Королевский выбор: 15 любимых косметических средств Елизаветы II, Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Королевская семья ежедневно находится под пристальным присмотром поклонников по всему миру. Мы отлично знаем о самых востребованных брендах одежды среди членов династии Винздоров, про шляпки и перчатки королевы Елизаветы, любовь Кейт Миддлтон к цвету «королевский синий» и как менялся стиль Меган Маркл после её знакомства с принцем Гарри . Сегодня мы решили узнать, что же находится в косметичках королевских модниц и какие бьюти-марки они предпочитают. Королевский выбор: 15 любимых косметических средств Елизаветы II , Кейт Миддлтон и Меган МарклВ апреле Елизавета II отпразднует свой 92-ой день рождения,

но стоит признаться, что несмотря на почтенный возраст, она отлично

выглядит. Конечно, королева на раздает

интервью и не ведет собственный бьюти-блог, где активно рассказывает всем

желающим о своих косметических фаворитах и секретах красоты. В медиа, на радость любопытным, просачивается информация от инсайдеров и снимки фотографов,

исходя из которых можно сделать выводы о том, что же стоит на туалетном столике

Елизаветы II.

Парфюм Floris, Royal Arms Diamond Edition Британская парфюмерная компания Floris тесно

связана с королевской семьей еще с далекого 1820 года, когда стала официальным

«изготовителем туалетных принадлежностей» для королевского двора. Сейчас Floris обладает

Орденом Королевы, благодаря которому создает парфюмерию лично для Елизаветы II. Компания выпускала парфюм

ко дню рождения королевы, её 60-летнему юбилею, поэтому по праву может

считаться любимой маркой Елизаветы. Мыло Yardley, English rose

Компания Yardley,

еще один старинный британский бренд, удостоенный Ордена Королевы и поставляющий

ей косметику. Прославились Yardley благодаря своему мылу с ароматом лаванды, поэтому до сих пор средствам с лавандой уделяется особое внимание. Известно, что Елизавета II не питает к лаванде особой любви и из продукции Yardley предпочитает розовое мыло.

Лак Essie,

оттенок Ballet Slippers

Если верить сообщениям британских медиа, Елизавета уже много

лет пользуется лаком американского бренда Essie в оттенке Ballet Slipper s. Этот цвет подобрала для королевы, по просьбе её личного парикмахера, создательница бренда Эйси Вайнгартен.

Елизавете так полюбился лак, что она не расстается с ним с 1989.

Помада Elizabeth Arden Папарацци часто ловили в свой объектив моменты, когда королева

красит губы. Если, опять же, верить прессе, то Елизавета пользуется губной

помадой марки помада Elizabeth Arden. Этот американский бренд даже получил

Орден королевского одобрения. Крем Clarins,

Jeunesse des Mains

Марка Clarins еще в 1953 году, на церемонию коронации Елизаветы II, создала специально для неё оттенок помады «Балморал», в честь шотландского поместья королевы.

Известно, что марка по сей день является любимицей Елизаветы. Представители Clarins рассказали,

что королеве особенно нравится их увлажняющий крем для рук и ногтей Jeunesse

des Mains.

Герцогиня Кембриджская, она же Кейт Миддлтон, славится своей

ухоженной кожей и неброским макияжем. Известно, что несмотря на отряд стилистов

и визажистов, Кейт предпочитает сама делать макияж и любит приобретать

косметику демократичных марок, которые может позволить себе девушка без королевского титула.

Дневной крем Nivea Visage

Подобно королеве, Кейт также старается не изменять своим

косметическим привычкам. Дневной крем Nivea Visage герцогиня уже 11 лет использует в качестве основы под макияж. Ценовая доступность марки подтверждает любовь Кейт

к бюджетным средствам.

Парфюм Illuminum, White Gardenia Petals

Любимому парфюму Кейт также старается не изменять и признается, что уже много лет пользуется моноароматами британской нишевой марки

Illuminum. Даже в день своей свадьбы Кейт осталась верна бренду и выбрала их аромат White Gardenia Petals. Стоит ли говорить, что после этого слава бренда

вышла далеко за пределы Британии и свадебный парфюм Кейт стал хитом продаж?

Увлажняющая тональная основа Yves Saint Laurent, Touche

Éclat

В одном из интервью Кейт призналась, что с появлением детей,

Джорджа и Шарлотты, ей с трудом удается выспаться. Увлажняющая тональная основа

от Yves Saint Laurent отлично помогает Кейт замаскировать круги под глазами и придать коже идеальный вид.

Beuti Skincare,

Beauty

Sleep Elixir

Кейт Миддлтон известна своей любовью к органической

косметике. В 2016 году независимый бренд натуральной косметики Beuti Skincare подарил

Кейт целый набор своих средств. Теперь, по словам представителей бренда, Кейт

постоянно пользуется их средством Beauty Sleep Elixer, которое отлично помогает

бороться с возрастными изменениями кожи и состоит только из натуральных

компонентов.

Палетка теней Urban Decay, Naked Eyeshadow

Palette и подводка Lamcome, Artliner Eyeliner В макияже Кейт часто делает акцент на глаза, в чем ей отлично помогает палетка теней Urban Decay и подводку Lancôme с фетровой

кистью.

Меган Маркл, вступив в должность будущей жены принца Гарри,

на собственном опыте почувствовала постоянное внимание к своей персоне. Теперь

косметичка стала достоянием общественности и постоянно подвергается детальному

разбору. Впрочем, Меган и сама не против поделиться с фанатами своими бьюти-фаворитами.

Румяна Nars,

Orgasm

С румянами бренда Nars оттенка Orgasm, абсолютными любимцами всех

визажистов, Меган познакомилась еще на съемках сериала «Форс-мажоры». Конечно,

после помолвки с принцем Гарри про актерскую карьеру пришлось забыть, но вот румянами Меган продолжает пользоваться до сих пор.

Тушь Diorshow Iconic

Сама Меган говорит, что тратит на макияж от силы пять минут

в день и вообще предпочитает макияж, который как бы говорит нам о полном

отсутствии макияжа. Это не говорит о том, что будущая принцесса отказалась от косметики, просто теперь её макияж стал более незаметным. Например, чтобы

немного выделить глаза Меган использует тушь с эффектом подкрученных ресниц Diorshow

Iconic.

Пудра Make

Up Forever, HD Powder

Пудру от бренда Make Up Forever Меган полюбила за то, что после

использования пудры кожа приобретает сияющий и свежий вид, продолжая при этом

выглядеть очень естественно и без жирного блеска.

Масло чайного дерева Body Shop

Масло чайного дерева обосновалось в косметичке Меган

благодаря ее постоянным путешествиям. Меган ценит его за антисептические свойства

и за возможность творить чудеса с проблемной и жирной кожей.