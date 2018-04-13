Acqua di Parma выпустила набор с любимыми ароматами

Итальянский парфюмерный дом Acqua di Parma, основанный более 100 лет назад, выпустил набор из трёх любимых видов парфюмерной воды с ароматами розы, пиона и магнолии. Как сообщает пресс-релиз, новый набор посвящён «женщине, которая настолько же уникальна, насколько чувствительна, душевна и многолика в своей изумительной красоте». Набор состоит из трёх флаконов-роликов объёмом 15 мл в тонкогранной коробке, которая идеально помещается в дамскую сумочку. Дизайнеры марки внимательно подошли к деталям и выполнили коробку в иконическом жёлтом цвете Acqua di Parma, украсив её лаконичными белыми рисунками цветов.

Эксклюзивный предзаказ набора Acqua di Parma доступен до 1 мая в ГУМе. Статьи по теме Самый дорогой парфюм в мире был продан за 200 тысяч евро

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