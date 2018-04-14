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Вазелин: как его использовали в Советском Союзе
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Вазелин: как его использовали в Советском Союзе 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
В советские времена эта бесцветная мазь, не имеющая запаха, имелась в каждом доме. Препарат продавался в универсамах и аптеках, стоил очень дешево и был нужен практически всем. Но порой его применяли неправильно и мазь, не имеющая побочных действий, наносила людям вред. Однако и сегодня вазелин составляет основу многих косметических средств и им до сих пользуются в медицинских целях.
Что такое вазелин
Мягкую, тогда еще черную, пахнущую нефтью мазь, в XIX веке для всего мира открыл английский химик-изобретатель Роберт Чезбро. Он занимался поставками топлива для уличных фонарей городов Великобритании и изучая процесс добывания нефти в США, увидел, что для фильтров насосов рабочие используют странный углеводородный «воск». В течение десяти лет Чезбро исследовал свойства этой субстанции, наконец, при помощи реактивов удалил из нее неприятный запах и сделал бесцветной. 4 мая 1878 года в США он запатентовал свой новый продукт под названием «Вазелин».
Эта мягкая бесформенная масса состоит из смеси минерального масла и твердых парафинов. Их получают во время переработки нефтяных фракций, используя малую температуру кипения. Вещество растворяется в хлороформе и эфире, может смешиваться со многими другими маслами, но не растворяется ни в воде, ни в спирте, поэтому плохо смывается с кожи. Все эти свойства мази вскоре очень пригодились людям в быту.
Вазелин в советской медицине
Во времена СССР с поставками в магазины товаров народного потребления были постоянные перебои. Практически все, что выходило за рамки жизненно необходимых лекарств и вещей, являлось дефицитом. Но вазелин, благодаря своим основным свойствам, изначально считался лечебно-профилактической мазью и поэтому был доступен в аптеках по всему Советскому Союзу. Врачи рекомендовали его в качестве активного средства для заживления трещинок на пятках, мелких порезов кожи, лечении цыпок на руках. Им смазывали опрелости и складки у младенцев, постоянно использовали в гинекологии, урологии и колоноскопии для обработки инвентаря. Использовали эту мазь и в ветеринарии, в частности при выполнении некоторых зоотехнических процедур. Долгое время вазелин в обязательном порядке находился в медицинских сумках врачей Скорой помощи и в аптечках фельдшеров Фельдшерско-акушерских пунктов на селе.
Вазелиновая косметика
Именно потому, что вазелин был доступен, а косметические средства для советской женщины не являлись жизненно важными, эта мазь активно использовалась для красоты и защиты кожи лица. Вазелином мазали губы, то есть, он являлся самой распространенной и доступной бесцветной помадой. Мазь придавала не только блеск, но и защищала губы от обветривания. И даже если у советской женщины имелась с трудом добытая красная или розовая помада отечественного производства, из-за низкого качества сырья она не придавала блеск губам. И снова в ход шел вазелин, которым слегка обмазывали накрашенные губы. Советская тушь для ресниц, которую женщины из-за моментального ее пересыхания между собой называли «поплевайка», и отечественные сухие тени, даже сразу после нанесения осыпались на кожу лица. Чтобы этого не происходило, ресницы и веки заранее смазывали вазелином и тогда нанесенные косметические средства держались на лице сутками и смыть их удавалось с большим трудом.
Все советские люди знали главное свойство вазелина — он покрывал кожу словно невидимой пленкой. Поэтому красавицы-женщины на его основе сами изготавливали для себя косметические маски — смешивали вазелин с соком алое для предотвращения старения или с соком лимона — для отбеливания пигментных пятен, например, веснушек. Благодаря стойкости мази активные вещества не испарялись и всасывались в кожу, а сам вазелин не проникал через поры, поэтому эффект от процедур был весьма удовлетворительным.
Мужчины, работавшие на улице в условиях российской зимы и низких температур крайнего Севера, смазывали вазелином свои лица, предохраняя кожу от обветривания и обморожения.
Вред вазелина
Однако повальное и постоянное использование вазелина имело и негативные последствия. Причем его вредное воздействие на человеческую кожу возникало не из-за каких-либо химических недостатков, а благодаря неправильному применению. Чем больше слой вазелина, тем толще образуется защитная пленка, которая задерживает в коже влагу и не позволяет ей дышать. А если мазь не снимать на протяжении долгого времени, то это приводит к местным отекам, ведь испарение воды с поверхности эпидермиса нарушается. Это же свойство мази задерживает в коже не только воду, но и токсины, и образующийся сальный жир, повышая загрязненность дермы, вызывает усиленное образование прыщей, угрей и даже фурункулов. Но это был тот минимум вреда от вазелина, на который советские граждане смотрели сквозь пальцы, ведь польза от дешевой и доступной мази была более очевидной.
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