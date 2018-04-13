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Фото: стилист делает женщин моложе на 15 лет с помощью мейкапа
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Фото: стилист делает женщин моложе на 15 лет с помощью мейкапа 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Стилист из Грузии Анар Агакишиев делает своих клиенток моложе на 10−15 лет. С его макияжем женщины начинают буквально светиться красотой и молодостью. Удивительные снимки он публикует в Instagram.
«Женщина — самое могущественное создание, которое приносит в нашу жизнь радость и красоту», — считает Анар.
Анар родился в 1984 году в Тбилиси. С раннего возраста он интересовался модой. Но по желанию родителей поступил в медицинский университет, правда, не закончил его. Уже в 15 лет он начал работать парикмахером, а позже и визажистом. В Москве он брал частные уроки у ведущих специалистов по мейкапу, участвовал в семинарах и мастер-классах в Германии, Италии и Испании.
Стилист сделал себе имя, работая со звездами эстрады Азербайджана. В 2011 году он делал макияж для грузинской участницы «Евровидения» Софо Нижарадзе.
«Некрасивых женщин не бывает», — убежден Анар Агакишиев.
Не менее удивительные работы создает визажист из Сербии. С помощью уникального макияжа и оптических иллюзий она может буквально скручивать свое тело.
А ее коллега из Австралии рисует на своем теле восхитительные картины.
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Женский форум
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