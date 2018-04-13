Ещё
Acqua di Parma выпустила набор с любимыми ароматами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Acqua di Parma выпустила набор с любимыми ароматами 

The Challenger 35 минут назад
Фото: The Challenger
Итальянский парфюмерный дом Acqua di Parma, основанный более 100 лет назад, выпустил набор из трёх любимых видов парфюмерной воды с ароматами розы, пиона и магнолии. Как сообщает пресс-релиз, новый набор посвящён «женщине, которая настолько же уникальна, насколько чувствительна, душевна и многолика в своей изумительной красоте». Набор состоит из трёх флаконов-роликов объёмом 15 мл в тонкогранной коробке, которая идеально помещается в дамскую сумочку. Дизайнеры марки внимательно подошли к деталям и выполнили коробку в иконическом жёлтом цвете Acqua di Parma, украсив её лаконичными белыми рисунками цветов.
Эксклюзивный предзаказ набора Acqua di Parma доступен до 1 мая в ГУМе. Статьи по теме Самый дорогой парфюм в мире был продан за 200 тысяч евро
Запись «Acqua di Parma выпустила набор с любимыми ароматами» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
Тренировки каждый день: за и против Как настроиться на то самое настроение (это мы о сексе): 5 способов Что нельзя есть перед сексом: 5 продуктов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже172
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди107
55-летняя Свиридова выложила видео без макияжа9
Десять продуктов, которые помогут похудеть
Рыжеволосые звезды, которым поклоняется весь мир3
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение