Просто выспалась: почему Дженнифер Лоуренс внезапно стала так хорошо выглядеть

Лучина Екатерина Николаевна, к.м.н., врач-косметолог, дерматовенеролог клиники GMTClinic:

«Даже в Голливуде от появления мелких морщинок никто не застрахован. Очень часто для того, чтобы скрыть проявляющиеся недостатки кожи, звезды обращаются за помощью к инъекционной косметологии. Скорее всего, и Дженнифер Лоуренс воспользовалась инъекциями ботулотоксина в межбровье, лоб и вокруг глаз. Тип внешности некоторых звезд Голливуда кажется очаровательно-сонным. К такому типу относится и внешность Дженнифер Лоуренс. Убрать эффект baby face голливудской звезде, вероятно, помогли филлеры в носогубные складки и скулы. Можно предположить, что шея актрисы тоже подтянулась благодаря инъекциям. Конечно, и без хорошего фотошопа тут не обошлось».

Комментирует Тимур Хайдаров, пластический хирург клиники GMTClinic, эксперт по пластике груди и body-скульптурированию:

«Если судить по фотографиям разных лет, кардинальных и глобальных операций Дженнифер Лоуренс не делала. Но это не исключает малоинвазивных хирургических вмешательств. Например, на более юношеских фотографиях, можно заметить, что у актрисы достаточно тяжелые веки. Если подумать логически, то с возрастом они должны только опускаться и увеличиваться. Однако, Дженнифер Лоуренс на сегодняшний день может похвастаться весьма приоткрытым верхним веком. Из этого следует вывод, что скорее всего, актриса сделала себе верхнюю блефаропластику. Кроме этого, возможно Дженнифер Лоуренс воспользовалась операцией по удалению комочков Биша с пластикой слизистой. И, конечно с первого взгляда заметен хороший уход и косметологические процедуры».

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Комментирует Сиротина Дарья, визажист броу-баров Go-Go Brows:

«Первое, что бросается в глаза, — деликатно измененная форма носа и овал лица. Благодаря этому черты лица Дженнифер стали тоньше и аристократичнее.

Что касается макияжа, Лоуренс всегда грамотно расставляет акценты, будь то яркий smoky eyes или алые губы. Стоит заметить, что мейк актрисы всегда был попаданием в точку. Например, подведенные черным каялом глаза в 2010 году — тогда это было на пике популярности.

Макияж Дженнифер Лоуренс всегда женственный, без намека на вульгарность. Если это мейк в стиле nude, она уместно поддерживает его нейтральным оттенком помады или, наоборот, не делая акцент на глаза, использует яркую помаду, что выглядит очень стильно. Также актриса любит разные вариации smoky eyes, как правило, они исполнены в мягких коричневых и золотых оттенках, которые очень выгодно подчеркивают ее голубые глаза.

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Форма бровей у актрисы практически всегда оставалась неизменной. Ее овальной форме лица подходит натуральная пологая форма без резких изгибов, которая «не спорит» с мягкими чертами лица. Со сменой цвета волос, менялся и цвет бровей, что вполне естественно. На сегодняшний день актриса добавила бровям графичности, но все с тем же эффектом небрежности — такой прием всегда делает взгляд свежим. В макияже бровей Дженнифер пользуется профессиональным лайфхаком — укладывает волоски наверх фиксирующим гелем. А для графичности использует неконтрастные холодные оттенки карандашей для бровей».