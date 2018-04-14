Ещё
Российская косметика, которую покупают иностранцы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская косметика, которую покупают иностранцы 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Какую косметику покупают иностранцы, когда приезжают в Россию? И что привезти в качестве подарка друзьям, если ты сама собираешься за границу? Мы провели ревизию и выяснили, какие «экзотические» российские средства пользуются особой популярностью в других странах.

Дегтярное мыло

Да, оно действительно плохо пахнет (если не сказать воняет). Но мыло с содержанием 10% березового дегтя, — это просто гениальная штука! За границей такое точно не купишь, потому что это настоящий продукт Made in Russia, который и подарить не стыдно в качестве сувенира. Это мыло действенно борется с высыпаниями на лице и угревой сыпью, а еще может стать настоящим спасением для тех, у кого есть пигментные пятна. При этом кожу оно не пересушивает — умываться можно смело.

Духи «Красная Москва»

Вечная классика «Красная Москва» — настоящий символ советской эпохи. Использовать их в качестве парфюма, правда, сможет не каждый, — слишком уж старомодный аромат. А вот в качестве сувенира из России, да еще и в комплекте с матрешкой или шапкой-ушанкой, — просто идеально! Этот флакон в стиле ретро, к слову, хочется поставить на полочку и любоваться.

Мумие алтайское

Алтайское мумие — это сложный продукт, который состоит из целого коктейля полезных элементов, а внешне очень напоминает темную смолу. Те, кто «в теме», знают, что из России нужно привозить именно это чудо-средство, которое стоит, между прочим, копейки. Использовать в косметических целях можно в качестве маски для волос: мумие восстанавливает их так, что даже профессиональная косметика позавидует! И даже как обертывание против целлюлита — тоже работает.

Камчатская горячая маска для тела от «Банька Агафьи»

Вот уж настоящая экзотика! «Камчатскую» маску для тела, которая подходит не только для бани, но и обычного принятия душа, не стыдно подарить в качестве действительно оригинального продукта из России. К слову, отзывы у маски самые лучшие. Еще бы, ведь состав практически полностью натуральный: лечебная камчатская грязь, экстракты дальневосточных трав, каолин (белая глина). Кожа становится бархатной, это по‑нашему!

Мочалка из люфы или лыка

Многие иностранцы, приезжая в Россию, сначала с удивлением смотрят на эти натуральные мочалки из люфы или лыка. А потом жалеют, что купили только одну, а не пять! Потому что это, во-первых, модная в Европе органика, во-вторых, ни один скраб не сделает кожу такой гладкой, как эко-мочалка. Кстати, можешь подарить ее и себе заодно.

Косметика Natura Siberica

Косметика со звучным «сибирским» названием вызывает у иностранцев приятные ассоциации — Россия, Сибирь, Тайга, редкие травы и растения, экологичность… Именно поэтому в магазинах бренда в Москве всегда можно встретить туристов, скупающих подарочные наборы. Кроме того, популярность Natura Siberica за границей доказывает и тот факт, что магазины марки открылись в Лондоне и Барселоне.

Кедровое масло

Ценное масло кедровых орехов — это продукт, который традиционно привозят из России. Если в США и Европе очень популярно масло кокоса, то наше кедровое ничуть ему не уступает, а по полезным свойствам даже превосходит. Делать с ним можно все, что угодно — хочешь, на лицо мажь в качестве маски, хочешь наноси на волосы — для укрепления, хочешь — стирай им макияж. В кедровом масле есть витамины А, Е, D и F, кальций, йод, цинк, железо и даже серебро! Для кожи очень полезно, впрочем, им можно и салат заправить.

Мед

Да, мед продается везде, в любом европейском супермаркете. Но только у нас есть невероятный выбор сортов натурального меда — гречишный, липовый, донниковый, цветочный, кедровый — да какой угодно! Подарок идеальный: хочешь в чай добавляй, а хочешь наноси на лицо в качестве питательной маски или на тело — как антицеллюлитное средство. Лучше бьюти-продукта еще не придумали!
Карельские вести: последние новости
Ученые назвали самые опасные маски для лица Как нанести бронзер и не выглядеть дешево: 5 секретных приемов визажиста Ирина Шейк в купальнике и без макияжа отдыхает в теплых краях
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда женщины стали скрывать грудь под одеждой17
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья4
Волочкова снялась голой на пляже186
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди123
7 вещей, которые нужно держать в секрете
Новости партнеров
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение