Российская косметика, которую покупают иностранцы

Какую косметику покупают иностранцы, когда приезжают в Россию? И что привезти в качестве подарка друзьям, если ты сама собираешься за границу? Мы провели ревизию и выяснили, какие «экзотические» российские средства пользуются особой популярностью в других странах.

Дегтярное мыло

Да, оно действительно плохо пахнет (если не сказать воняет). Но мыло с содержанием 10% березового дегтя, — это просто гениальная штука! За границей такое точно не купишь, потому что это настоящий продукт Made in Russia, который и подарить не стыдно в качестве сувенира. Это мыло действенно борется с высыпаниями на лице и угревой сыпью, а еще может стать настоящим спасением для тех, у кого есть пигментные пятна. При этом кожу оно не пересушивает — умываться можно смело.

Духи «Красная Москва»

Вечная классика «Красная Москва» — настоящий символ советской эпохи. Использовать их в качестве парфюма, правда, сможет не каждый, — слишком уж старомодный аромат. А вот в качестве сувенира из России, да еще и в комплекте с матрешкой или шапкой-ушанкой, — просто идеально! Этот флакон в стиле ретро, к слову, хочется поставить на полочку и любоваться.

Мумие алтайское

Алтайское мумие — это сложный продукт, который состоит из целого коктейля полезных элементов, а внешне очень напоминает темную смолу. Те, кто «в теме», знают, что из России нужно привозить именно это чудо-средство, которое стоит, между прочим, копейки. Использовать в косметических целях можно в качестве маски для волос: мумие восстанавливает их так, что даже профессиональная косметика позавидует! И даже как обертывание против целлюлита — тоже работает.

Камчатская горячая маска для тела от «Банька Агафьи»

Вот уж настоящая экзотика! «Камчатскую» маску для тела, которая подходит не только для бани, но и обычного принятия душа, не стыдно подарить в качестве действительно оригинального продукта из России. К слову, отзывы у маски самые лучшие. Еще бы, ведь состав практически полностью натуральный: лечебная камчатская грязь, экстракты дальневосточных трав, каолин (белая глина). Кожа становится бархатной, это по‑нашему!

Мочалка из люфы или лыка

Многие иностранцы, приезжая в Россию, сначала с удивлением смотрят на эти натуральные мочалки из люфы или лыка. А потом жалеют, что купили только одну, а не пять! Потому что это, во-первых, модная в Европе органика, во-вторых, ни один скраб не сделает кожу такой гладкой, как эко-мочалка. Кстати, можешь подарить ее и себе заодно.

Косметика Natura Siberica

Косметика со звучным «сибирским» названием вызывает у иностранцев приятные ассоциации — Россия, Сибирь, Тайга, редкие травы и растения, экологичность… Именно поэтому в магазинах бренда в Москве всегда можно встретить туристов, скупающих подарочные наборы. Кроме того, популярность Natura Siberica за границей доказывает и тот факт, что магазины марки открылись в Лондоне и Барселоне.

Кедровое масло

Ценное масло кедровых орехов — это продукт, который традиционно привозят из России. Если в США и Европе очень популярно масло кокоса, то наше кедровое ничуть ему не уступает, а по полезным свойствам даже превосходит. Делать с ним можно все, что угодно — хочешь, на лицо мажь в качестве маски, хочешь наноси на волосы — для укрепления, хочешь — стирай им макияж. В кедровом масле есть витамины А, Е, D и F, кальций, йод, цинк, железо и даже серебро! Для кожи очень полезно, впрочем, им можно и салат заправить.

Мед

Да, мед продается везде, в любом европейском супермаркете. Но только у нас есть невероятный выбор сортов натурального меда — гречишный, липовый, донниковый, цветочный, кедровый — да какой угодно! Подарок идеальный: хочешь в чай добавляй, а хочешь наноси на лицо в качестве питательной маски или на тело — как антицеллюлитное средство. Лучше бьюти-продукта еще не придумали!