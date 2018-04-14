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Выбор редакторов: 30 масок, которые заменят косметолога
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Выбор редакторов: 30 масок, которые заменят косметолога 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Средства, которые хорошо очистят поры, восстановят кожу всего за одну ночь, сделают ее сияющей, подтянутой и свежей, обеспечат мегаувлажнение и лифтинг-эффект без уколов — редакция BeautyHack провела ревизию лучших масок для домашнего ухода.
Маска Prime Renewing Pack, Valmont
«Маска Золушки» — только так и никак иначе называют знаменитую маску Valmont Prime Renewing Pack. И правда, с усталой и «помятой» кожей она творит чудеса за каких-то там 10 минут! Мелкие морщинки разглаживаются, сухость уходит, кожа становится гладкой и очень приятной — создается ощущение наполненности и упругости.
Маска Rescue Mask, Eve Lom  Субботняя бьютификация или маска Eve Lom Rescue Mask в действии. Вообще, марка Eve Lom очень про запахи и текстуры (кто пробовал их легендарный бальзам для умывания, похожий на топленый мед с травами, понимает о чем я). Это такая артиллерия для домашнего spa — когда хочется релакса, но неохота идти к косметологу. Собственно, косметолог эту марку и придумала — создательницу зовут Ева Лом и до того, как запустить бренд в 80-х годах в Лондоне, она долго работала в Голливуде. Не знаю, задумывала ли голливудская кудесница Rescue Mask как средство для отключки от всех забот, но работает она именно так — с первой же минуты, когда открываешь банку и в нос мощно бьет камфора (в составе на 7-м месте, но ощущается, как на 1-м). Этот запах — своеобразный, но очень «природный» — сопровождает всю процедуру нанесения. Основа у маски глиняная (главный компонент — каолин), плюс в активном количестве глицерин, мед и тертый миндаль — все вместе дает аппетитную консистенцию слегка скрабирующей пасты, которую легко и приятно наносить (не растекается). Остальные впечатления: сразу после нанесения слегка холодит кожу, подсыхая, слегка стягивает кожу, но не застывает слишком сильно, лицо под ней не чешется и не зудит, полностью смывается за три ватных диска, смоченных водой. Первое, на что обращаешь внимание после умывания — матирующий и слегка подтягивающий эффект. Второе — румянец и общее ощущение свежести. Крем после маски гораздо быстрее «проваливается» в кожу, что для меня всегда хороший признак. Всем, кто любит домашнее спа и все пахучее, «травянистое» и скрабирующее — #highlyrecommended.
Маска Firming Lover, Dr.Jart+
На бьюти-суде за такое признание дали бы год исправительных работ, но… я не часто хожу к косметологу. Поэтому все время ищу средства, которые могут его заменить (хотя бы на 50%). Маска Dr.Jart+ из этого видео геракловым ударом отбросила назад все ранее опробованные мной лифтинг маски. Реальный хит! Вся мощь — в альгинатном покрытии, которое помогает всем нужным веществам максимально «усвоиться» кожей, препятствуя их быстрому испарению. Конечно, 30 минут я не высидела (ибо дети), но и 25 хватило, чтобы увидеть результат: лифтинг действительно отличный — все лицо ощутимо подтягивается, мелкие морщинки разглаживаются, наощупь кожа более упругая, есть эффект «отдохнувшего» лица, глаза визуально как будто больше — от общего подтягивающего эффекта, вероятно.
Цена: 1 479 руб.
Маска Youthmud Tinglexfoliate Treatment, Glamglow
Отряд бьюти-отличников пополнился новой маской Glamglow, у которой только один минус — маленькая баночка! Такие жадинки, как я, могут за раз израсходовать половину. Кому подойдёт: тем, у кого нормальная или склонная к жирности кожа (чувствительной и слишком сухой не подойдёт), кто любит, чтобы маска на лице застыла (болтать и прочее не получится), нравится густая (и пахучая!) консистенция, тем, кто хочет экспресс-эффект перед вечеринкой или важной встречей (на масках #glamglow сидит весь Голливуд, их называют масками перед красной дорожкой), кому нравится в маске скрабирующий эффект (есть микрочастицы). Мне понравилось, что она очищает без скрипа (но заметно!), освежает, даёт румянец и даже слегка подтягивает — а в процессе ощущения от всего этого, как от спа.
