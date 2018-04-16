Берегитесь: эта косметика может вас убить

Товары индустрии красоты, способные вас убить

Люди не обходятся без повседневных вещей для улучшения своего внешнего вида. Однако некоторые товары по уходу за собой или косметика могут нанести значительный вред здоровью, поэтому обо всех свойствах таких предметов необходимо знать.

Автозагар

Многие осведомлены насколько влияние солнца может навредить коже человека, поэтому маркетологи уверяют, что автозагар можно считать наиболее безопасным способом получения загара. Однако ключевым ингредиентом в составе данного средства является DHA, которое может провоцировать возникновение рака. Указанное вещество безопасно только при наружном применении, но в случае со спреем его можно случайным образом вдохнуть, что делает этот товар опасным для жизни человека.

Губная помада

The Washington Post обнародовал отчет о том, что около 400 известных фирм из США, занимающихся производством губной помады, добавляли в состав своих продуктов свинец. Переизбыток указанного металла может стать смертельным для организма, поэтому потребителям следует быть аккуратными с этим видом косметики. Однако эксперты отмечают, что иногда в обычной пище может иметься больше свинца, нежели в губной помаде. Кроме того, блеск для губ изготавливается с добавлением вазелина, который является субпродуктом переработки нефти. Это вещество может повысить риск заболевания раком, поэтому ЕС запретил использовать его для производства блеска для губ.

Лак для ногтей

DBP, однин из активных компонентов лака, давно признали опасным для здоровья, поэтому его запретили для использования. Однако эксперты отмечают, что лак для ногтей все еще опасен из-за формальдегида, который при попадании в организм может провоцировать развитие у человека рака и астмы. Впрочем, врачи поясняют, что такие опасения несколько преувеличены, поскольку поверхность ногтя является непроницаемой, препятствуя попаданию под него веществ.

Дезодорант

Начиная с середины прошлого столетия многие уверены, что дезодоранты из-за химических компонентов могут вызывать рак груди. Комплексные научные работы показали, что непосредственно злокачественные клетки не возникают из-за использования антиперспирантов, но элементы в их составе могут стать причиной повышения уровня эстрогена. Далее может наблюдаться разрастание тканей молочной железы, что повышает риски, связанные с образованием раковой опухоли.

Крем

Исследования на мышах помогли установить, что витамин А может служить одной из причин развития рака при длительном солнечном воздействии на него. Этот компонент состоит в 40% необходимых в летнюю пору солнцезащитных кремов, но эксперты отмечают, что грызуны более склонны к такому виду онкологии, чем люди.

Краска

Исследование ученых доказало, что девушки, часто красящие волосы в темные оттенки, подвергаются более значительному риску заболеть неходжкинской лимфомой. Более того, парикмахеры, которым ввиду профессии приходится работать с краской в течение хотя бы пяти лет, демонстрировали повышенный риск пострадать от онкологии.

Перманентный макияж

Многие девушки считают такой вид мейкапа удобным, поскольку он экономит много времени при нанесении косметики по утрам. Эта процедура известна как косметическая тату, и ее следует доверять исключительно мастеру, поскольку известны случаи, когда перманентный макияж из-за некачественных ингредиентов или неправильного использования приводил к опухолям, а также рубцеванию кожи и даже раку.