаворит хотя бы по трем причинам: 1) SPF 20 (я даже не рассматриваю средства без UV-фильтра); 2) Крем увлажняет кожу, и сколько бы часов мне не приходилось носить макияж, она всегда в хорошем состоянии; 3) Идеальное, ровное нанесение и матовый, но естественный финиш (в отличие от большинства матирующих средств с эффектом маски).

Цветные корректоры Double Wear, Еstee lauder

Имеют очень плотное покрытие, но на коже выглядят максимально естественно. Использую их для коррекции незначительных неровностей на коже. Эти корректоры можно наносить как на тональный крем, так и под него (поверх праймера или увлажняющего крема). Они маскируют темные круги, пигментные пятна, покраснения и любые несовершенства.

Пудра Loose Powder, Giorgio Armani

Творит c кожей волшебство, никак не меньше! Выравнивает тон без эффекта маски. Пудра очень экономичная (бесконечная!), и даже, если вы будете использовать ее каждый день, прослужит очень долго. Может зафиксировать макияж любой сложности.

Палетка хайлайтеров Love you so much highlighting palette, оттенок Arcade Glam, NYX Главное открытие в мире хайлайтеров! У него непривычная мягкая текстура (что-то среднее между сухой и кремовой), поэтому вы можете наносить средство пальцем. Дает невероятно красивый блеск: не такой, с которым днем лучше не выходить, а правильный, естественный, и в то же время заметный. У меня светлая кожа, поэтому использую палетку Arcade Glam с розовым, пудровым и белым хайлайтерами.

Кремовые румяна Phyto-Blush Twist, Sisley

Еще один мой абсолютный фаворит! Особенно люблю оттенок «Папайя». Внешне Phyto-Blush Twist даже не похожи на румяна, они куда более нежные, растушевываются от самого деликатного прикосновения, и при этом не скатываются «в никуда». Подойдут как для загорелой, так и бледной кожи.

Помада Rouge Pur Couture The Mats, оттенок 218 Coral Remix, YSL Теплый оттенок, не желтит зубы, что очень важно для помады с морковным подтоном. Идеально ложится, совершенно не сушит кожу и очень стойкая — выдерживает до 5 часов на губах.

Тени для век Eyes To Kill, Giorgio Armani

Это тот самый случай, когда нужен яркий и максимально естественный макияж в розовых оттенках (насколько он может быть естественным). Люблю эти тени за стойкость, хорошую растушевку и за то, что в течение дня они не скатываются (даже если я не нанесла базу).

Тушь Mascara Supra Volume, Clarins

Каждый раз, когда я использую эту тушь на встрече с подругой или для съемок видео, получаю один и тот же вопрос: «Где делают такое естественное наращивание ресниц»? И вроде бы хочется оставить этот секрет при себе, но поделюсь им с вами! Тушь делает ресницы действительно очень объемными.

Накладные ногти Pop On Nails Oyster, Lime Crime

Просто находка и лучшее, что когда-либо случалось с моими ногтями. Нанесение наклеек занимает 3-5 минут, а держатся они 2 (!) недели. Я люблю миндалевидную форму, и сама корректирую длину накладных ногтей до комфортной.

Для меня Pop On Nails — спасение! Вы всегда можете иметь аккуратный, сияющий маникюр, комфортную длину и форму, не беспокоиться о том, о чем обычно беспокоишься с любым гель-лаком.