Цена: 4 560 руб.
Кислородная маска для очищения пор Blackhead O2 Bubble Pore Pack, Caolion
Марка из Южной Кореи (которая «живет» там с 1995 года) адресована, в первую очередь, девушкам с чувствительной кожей и склонностью к черным точкам. Но какой бьютиголик устоит перед словами «глина ледников Аляски», «микропузырьки кислорода», «экстракт листьев камелии» и прочей поэзией? Составы баночек заявлены как полностью природные — настолько, что их можно есть. И большой начальник бренда доказал это на презентации марки летом — заглотил ложку крема, не подавившись.
Я ограничилась поверхностным тестингом, и главное впечатление такое — это очень хорошая вещь для тех, у кого обычно очищающие маски вызывают красноту и дискомфорт.
Она не жжет и не стягивает кожу, не за засыхает на лице маской звездного воина. Просто превращается в пену и забавно шипит. Через 10 минут легко смывается — и в зеркале материализуется не Чингачкук, а вполне себе Пакохонтас, без красноты и, действительно, без черных точек. После использования кожа чистая, гладкая, есть легкий лифтинг-эффект. Правда тем, у кого сухая кожа, тут же захочется нанести крем — у меня легкая стянутость присутствовала (возможно потому, что я пренебрегла рекомендованными на одно применение тремя граммами, ибо моя бьюти-жадность и три грамма вещи несовместные).
Firming Remodelling Mask, Eisenberg
Если лицо утром уставшее и «помятое», а хочется выглядеть бодро, продуктивно и вообще на максимум, меня спасает маска Eisenberg Firming Remodelling Mask. Она подтягивает кожу очень быстро, даже овал лица выглядит четче, убирается легкая отечность и одутловатость лица, черты становятся более выделенными. Маска подходит и для лица и для области вокруг глаз, и конечно, для шеи. Действует быстро, 10-15 минут работы, и можно убирать остатки ватным диском или смывать водой. Одна из моих любимых масок перед мероприятиями!
Цена: 2 424 руб.
Маска для мгновенного сияния кожи Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Masque, Kiehl's  Глиняную маску Kiehl's Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Masque легко узнать в Instagram — ее любят блогеры всего мира и с удовольствием фотографируются, когда она на лице — веселый желто-оранжевый оттенок этому прекрасно способствует. Но по традиции, попала сюда за эффективность — она просто создана для утреннего душа, сужает поры, выравнивает тон и заряжает кожу энергией, чтобы это не значило.
Цена: 3 300 руб.
Immortelle Divine Cream Mask, L`Occitane
Это средство может использоваться и как крем, и как маска. В безумно красивой баночке густой крем, который ложится плотно, но не выглядит и не ощущается на лице излишне жирным. Крем-маска богата маслами и антивозрастными компонентами и божественно пахнет, как и вся линия «Иммортель». На утро после использования кожа выглядит более подтянутой и свежей. Я наношу это средство чаще всего на всю ночь тонким слоем как крем. Но можно и наносить толстым слоем как маску, минут через 10-15 просто уберите излишки.
Цена: 9 600 руб.
Фруктовая маска Biopura, Egia
Аромат такой же нежный, как и нюдовый цвет средства. Кажется, что готовишь ягодный пирог у бабушки на даче.
Сначала я отнеслась к этой маске скептически — не заметила никакого эффекта, кроме легкого увлажнения, и отложила ее на верхнюю полку моего бьюти-шкафа. Вчера моя кожа раскраснелась после прогулки по ветреному Садовому кольцу, и я дала маске второй шанс — нанесла тонким слоем на 15 минут. Когда я смыла маску теплой водой и промакнула лицо махровым полотенцем, никакой красноты не осталось. Оставлю эту маску для ветреных дней и сезона морозов.
Цена: 4 000 руб.
Ночная восстанавливающая маска Le Lift, Chanel
Я редко использую маски для лица в домашнем уходе: считаю салонные процедуры более эффективными. Но это средство удивило. Использую вместо ночного крема один раз в неделю. Средство помогает коже восстановиться и отдохнуть за ночь, обволакивая ее как кокон. Утром лицо выглядит подтянутым и ровным. Бренд позиционирует маску как антивозрастную, но я советую его всем от 20-ти лет: лучшее лечение — профилактика.
Цена: 8 000 руб.
