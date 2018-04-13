Ещё
Пышку оскорбили охранники претензиями к ее весу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пышку оскорбили охранники претензиями к ее весу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @glitterandlazers
Модель plus-size и блогер Анна О'Брайен договорилась с брендом купальников провести фотосессию в одном из отелей Лас-Вегаса.
"Я хотела провести фотосессию в отеле, в котором буду проживать, поэтому заранее написала им письмо, изложив ситуацию, а также направила им свой медиа-кит. Мне ответили, что я могу сниматься где угодно, только не на территории казино".
Однако когда Анна начала свою фотосессию, которую решено было провести в лобби отеля, к ней тут же подошел охранник и попросил модель "прикрыться". Хотя девушка показала письмо с подтверждением фотосессии, служба охраны осталась непреклонна.
Модель успела сделать основные снимки, но осталась оскорблена поведением охранников и написала им в ответ большой пост на своей странице в Instagram.
@glitterandlazers
"Если бы это были стройные модели в купальниках, я уверена, проблем с фотосессией не возникло бы. Но если у девушки лишний вес, то лучше ей свое тело никому не показывать!"
@glitterandlazers
"Я убеждена, что настали совершенно другие времена. Мы не должны больше прятаться. Мы будем выглядеть и одеваться так, как хочется нам, и появляться там, где нам заблагорассудится. И не только в Лас-Вегасе, а ВЕЗДЕ".
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже172
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди107
55-летняя Свиридова выложила видео без макияжа9
Десять продуктов, которые помогут похудеть
Рыжеволосые звезды, которым поклоняется весь мир3
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение