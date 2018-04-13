«Даже с макияжем уже не та»: Екатерину Волкову считают заметно постаревшей

Актриса Екатерина Волкова вот уже 10 лет радует поклонников, снимаясь в популярном сериале «Воронины». На днях артистка показала честное фото без макияжа, и зрители с разочарованием отметили, что их любимица заметно постарела за эти годы.

В мире шоу-бизнеса все всегда ухожены и красивы, иначе и быть не может. Однако не все знаменитости зациклены на собственной красоте и временами показывают поклонникам честные фотографии без макияжа и обработок, полностью принимая себя такими, какие они есть. К числу «честных» звезд относится и главная героиня сериала «Воронины» Екатерина Волкова, которая шокировала своих почитателей своим коллажем «до и после» профессионального мейкапа.

«Ловите «до» и «после» в студию!» — раскрыла все карты Волкова, показав, как сильно труды визажиста преобразили ее лицо. Неизвестно, какого эффекта ожидала от своих поклонников Екатерина, но их интерес вызвал вовсе не гламурный макияж. Так, внимание публики полностью сосредоточилось на фотографии настоящего лица знаменитости, и подписчики с огорчением отметили, что время не щадит никого. По мнению пользователей сети, на первом снимке невозможно не рассмотреть очевидные признаки старости Екатерины.

Фанаты с ностальгией вспомнили, какой была актриса в первом сезоне сериала «Воронины» 10 лет назад и даже предположили, что Волкова не побрезговала современными средствами для продления молодости. А, как известно, подобные меры часто впоследствии отражаются на внешности, требуя постоянного обновления для сохранения эффекта красоты. «Макияжем ничего не исправить..» «Мое уважение вашему мужу, который каждый день по утрам видит вас» «Никогда не понимал, зачем они такие фото выкладывают» «В первых сезонах Ворониных была такой красоткой, а сейчас ну уж совсем некрасивая стала, даже с макияжем уже не та» «Сериал уже 10 лет идет, и она моложе не делается. Постарела, конечно, а жаль» «Дело не в том, что она постарела, просто что-то с лицом случилось непонятное, как будто было много неудачных подтяжек» «Особой красавицей не была никогда, а сейчас постаревшая и блеклая даже с мейком» «Да что-то вколола себе в скулы и губы, и в итоге лицо стало грубее»

Впрочем, Екатерина действительно принимает себя такой, какая она есть, и даже считает себя красивой. Так, в своей доме артистка создала огромный автопортрет, которым украсила двери собственного шкафа.