Восстанавливающая маска для лица, SkinСeuticals
Мне маска подошла идеально — в зимний период на моей коже появляются раздражения, и она становится более чувствительной. Все дело во впитывающих волокнах биоцеллюлозы, которые охлаждают кожу и успокаивают ее после раздражения. Маска укрепляет защитный барьер кожи и ускоряет процесс восстановления, делая ее мягкой и напитанной. Я нанесла ее на очищенную кожу лица на 15 минут, но эффект почувствовала сразу — на коже появляется ощущение легкости и комфорта. После маски мое лицо сияло, воспаления стали менее заметными, а тон кожи — более ровным.
Цена за упаковку: около 11 000 руб.
Коллагеновая маска, Valmont
Что это не просто чем-то пропитанная тряпочка, понятно сразу, как вскрываешь упаковку. 100% коллаген — гласит описание и не лжет: наощупь маска как маленькая медузка, но не бе-бе-бе, а такая, что ее тут же хочется водрузить на свой оплывший субботний лик (я тестила в выходные после ударной недели). Кайф начинается сразу — как будто под маской десять волшебных гномиков заколдовали все мимические мышцы. Лицо в полном релаксе. Ходить, пить кофе, отнимать у детей пульт от телевизора и делать прочие важнейшие субботние дела нереально — коллаген либо сползает, либо пропускает пузырьки воздуха, губительные для результата. Поэтому я дерзнула и торжественно возлегла на указанные в инструкции полчаса. Не знаю, чем именно прекрасны указанные в составе мукополисахариды, но я после маски выглядела как семь лет назад — визуальный эффект лифтинга и уменьшения мимических морщин реально крутой. Плюс само качество кожи, как после хорошей салонной процедуры — упругая, розовенькая, отдохнувшая. Вокруг таких брендов, как Valmont, чьи банки равны среднестатистической зарплате, вечно кипят споры «быть или не быть», но вот конкретно эта маска точно не развод и не история про переплату за упаковку.
Цена: 10 275 руб.
Интенсивно увлажняющая тканевая маска с кремом Moisture Cream Mask Sheet, It's Skin
Увлажнение нужно нашей коже всегда и везде, а перед важными событиями или после тяжелой недели особенно. Последняя неделя перед Новым Годом именно такая, поэтому увлажняющую маску я выбирала с эффектом «максимум». И не прогадала — тканевая маска пропитана кремом, который насыщает кожу влагой. В составе маски — гиалуроновая кислота, экстракт грейпфрута и масло баобаба: они делают кожу напитанной и подтянутой. Нанесла маску на двадцать минут во время завтрака, а остатки распределила на коже в качестве увлажняющего крема. Он отлично сработал в качестве базы под макияж, а кожа оставалась увлажненной на весь день. Воспользуюсь это маской и первого января, когда мы с кожей будем активно нуждаться в увлажнении!
Цена: 200 руб.
3х-слойная экспресс-маска с термоэффектом с аквапорином в одноразовой упаковке «Золотая фольга», THE OOZOO
Трехфазная маска состоит из двух слоев питательного крема и тоника. В составе содержатся сахаромицеты, которые полностью обновляют кожу, улучшают ее эластичность и придают сияние. Масло семян кофе Арабика помогает удержать быстро исчезающую влагу в коже. Первым шагом я нанесла на лицо тоник, а после распределила нижний тканевый слой. Завершающий этап — слой-фольга, который перекрывает воздух, за счет чего питательные вещества лучше впитываются и проникают в глубокие слои дермы. После маски лицо мгновенно становится отдохнувшим — отличное средство, чтобы выглядеть прекрасно на новогодней вечеринке!
Цена: 526 руб.
Антивозрастная маска с муцином улитки Time Returning Facial Mask, Dr.Jart+
Еще одну маску от Dr.Jart+ протестировала старший редактор BeautyHack Карина Андреева: «Anti-age средствами еще не пользуюсь, но о линии Dr.Jart+ Time Returning слышала не раз. Это уходовая коллекция бренда, созданная специально для борьбы с возрастными изменениями кожи, а главным ингредиентом в средствах стал муцин (улиточная слизь). Теперь о маске: на ощупь она действительно скользкая, но плотно прилегает к коже и немного ее охлаждает. Через 20 минут после снятия тканевой основы остатки средства (сыворотки) распределила по коже. Эффект виден сразу: кожа становится словно отдохнувшей и очень гладкой. Если использовать маску перед макияжем — можно обойтись без праймеров».
