Йога для лица: и пусть ботокс подождет!

1. Выравнивание кожи лба Плюсы: предотвращает морщины за счет расслабления мышц лба и надавливания на участки, где скапливается напряжение

Способ выполнения:

Сожмите обе руки в кулаки. Костяшками указательного и среднего пальцев плотно надавите на центр лба.

Медленно надавливайте кулаками от центра к вискам.

Закончите упражнение, аккуратно надавив костяшками на виски.

Повторите еще четыре раза.

2. Подтяжка шеи Плюсы: укрепляет шею и линию подбородка, предотвращая обвисание кожи и формирование двойного подбородка

Способ выполнения:

Сверните губы в трубочку и направьте их в одну сторону настолько сильно, насколько сможете (вы должны почувствовать напряжение в щеках).

Поверните голову в этом же направлении, постарайтесь поворачивать до тех пор, пока угол не достигнет примерно 45 градусов. Почувствуйте напряжение в щеках.

Задержитесь в этом положении на три секунды. Повторите.

Проделайте то же самое в другую сторону.

3. Подтяжка лица

Плюсы: разглаживает носогубные складки (называемые также линиями улыбки), подтягивает щеки и кожу вокруг глаз

Способ выполнения:

Обе ладони положите на виски.

Поднесите руки к вискам и подтяните обе стороны лица.

Откройте рот так, будто вы произносите букву «о». Вытяните челюсть вниз насколько сможете, чтобы лицо было максимально длинным.

Задержитесь в этом положении на пять секунд. Повторите еще два раза.

4. Подтяжка кожи век Плюсы: подтягивает нависающие веки и кожу вокруг глаз, смягчает носогубные складки.

Способ выполнения:

Опустите плечи вниз и поднимите вверх одну руку, затем запрокиньте ее над головой и кончиками пальцев коснитесь висков.

Мягко надавливайте вниз пальцами, растягивая лицо, а затем наклоните голову к плечу. Грудь при этом должна быть расправлена.

Задержитесь в этом положении, медленно выдыхая через рот.

Проделайте это упражнение в другую сторону.

Важно!

Ключевым моментом в этом упражнении является положение пальцев, поэтому убедитесь перед зеркалом, что вы все делаете правильно. Необходимо, чтобы безымянный палец находился на внешнем уголке бровей, а средний палец — на виске. В таком положении пальцы должны быть все упражнение:

Перевод с английского. Оригинал статьи: byrdie.com Читайте также:

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