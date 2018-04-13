5 визажистов (и стилистов), которые прославились благодаря звездным клиенткам

После того, как визажист Ким Карадшьян был повышен до соавтора ее новой палетки теней одной надеждой в индустрии, кажется, стало больше. Мы собрали визажистов (и одного стилиста по волосам), которые как и Марио прославились на весь мир благодаря судьбоносным сотрудничествам со звездами. Некоторые, к слову, успели не только сделать себе имя, но и сколотить собственные бьюти-империи.

Марио Дедиванович

Визажисту Ким Кардашьян , Марио Дедивановичу мы обязаны, как минимум, техникой контуринга: именно его руки часто бывали в кадре, когда Ким Кардашьян и ее сестра Кайли Дженнер демонстрировали подписчикам в Snapchat уроки идеального макияжа. Однажды Ким по полной вознаградила Марио за старания, отметив визажиста на фотографии у себя в Instagram. Один пост телезвезды принес ему более 4 миллионов фолловеров. Недавно Марио вместе со своей почетной клиенткой (Ким, если не догадались) выпустили палетку теней, которая уже успела наделать шума в мировом бьюти-сообществе.

@makeupbymario

Шарлотт Тилбери

Одной из первых клиенток Шарлотт Тилбери была Кейт Мосс , отчасти благодаря ей Шарлотт закрепилась в качестве любимого визажиста британских знаменитостей. На волне успеха в родной Великобритании Шарлотт покорила и Голливуд: сейчас свои лица ей доверяют Пенелопа Круз Эмма Робертс и другие звезды первой величины. В 2011-м году Тилбери под шумок запустила одноименный бренд косметики, который сегодня считается одним из самых желанных среди бьютиголиков.

@ctilburymakeup

Роберт (Бо) Нельсон уже так давно работает в индустрии, что никто и не вспомнит, когда он засветился на публике впервые. По некоторым данным, звездная карьера Бо началась с женской части каста «Сумерек». Впрочем, с актрисой Кристен Стюарт и ее девушкой Стеллой Максвелл визажист дружит и работает и в настоящее время.

@beau_nelson

Орбе Каналес

Орбе Каналес — единственный стилист по волосам в нашем списке. В большую игру он попал благодаря работе с Дженнифер Лопез : звезда настолько привыкла к легкой руке мастера, что нечаянно прославила того на весь мир. Орбе не растерялся и, пользуясь случаем, создал собственную марку по уходу за волосами Oribe для тех, кто не может позволить себе его услуги, очевидно.

@oribecanales

Пати Дуброфф

Гвинет Пэлтроу, Натали Портман и Имя Пати Дуброфф не зря кажется таким знакомым. Визажист уже давно и плотно сотрудничает со звездами А-класса. Именно ей накануне важных мероприятий звонят Марго Робби Наоми Уоттс . В знак благодарности знаменитые клиентки великодушно отмечают любимого мастера в своих аккаунтах, да и у самой Патти в Instagram уже набралось больше сотни тысяч подписчиков.

@patidubroff