Цена: 5 115 руб. (в упаковке 10 штук).
Тканевая маска Super Aqua-Mask, Guerlain
Если вы искали тканевую маску, в которой можно чувствовать себя роскошной и привлекательной (и не пугать домочадцев лицом а-ля Фантомас), то Super Aqua-Mask — отличный вариант. Она шелковистая и приятная на ощупь, а главное — в ней содержится ровно 30 мл ценной сыворотки, которая даст вашей коже максимальное увлажнение. Получается эффект «Золушки»: лицо преображается всего за десять минут.
В составе есть комплекс под загадочным названием «Пустынная роза» — он усиленно защищает кожу от негативных воздействий окружающей среды. И не забудьте после использования маски сделать массаж лица, это поможет сыворотке лучше впитаться и проникнуть в самые глубокие слои кожи.
Цена за 6 саше: 7 330 руб.
Очищающая маска для лица Clearing Supermud Treatment, Glamglow
Это мое первое знакомство с брендом Glamglow, средства которого славятся своим супер-эффектом. И по всей видимости, не последнее. Маска на основе белой глины, кремния и каустической соды идеально очищает поры, не оставляя избытку себума, остаткам косметики и другим загрязнениям ни единого шанса. Дополнительным бонусом выступает комплекс из 6 видов кислот: салициловая — подсушивает высыпания и оказывает антибактериальный эффект, азелаиновая, пировиноградная, миндальная, гликолевая, молочная — снимают ороговевший слой кожи и оказывают легкий эффект пилинга. После нанесения маска слегка покалывает и немного стягивает кожу — для средств с глиной в составе это нормально! Держать нужно от 5 до 20 минут. Мой максимум — 15.
А сейчас несколько личных бьютихаков по использованию маски: каждые 5 минут после нанесения сбрызгиваю лицо термальной водой — избавляет от ощущения стянутости. Средство отлично справляется с высыпаниями — точечно наношу на ночь и утром просыпаюсь с едва заметным пятнышком, использую только на Т-зоне и на следующий день забываю, что такое жирный блеск.
Цена: 3 399 руб.
Маска для лица 4 in1 Kit Zone System Mask, Double Dare OMG!
Действовать по всем фронтам», — решили специалисты OMG! и создали четырехкомпонентную маску, состоящую из отдельных уходов для Т— и U-зон, патчей с 24-каратным золотом и увлажняющего крема. Основные компоненты состава для T-зоны — черная глина и активированный уголь, очищающие поры. В составе маски для U-зоны (она нежно-розового цвета) — каолин, насыщающий кожу витаминами и выравнивающий цвет лица. Патчи обеспечивают питание и увлажнение чувствительной периорбитальной зоны. Эти три составляющие наносятся одновременно. Завершающий этап — крем-финиш с увлажняющим комплексом. Маска очень меня выручила перед важной встречей: всего 15 минут, а эффект как после часа у косметолога.
Цена: 689 руб.
Маска для лица восстанавливающая Basic Series Beauty Pack, Cefine
Каюсь, к маскам для лица я практически равнодушна. Но эта, как в песне, — «лучшее, что было со мной». У нее густая консистенция, которая достаточно быстро застывает, поэтому ее нужно быстро распределять по лицу.
В основе средства — мед и белая глина. Вместе они выравнивает цвет лица, разглаживают и подтягивают кожу. Получается натурально «бархатный» эффект! А еще маска успокаивает покраснения — в составе есть водоросли и экстракт зеленого чая.
Эту маску мы с мамой делим на двоих уже две недели. У нее выраженная пигментация, с которой Basic Series Beauty Pack, конечно, не справляется на 100%. Но тон кожи она выравнивает, а еще мама уверяет, что средство разглаживает мелкие морщинки! Наносим по утрам два раза в неделю на 10-15 минут.
Цена: около 7 000 руб.
