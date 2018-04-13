Пышку оскорбили охранники претензиями к ее весу

Модель plus-size и блогер Анна О'Брайен договорилась с брендом купальников провести фотосессию в одном из отелей Лас-Вегаса.

"Я хотела провести фотосессию в отеле, в котором буду проживать, поэтому заранее написала им письмо, изложив ситуацию, а также направила им свой медиа-кит. Мне ответили, что я могу сниматься где угодно, только не на территории казино".

Однако когда Анна начала свою фотосессию, которую решено было провести в лобби отеля, к ней тут же подошел охранник и попросил модель "прикрыться". Хотя девушка показала письмо с подтверждением фотосессии, служба охраны осталась непреклонна.

Модель успела сделать основные снимки, но осталась оскорблена поведением охранников и написала им в ответ большой пост на своей странице в Instagram.

@glitterandlazers

"Если бы это были стройные модели в купальниках, я уверена, проблем с фотосессией не возникло бы. Но если у девушки лишний вес, то лучше ей свое тело никому не показывать!"

@glitterandlazers