Детокс-маска для лица Face Mask Instant Detox, Bobbi Brown
У бренда Bobbi Brown всего три маски для лица: детокс, питательная и придающая сияние. Получается, что вы можете попеременно использовать все средства, решая разные проблемы. Я начала знакомство с линейкой с детокс-маски. Она должна была глубоко очистить кожу, не пересушив ее. Для этого в составе есть гавайская морская вода и белая амазонская глина. Внешне средство серого цвета, но более водянистое и скользкое, чем обычная грязевая маска. Высыхает на лице за 3-4 минуты. У меня чувствительная кожа, склонная к сухости, поэтому я наношу ее тонким слоем и 10 минут оставляю на лице (хотя обычно после подобных масок лицо сильно стянуто уже через 4 минуты).
А после — не только тотальная чистота, но чувство, словно на кожу нанесли защитный слой. Она мягкая, гладкая, не сухая. Я бы отнесла эту маску к экспресс-средствам — она здорово работает, когда нужно экстренно привести кожу в порядок.
Цена: 3 600 руб.
Маска для лица «Очищение и восстановление», L’Occitane
Маску от L’Occitane наношу, если необходимо не только создать видимость отдохнувшего лица, но и убрать покраснения и расширенные поры. Чтобы избежать чувства стянутости, оставляйте маску на коже всего на 5 минут (она очень быстро засыхает), а после используйте увлажняющий крем.
Цена: 2 190 руб.
Очищающая маска Active Pureness, Comfort Zone
Глиняная маска Comfort Zone прекрасно матирует кожу и предотвращает выработку кожного сала при регулярном использовании. Маска на 94 процента состоит из природных компонентов — экстракта фрукта мангостина и бентонита каолина (склеивающих частиц белой глины). Подходит и женщинам и мужчинам — запах нейтральный, а действие — быстрое.
Когда вы выдавливаете горошину средства на ладонь, текстура кажется кремовой и нежной. Перед нанесением на лицо кожу нужно тщательно очистить — желательно использовать мягкий скраб и тоник без спирта в составе. Распределять маску нужно как можно быстрее — она «застывает» и начинает свою работу через 40 секунд после нанесения.
Если вы знакомы с натуральными шампунями и бальзамами для волос Davines (отличительные черты — минималистичные упаковки в пастельных тонах и звучные названия вроде DIDI и LOVE), то обратите внимание на похожие упаковки средств бренда Comfort Zone. Все маски, кремы и тоники Comfort Zone изготавливаются на мануфактуре Davines, ингредиенты используют по тому же принципу, что и для шампуней — максимально натуральные.
Цена: по запросу
Матирующая угольная маска Masque Charbon, Payot
Марку Payot нежно люблю уже несколько лет — за это время не было ни одного средства, которое бы меня разочаровало. Матирующая маска Masque Charbon — еще одно доказательство того, что мастерство бренда на «level90».
Нежнейшее средство с мягким, ненавязчивым запахом содержит два основных ингредиента, необходимых для ухода за жирной кожей, — уголь и каолин. Они абсорбируют избытки себума, глубоко очищают поры и подсушивают мелкие воспаления. Для меня это основные задачи при выборе уходовых средств.
Маска легко распределяется и хорошо смывается водой. После использования средства кожа выглядит более здоровой, ровной и сияющей.
Цена: 1 319 руб.
Маска для очищения пор с амазонской белой глиной, Kiehl's  Как и все маски с глиной, она быстро схватывается и стягивает лицо. Но, в отличие от многих глиняных сестриц, после легко смывается и не оставляет ощущения, что вам натянули лоб на подбородок. Поры очищает на крепкую четверку (по шкале бешеных перфекционисток), матирование и свежесть — на пять. За экспресс-эффект (мне хватило 7 минут) — еще пол-балла.
Цена: 2 300 руб.
Маска для лица обогащенная минералами Mineralize Reset & Revive Charcoal Mask, M. A. C  Вся линейка средств называется «магнит для токсинов» — она предназначена для избавления от черных точек и борьбы с забитыми порами. И это правда — средство вытягивает загрязнения из пор словно магнитом.
В состав входит порошок бамбукового угля и белая глина, обогащенная минералами. Кроме того, маска впитывает излишки себума и предотвращает появление высыпаний. После использования кожа становится матовой и эластичной.
Средство очень комфортно в использовании: не скатывается, не течет и не пачкает все вокруг. После удаления нет чувства стянутости и раздражений. Цвет лица становится ровным, кожа — более упругой и увлажненной. Средство не провоцирует высыпаний и шелушений, даже если она у вас чувствительная.
Цена: 2 450 руб.
Капсульная тканевая маска Power Capsule Mask Recovery, The Oozoo
Тканевые маски The Oozoo, как жизнь в фильме «Форест Гамп», — коробка шоколадных конфет, и ты никогда не знаешь, какая тебе попадется. Я не люблю тканевые маски, но The Oozoo использовать интересно и весело, да и составы у них отличные! У Power Capsule Mask с внешней стороны находится капсула с маслами маракуйи, кокоса и косточек винограда, оливковым маслом, зеленым чаем, которую нужно раздавить прямо перед применением. Не доставать, а просто нажать на нее — активные вещества пропитают тканевую основу и все полезные свойства не растеряются. Главная задача средства — восстановление и тонизирование. Отлично работает как экстренная помощь, когда состояние кожи оставляет желать лучшего. Наношу маску на лицо, лежу 20 минут и распределяю остатки из капсулы на все лицо. После применения кожа начинает сиять (иллюминайзер в тональное средство в такие дни я не добавляю). Для тонкой и чувствительной кожи эта маска — то, что доктор прописал. Она очень плотно прилегает к лицу, а активные компоненты будто всасываются в глубокие слои эпидермиса. Бонус — успокаивающие свойства: можно использовать даже для проблемной кожи с воспалениями и шелушениями.
Цена: 900 руб.
Тканевая маска для лица BB SHOT MASK my perfect skin look, Erborian
Маска, которая избавит от необходимости делать макияж? Звучит, как вызов (а то и сарказм)! На самом деле это первое подобное средство, ухаживающее за кожей и улучшающее тон лица за счет BB-компонентов. Конечно, нужно пробовать!
Внутри упаковки находится маска розоватого оттенка, в меру пропитанная кремом (мне не нравится, когда маска прямо-таки плавает в составе). Отдельный восторг — пудровый аромат — очень необычно (и приятно) для такой категории средств! Я держала маску на лице 20 минут. А после снятия увидела в зеркале свежую, матовую, мягкую кожу, без покраснений. Если вы периодически устраиваете себе дни без макияжа, то, знайте, это средство создано для вашей утренней бьюти-рутины.
Цена: 650 руб.
Aqua Collagen Solution Marine Hydrogel Eye Cream Mask, Nature Republic
Корейская марка сделала маску в форме очков: во-первых, она прикольно выглядит (и в жизни, и в инстаграмме), а во-вторых, действует не только на область нижних век, но и на всю кожу вокруг глаз. Двойной профит! Состав не уступает форме маски и тоже хорош: ниацинамид, морская вода, гидролизованный коллаген и алоэ.
Цена: 370 руб.
Интенсивно увлажняющая ночная маска для лица Moisture Surge Overnight Mask, Clinique
Еще один вечерний must have перед важными событиями. Использую, когда нужно придать коже лица свежесть, а времени на полноценный сон нет. Наношу маску вечером после очищения лица и втираю в кожу, пока средство не впитается. Так, решаю две задачи сразу — увлажняю лицо и делаю легкий массаж. Многие подобные средства создают ощущение пленки на коже, после чего хочется умыться и забыть о бьюти-экспериментах. Но это история не про Clinique — она очень быстро впитывается.
Цена: 3 000 руб.
Осветляющая маска Dermask Micro Jet Brightening Solution, Dr. Jart+
Тканевая маска от корейского бренда Dr.Jart+ станет настоящей находкой для тех, кто хочет мгновенно (как по мановению волшебной палочки феи-крестной) освежить цвет лица. Она содержит осветляющую эссенцию с эффектом интенсивого детокса, которая помогает восстановить рельеф лица и придать ему сияние. Я наносила эту маску утром — плотно прижимала к лицу и оставляла на десять минут. Да, на это время есть не всегда, но если у вас за плечами предновогодняя суматоха, дедлайны на работе, и все это отражается на лице, — это того стоит. Лицо сразу становится «подсвеченным» и гладким. Такое волшебство с кожей творят масла цедры лимона, лаванды и розы. А за осветление кожи отвечает экстракт лимона — он не только превращает вас в Белоснежку, но и помогает избавиться от омертвевших клеток кожи. Бонус — состояние комбинированной и жирной кожи улучшится после применения маски. Возьму их с собой в новогоднее путешествие, чтобы следы праздников не задерживались на лице надолго!
Цена: 775 руб.
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